https://ria.ru/20250604/lichnost-2020824415.html

СК установил личность боевика ВСУ, приказывавшего убивать жителей Суджи

СК установил личность боевика ВСУ, приказывавшего убивать жителей Суджи - РИА Новости, 04.06.2025

СК установил личность боевика ВСУ, приказывавшего убивать жителей Суджи

Следствие установило украинского военного, по приказам которого были убиты двое и ранены шесть мирных жителей, пытавшихся покинуть Суджу в Курской области, он... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T12:02:00+03:00

2025-06-04T12:02:00+03:00

2025-06-04T12:02:00+03:00

происшествия

россия

суджа

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следствие установило украинского военного, по приказам которого были убиты двое и ранены шесть мирных жителей, пытавшихся покинуть Суджу в Курской области, он признал вину, сообщили РИА Новости в СК РФ. "В ходе расследования уголовного дела о террористическом акте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) установлен командир взвода аэроразведки и корректировки беспилотных летательных аппаратов 44 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины младший лейтенант Роман Бойко", - говорится в сообщении. Отмечается, что в августе 2024 года он незаконно вторгся в Россию и отдавал приказы сбрасывать гранаты на гражданские автомобили с целью воспрепятствования выезда и эвакуации людей из города Суджи", что привело к гибели двух мирных жителей и ранениям шестерых. "В ходе допроса Бойко признал вину в совершенном им преступлении и дал подробные показания. В частности, он детально описал механизм изготовления самодельных взрывных устройств, начиненных металлическими осколками и гексогеном", - отметили в СК. Пострадавшие допрошены, ущерб зафиксирован, назначены экспертизы, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250321/oblast-2006374705.html

https://ria.ru/20250322/sk-2006635072.html

россия

суджа

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происшествия, россия, суджа, курская область, следственный комитет россии (ск рф)