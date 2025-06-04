https://ria.ru/20250604/mariupol-2020883964.html

Жительницы Мариуполя рассказали о погибшем скульпторе, помогавшем людям

Жительницы Мариуполя рассказали о погибшем скульпторе, помогавшем людям - РИА Новости, 04.06.2025

Жительницы Мариуполя рассказали о погибшем скульпторе, помогавшем людям

Жительницы Мариуполя рассказали РИА Новости о скульпторе Рубене Хлопузяне, который во время боевых действий не раз спасал соседей от гибели, помогал доставать... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:11:00+03:00

2025-06-04T16:11:00+03:00

2025-06-04T16:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

мариуполь

вооруженные силы украины

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МАРИУПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Жительницы Мариуполя рассказали РИА Новости о скульпторе Рубене Хлопузяне, который во время боевых действий не раз спасал соседей от гибели, помогал доставать пропитание, но был убит снайперами ВСУ. После выхода публикации РИА Новости о пожилом человеке, разыскивающего своего сына - скульптора Рубена Хлопузяна, погибшего во время боевых действий в Мариуполе, с корреспондентом агентства связались местные жители и рассказали о геройских поступках Рубена. "Я с Рубеном познакомилась в марте 2022 года, когда мы с семьей вынуждены были спуститься в подвал. Они вместе с моим мужем и еще ребятами бегали по всему району, добывали еду и воду, мы вместе готовили - я - своей семье, он – своей - на общем костре во дворе. Они вместе хоронили людей. Рубен достал потрепанный молитвослов и отпевал. Я спросила у него, не священник ли он? Он ответил: "Нет, я скульптор, делаю ангелов для собора". Когда ранили моего мужа, он попросил Рубена следить за нами, и он следил, и помогал, и защищал", - рассказала жительница Мариуполя Татьяна. По ее словам, там же в подвале с ними находилась женщина с двумя маленькими дочками, и кто-то у них украл вещи. Рубен, отметила собеседница агентства, подошел к каждому, кто был в подвале, и сказал, что дает три часа на возврат вещей или он начнет всех обыскивать, пакет с вещами нашелся. Однажды к ним подвал, рассказывает Татьяна, ворвались украинские военные и потребовали ключи от припаркованной машины во дворе и стали угрожать бросить гранату, если хозяин автомобиля этого не сделает. Владелец машины, по словам женщины, прикинулся спящим, и ситуация накалилась. "С военными говорили мужчины, среди них был Рубен. Рубен сказал военным, что хозяин автомобиля - не житель этого дома, что он оставил машину, а сам ушёл и не вернулся, что ключей ни у кого нет, что в подвале много жителей с маленькими детьми, все гражданские люди. Видимо, слова Рубена были настолько убедительны, что военные ушли", - вспоминает Татьяна. По словам жительницы Мариуполя Валентины, Хлопузян спас восемь человек, в том числе двоих детей. "Когда зажгли наш дом 20 марта, Рубен прибежал к нам в подвал и помог перебраться в их подвал. Он провел нас из подъезда в подъезд, это было вечером. Мы сидели в его подвале часа два, потом вернулись назад в свой подвал… Рубен перемещался по микрорайону с малым топором за пазухой: он находил и спасал раненых в округе. Он вел себя по-геройски ", - рассказала Валентина. По ее словам, в конце марта соседи по подвалу сообщили, что Рубен убит, его тело лежит возле разгромленного магазина "Мариуполь". "Никто не мог подойти к его трупу и захоронить, как это делали ранее, а около нашего дома было захоронено девять человек. Такой силы был обстрел нашего микрорайона, никто не рискнул, вероятно, туда пробраться. Вероятно, Рубена убили снайперы, они сидели на десятиэтажках напротив нашего дома. Около этих домов лежали восемь трупов гражданских, которые перебегали от дома к дому в поисках еды и воды. Снайперы били в сердце и в голову", - рассказала Валентина. Ранее пенсионер из Мариуполя, эвакуированный во время боевых действий в марте 2022 года, рассказал РИА Новости, что вернулся в город, чтобы найти место захоронения своего сына - местного скульптора Рубена Хлопузяна, который занимался убранством одной из церквей Мариуполя.

https://ria.ru/20250601/medsestra-2020214686.html

https://ria.ru/20250529/mariupol-2019688550.html

https://ria.ru/20250527/mariupol-2019248540.html

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мариуполь, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика