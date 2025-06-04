https://ria.ru/20250604/lenta-2020884644.html

Георгиевская лента: история и значение одного из главных символов Победы

Георгиевская лента: история и значение одного из главных символов Победы

Георгиевская лента: история и значение одного из главных символов Победы

Вот уже на протяжении многих лет Георгиевская лента остается одним из главных атрибутов празднования Дня Победы, ежегодно отмечаемого 9 мая. Такую ленточку... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:15:00+03:00

2025-06-04T16:15:00+03:00

2025-06-04T16:15:00+03:00

георгиевская ленточка

день победы

история

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вот уже на протяжении многих лет Георгиевская лента остается одним из главных атрибутов празднования Дня Победы, ежегодно отмечаемого 9 мая. Такую ленточку можно увидеть во время праздничных мероприятий, но важно помнить, что носить ее нужно правильно. Что означает Георгиевская лента, история возникновения символа и значение ее цветов — в материале РИА Новости.Георгиевская лентаДля современных россиян Георгиевская лента неразрывно связана с Днем Победы. Это важный символ, олицетворяющий вечную память о героизме и подвигах отважных защитников Родины в Великой Отечественной войне.История возникновенияИстория Георгиевской ленты началась в 1769 году. Императрица Екатерина II учредила новую высшую награду Российской империи — орден Святого Георгия Победоносца за выдающиеся боевые заслуги.“К ордену прилагалась лента с чередующимися тремя черными и двумя желтыми (в дальнейшем — оранжевыми) полосами, символизирующих дым и пламя. Особый статус ордена также сопровождался пожизненным жалованием, которое могло передаваться потомкам. Орден имел четыре степени. Любопытно, что его первым обладателем стала сама императрица Екатерина II”, — рассказывает Анатолий Сивов, историк, преподаватель, автор научных статей.В 1917 года наряду с другими наградами и знаками отличия царской России орден Святого Георгия Победоносца (вместе с лентой) был упразднен. Однако несколько десятилетий спустя, уже в годы Великой Отечественной войны, черно-оранжевая лента вернулась под названием “гвардейская”, а вскоре стала частью ордена Славы (он имел три степени и отмечал наиболее выдающиеся боевые заслуги бойцов).Такую же ленту можно было увидеть и на учрежденной в победном 1945 году медали за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Также она стала частью и других наград.В конце минувшего столетия, 2 марта 1992 года, военный орден Святого Георгия (а вместе с ним и знак отличия "Георгиевский крест") был восстановлен Указом Президиума Верховного Совета РСФСР "О государственных наградах Российской Федерации". А в 2022 году был принят Федеральный закон "О Георгиевской ленте”, в котором прописано, что она “представляет собой ленту из чередующихся равношироких трех черных и двух оранжевых полос”, а также “является одним из символов воинской славы России”.Символика и значениеГеоргиевская лента представляет собой двухцветную ленту, которая включает пять полос одинаковой ширины и двух цветов: черный и оранжевый (либо желтый, поскольку эти цвета считаются равнозначными и ассоциируются с золотом).Цвета и их трактовкаСуществует несколько основных трактовок, объясняющих выбор оттенков во внешнем облике Георгиевской ленты. Одна из самых популярных: черный — как дым и пепел, оранжевый — словно пламя сражений.По другой версии, цвета Георгиевской ленты перекликаются с оттенками прежнего герба Российской империи (на последнем был изображен черный двуглавый орел на золотом фоне).Современное использование и акцииВот уже на протяжении двух десятилетий в преддверии празднования Дня Победы проходит масштабная международная акция “Георгиевская ленточка”. Она зародилась в 2005 году по инициативе журналистов РИА Новости и сразу получила поддержку правительства Москвы и общественной организации "Студенческая община".В рамках акции жителям столицы и множества других городов нашей страны (и даже за ее пределами) раздают специальные ленточки, выполненные в узнаваемых цветах "Георгиевской ленты". Прикрепив такую ленточку на одежду, россияне проявляют уважение и выражают благодарность ветеранам-героям, носят ленту как символ памяти о подвиге народа в годы войны. В 2025 году волонтеры вместе с ленточками раздавали гражданам и тематические листовки с историей символа.Активно используют Георгиевскую ленту и при проведении других масштабных акций и праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.Как правильно носитьЖелающим вписать ленточку (сложенную галочкой, петлей или, например, бантиком) в праздничный наряд стоит разместить ее слева на груди (примерно в области сердца) либо на лацкане пиджака.Повязывать ленту на сумочку и даже на запястье, размещать на деталях автомобилей и других предметах, украшать ремни или украшать прическу не рекомендуется. Для коммерческих целей использование Георгиевской ленты также запрещено.Важно помнить, что по закону публичное осквернение отечественных символов воинской славы карается внушительным штрафом, размер которого может составлять несколько миллионов рублей.Разница между георгиевской и гвардейской лентойФактически “георгиевская” и “гвардейская” — два названия практически идентичных по своему внешнему виду лент. Разница заключается лишь в том, что изначальная Георгиевская лента времени Екатерины II имела полосы желтого цвета, а появившаяся в военные годы Гвардейская лента уже включала полосы оранжевого оттенка.Интересные факты о Георгиевской лентеОдна из трактовок происхождения цветов на Георгиевской ленте гласит, что черные полосы символизируют неоднократную гибель Святого Георгия, а две полосы желтого или оранжевого оттенка — его неоднократное воскрешение.С Георгиевской лентой связано несколько рекордов. Так, весной этого года 80-метровую ленту подняли в воздух на воздушном шаре в Нижегородской области. А несколько лет назад на месте первого партизанского боя в Крыму была развернута лента внушительной длины — 160 метров.

https://ria.ru/20250424/aktsiya-2012942055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

георгиевская ленточка, день победы, история