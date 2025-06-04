https://ria.ru/20250604/malchik-2020982789.html
Мальчика, пострадавшего в Брянской области, вскоре выпишут из больницы
Мальчика, пострадавшего в Брянской области, вскоре выпишут из больницы - РИА Новости, 04.06.2025
Мальчика, пострадавшего в Брянской области, вскоре выпишут из больницы
Четырехлетний мальчик, пострадавший при ЧП в Брянской области, будет выписан из Российской детской клинической больницы (РДКБ) в четверг, следует из... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T23:37:00+03:00
2025-06-04T23:37:00+03:00
2025-06-04T23:37:00+03:00
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Четырехлетний мальчик, пострадавший при ЧП в Брянской области, будет выписан из Российской детской клинической больницы (РДКБ) в четверг, следует из официального Telegram-канала учреждения. "Ребенку выполнены все необходимые исследования, в связи с полученной черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга проводится лечение, которое включает специальную терапию, исключающую риск отека головного мозга. Состояние ребенка улучшилось, в настоящее время он готовится к выписке домой уже завтра, поскольку стационарное лечение ему больше не требуется", - передаются в сообщении слова заведующего нейрохирургическим отделением РДКБ Валентина Пальма.Он отметил, что мальчик сможет вернуться к обычной жизни и снова пойти в детский сад через неделю. На время ребенку нужно ограничить бег, кувырки и избегать ударов. В результате обрушения автомобильного моста на поезд в Брянской области в ночь на 1 июня четырехлетний мальчик попал в РДКБ с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и повреждением мягких тканей головы.
https://ria.ru/20250604/murashko-2020909308.html
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брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области, россия, происшествия
Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Россия, Происшествия
Мальчика, пострадавшего в Брянской области, вскоре выпишут из больницы
Мальчика, пострадавшего при ЧП в Брянской области, выпишут из больницы в четверг