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Маск был недоволен инициативами Трампа, сообщили СМИ

Маск был недоволен инициативами Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.06.2025

Маск был недоволен инициативами Трампа, сообщили СМИ

Американский предприниматель Илон Маск покинул администрацию президента США Дональда Трампа на фоне сообщений о растущих разногласиях с ним по ряду вопросов,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T18:53:00+03:00

2025-06-04T18:53:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск покинул администрацию президента США Дональда Трампа на фоне сообщений о растущих разногласиях с ним по ряду вопросов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники. Согласно источникам канала, Маск выказывал недовольство сокращением налоговых субсидий на электрокары в рамках законопроекта о сокращении федеральных расходов, а также сделкой Трампа по созданию ИИ-альянса Stargate, в котором принимает участие конкурент Маска в сфере искусственного интеллекта, OpenAI. Как сообщили источники, Маск за закрытыми дверями критиковал эту инициативу, в том числе за то, что его компания xAI не была участником сделки. Еще одним камнем преткновения стал отзыв кандидатуры Джареда Айзекмана, союзника Маска, на пост руководителя НАСА. Во вторник Маск подверг жесткой критике "Единый, большой, красивый" законопроект Трампа, предполагающий сокращение федеральных расходов, назвав его "мерзостью". На прошлой неделе Маск покинул пост главы департамента эффективности правительства США (DOGE) при администрации Трампа, но при этом подчеркнул, что продолжит быть другом и советником президента.

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в мире, сша, илон маск, дональд трамп