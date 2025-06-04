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Маск и Трамп остаются друзьями и союзниками, пишут СМИ - РИА Новости, 04.06.2025
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01:20 04.06.2025
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Маск и Трамп остаются друзьями и союзниками, пишут СМИ
Маск и Трамп остаются друзьями и союзниками, пишут СМИ - РИА Новости, 04.06.2025
Маск и Трамп остаются друзьями и союзниками, пишут СМИ
Американский миллиардер Илон Маск и президент США Дональд Трамп остаются друзьями и союзниками на фоне критики предпринимателя в адрес законопроекта лидера... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T01:20:00+03:00
2025-06-04T01:20:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск и президент США Дональд Трамп остаются друзьями и союзниками на фоне критики предпринимателя в адрес законопроекта лидера страны о сокращении федеральных расходов, однако Трамп рассержен "саботажем" Маска в социальных сетях, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Во вторник Маск назвал "мерзостью" "Единый, большой, красивый" законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов и пристыдил тех конгрессменов, которые его поддержали. Маск также указал, что, согласно этому законопроекту, бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с "непосильным долгом". "Маск и Трамп остаются друзьями и союзниками... Трамп был несколько рассержен саботажем миллиардера в социальных сетях", - говорится в сообщении. По данным портала, резкая критика Маска в адрес бюджетного проекта Трампа "ошеломила" команду президента. Как сообщили порталу источники, Маск обрушился с критикой на законопроект Трампа, вероятно, после четырёх переломных моментов. Во-первых, пишет Axios, проект предполагает сокращение налоговой субсидии на электромобили, который помогает автопроизводителям, в том числе, компании Tesla. Во-вторых, по данным портала, работая в Белом доме в качестве "специального госслужащего", Маск обсуждал возможность остаться на этой должности по прошествии 130 дней, однако в конечном итоге чиновники администрации заявили, что он не может продолжать работать в этой должности. Третьим переломным моментом, согласно порталу, стало то, что Маск хотел, чтобы Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) использовало его спутниковую систему Starlink для управления национальным воздушным движением, но администрация воспротивилась этому. "Последней каплей для Маска, похоже, стал субботний вечер, когда Трамп внезапно объявил, что отзывает кандидатуру Джареда Айзекмана, союзника Маска, на пост руководителя НАСА", - пишет портал. Портал Axios 22 мая сообщил, что палата представителей США приняла предложенный Трампом масштабный законопроект, получивший неофициальное название "большой красивый закон" (Big, Beautiful Bill), о продлении налоговых послаблений и сокращении федеральных расходов на 1,5 триллиона долларов. На прошлой неделе Маск заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу, а также поблагодарил Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства. Объявление последовало после того, как акции и прибыль его компаний, в особенности производителя электромобилей Tesla, упали на фоне его политической деятельности.
https://ria.ru/20250411/mask-2010617353.html
https://ria.ru/20250603/mask-2020739906.html
https://ria.ru/20250531/mask-2020093111.html
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в мире, технологии, сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors, наса
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Tesla motors, НАСА
Маск и Трамп остаются друзьями и союзниками, пишут СМИ

Axios: Трамп рассержен саботажем Маска в соцсетях, но они остаются друзьями

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск и президент США Дональд Трамп остаются друзьями и союзниками на фоне критики предпринимателя в адрес законопроекта лидера страны о сокращении федеральных расходов, однако Трамп рассержен "саботажем" Маска в социальных сетях, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Во вторник Маск назвал "мерзостью" "Единый, большой, красивый" законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов и пристыдил тех конгрессменов, которые его поддержали. Маск также указал, что, согласно этому законопроекту, бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с "непосильным долгом".
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"Маск и Трамп остаются друзьями и союзниками... Трамп был несколько рассержен саботажем миллиардера в социальных сетях", - говорится в сообщении.
По данным портала, резкая критика Маска в адрес бюджетного проекта Трампа "ошеломила" команду президента.
Как сообщили порталу источники, Маск обрушился с критикой на законопроект Трампа, вероятно, после четырёх переломных моментов. Во-первых, пишет Axios, проект предполагает сокращение налоговой субсидии на электромобили, который помогает автопроизводителям, в том числе, компании Tesla. Во-вторых, по данным портала, работая в Белом доме в качестве "специального госслужащего", Маск обсуждал возможность остаться на этой должности по прошествии 130 дней, однако в конечном итоге чиновники администрации заявили, что он не может продолжать работать в этой должности. Третьим переломным моментом, согласно порталу, стало то, что Маск хотел, чтобы Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) использовало его спутниковую систему Starlink для управления национальным воздушным движением, но администрация воспротивилась этому.
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"Последней каплей для Маска, похоже, стал субботний вечер, когда Трамп внезапно объявил, что отзывает кандидатуру Джареда Айзекмана, союзника Маска, на пост руководителя НАСА", - пишет портал.
Портал Axios 22 мая сообщил, что палата представителей США приняла предложенный Трампом масштабный законопроект, получивший неофициальное название "большой красивый закон" (Big, Beautiful Bill), о продлении налоговых послаблений и сокращении федеральных расходов на 1,5 триллиона долларов.
На прошлой неделе Маск заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу, а также поблагодарил Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства.
Объявление последовало после того, как акции и прибыль его компаний, в особенности производителя электромобилей Tesla, упали на фоне его политической деятельности.
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В миреТехнологииСШАДональд ТрампИлон МаскTesla motorsНАСА
 
 
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