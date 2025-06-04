https://ria.ru/20250604/malchik-2020982789.html

Мальчика, пострадавшего в Брянской области, вскоре выпишут из больницы

Мальчика, пострадавшего в Брянской области, вскоре выпишут из больницы - РИА Новости, 04.06.2025

Мальчика, пострадавшего в Брянской области, вскоре выпишут из больницы

Четырехлетний мальчик, пострадавший при ЧП в Брянской области, будет выписан из Российской детской клинической больницы (РДКБ) в четверг, следует из... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T23:37:00+03:00

2025-06-04T23:37:00+03:00

2025-06-04T23:37:00+03:00

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020691701_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_69eeb83acbb9fd5aca1d6e3f3ac06150.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Четырехлетний мальчик, пострадавший при ЧП в Брянской области, будет выписан из Российской детской клинической больницы (РДКБ) в четверг, следует из официального Telegram-канала учреждения. "Ребенку выполнены все необходимые исследования, в связи с полученной черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга проводится лечение, которое включает специальную терапию, исключающую риск отека головного мозга. Состояние ребенка улучшилось, в настоящее время он готовится к выписке домой уже завтра, поскольку стационарное лечение ему больше не требуется", - передаются в сообщении слова заведующего нейрохирургическим отделением РДКБ Валентина Пальма.Он отметил, что мальчик сможет вернуться к обычной жизни и снова пойти в детский сад через неделю. На время ребенку нужно ограничить бег, кувырки и избегать ударов. В результате обрушения автомобильного моста на поезд в Брянской области в ночь на 1 июня четырехлетний мальчик попал в РДКБ с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и повреждением мягких тканей головы.

https://ria.ru/20250604/murashko-2020909308.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области, россия, происшествия