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Мальчика, пострадавшего в Брянской области, вскоре выпишут из больницы - РИА Новости, 04.06.2025
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23:37 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/malchik-2020982789.html
Мальчика, пострадавшего в Брянской области, вскоре выпишут из больницы
Мальчика, пострадавшего в Брянской области, вскоре выпишут из больницы - РИА Новости, 04.06.2025
Мальчика, пострадавшего в Брянской области, вскоре выпишут из больницы
Четырехлетний мальчик, пострадавший при ЧП в Брянской области, будет выписан из Российской детской клинической больницы (РДКБ) в четверг, следует из... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T23:37:00+03:00
2025-06-04T23:37:00+03:00
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
россия
происшествия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Четырехлетний мальчик, пострадавший при ЧП в Брянской области, будет выписан из Российской детской клинической больницы (РДКБ) в четверг, следует из официального Telegram-канала учреждения. &quot;Ребенку выполнены все необходимые исследования, в связи с полученной черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга проводится лечение, которое включает специальную терапию, исключающую риск отека головного мозга. Состояние ребенка улучшилось, в настоящее время он готовится к выписке домой уже завтра, поскольку стационарное лечение ему больше не требуется&quot;, - передаются в сообщении слова заведующего нейрохирургическим отделением РДКБ Валентина Пальма.Он отметил, что мальчик сможет вернуться к обычной жизни и снова пойти в детский сад через неделю. На время ребенку нужно ограничить бег, кувырки и избегать ударов. В результате обрушения автомобильного моста на поезд в Брянской области в ночь на 1 июня четырехлетний мальчик попал в РДКБ с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и повреждением мягких тканей головы.
https://ria.ru/20250604/murashko-2020909308.html
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брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области, россия, происшествия
Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Россия, Происшествия
Мальчика, пострадавшего в Брянской области, вскоре выпишут из больницы

Мальчика, пострадавшего при ЧП в Брянской области, выпишут из больницы в четверг

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкМесто обрушения моста вследствие подрыва в Брянской области
Место обрушения моста вследствие подрыва в Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
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Место обрушения моста вследствие подрыва в Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Четырехлетний мальчик, пострадавший при ЧП в Брянской области, будет выписан из Российской детской клинической больницы (РДКБ) в четверг, следует из официального Telegram-канала учреждения.
«

"Ребенку выполнены все необходимые исследования, в связи с полученной черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга проводится лечение, которое включает специальную терапию, исключающую риск отека головного мозга. Состояние ребенка улучшилось, в настоящее время он готовится к выписке домой уже завтра, поскольку стационарное лечение ему больше не требуется", - передаются в сообщении слова заведующего нейрохирургическим отделением РДКБ Валентина Пальма.

Он отметил, что мальчик сможет вернуться к обычной жизни и снова пойти в детский сад через неделю. На время ребенку нужно ограничить бег, кувырки и избегать ударов.
В результате обрушения автомобильного моста на поезд в Брянской области в ночь на 1 июня четырехлетний мальчик попал в РДКБ с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и повреждением мягких тканей головы.
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Брянская областьОбрушение моста на поезд в Брянской областиРоссияПроисшествия
 
 
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