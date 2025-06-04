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СК установил личность боевика ВСУ, приказывавшего убивать жителей Суджи - РИА Новости, 04.06.2025
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12:02 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/lichnost-2020824415.html
СК установил личность боевика ВСУ, приказывавшего убивать жителей Суджи
СК установил личность боевика ВСУ, приказывавшего убивать жителей Суджи - РИА Новости, 04.06.2025
СК установил личность боевика ВСУ, приказывавшего убивать жителей Суджи
Следствие установило украинского военного, по приказам которого были убиты двое и ранены шесть мирных жителей, пытавшихся покинуть Суджу в Курской области, он... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:02:00+03:00
2025-06-04T12:02:00+03:00
происшествия
россия
суджа
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следствие установило украинского военного, по приказам которого были убиты двое и ранены шесть мирных жителей, пытавшихся покинуть Суджу в Курской области, он признал вину, сообщили РИА Новости в СК РФ. "В ходе расследования уголовного дела о террористическом акте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) установлен командир взвода аэроразведки и корректировки беспилотных летательных аппаратов 44 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины младший лейтенант Роман Бойко", - говорится в сообщении. Отмечается, что в августе 2024 года он незаконно вторгся в Россию и отдавал приказы сбрасывать гранаты на гражданские автомобили с целью воспрепятствования выезда и эвакуации людей из города Суджи", что привело к гибели двух мирных жителей и ранениям шестерых. "В ходе допроса Бойко признал вину в совершенном им преступлении и дал подробные показания. В частности, он детально описал механизм изготовления самодельных взрывных устройств, начиненных металлическими осколками и гексогеном", - отметили в СК. Пострадавшие допрошены, ущерб зафиксирован, назначены экспертизы, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250321/oblast-2006374705.html
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россия
суджа
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происшествия, россия, суджа, курская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Суджа, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК установил личность боевика ВСУ, приказывавшего убивать жителей Суджи

СК: 2 мирных жителя, пытавшихся покинуть Суджу, убиты по приказу боевика Бойко

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следствие установило украинского военного, по приказам которого были убиты двое и ранены шесть мирных жителей, пытавшихся покинуть Суджу в Курской области, он признал вину, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"В ходе расследования уголовного дела о террористическом акте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) установлен командир взвода аэроразведки и корректировки беспилотных летательных аппаратов 44 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины младший лейтенант Роман Бойко", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в августе 2024 года он незаконно вторгся в Россию и отдавал приказы сбрасывать гранаты на гражданские автомобили с целью воспрепятствования выезда и эвакуации людей из города Суджи", что привело к гибели двух мирных жителей и ранениям шестерых.
"В ходе допроса Бойко признал вину в совершенном им преступлении и дал подробные показания. В частности, он детально описал механизм изготовления самодельных взрывных устройств, начиненных металлическими осколками и гексогеном", - отметили в СК.
Пострадавшие допрошены, ущерб зафиксирован, назначены экспертизы, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияСуджаКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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