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Обращений от Киева по составу российской делегации не было, заявил Лавров - РИА Новости, 04.06.2025
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16:47 04.06.2025 (обновлено: 17:00 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/lavrov-2020895783.html
Обращений от Киева по составу российской делегации не было, заявил Лавров
Обращений от Киева по составу российской делегации не было, заявил Лавров - РИА Новости, 04.06.2025
Обращений от Киева по составу российской делегации не было, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что официально никто не обращался к российской стороне по поводу состава делегации переговорщиков в Стамбуле, вопросы... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:47:00+03:00
2025-06-04T17:00:00+03:00
россия
стамбул
украина
сергей лавров
владимир путин
владимир мединский
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что официально никто не обращался к российской стороне по поводу состава делегации переговорщиков в Стамбуле, вопросы поступали только от журналистов."Комментарии были анонимные, их разогнали по средствам массовой информации, к нам никто не обращался с конкретными вопросами и с конкретными идеями. Журналисты интересовались, мы им объяснили, что означает уровень помощника президента Российской Федерации", - сказал Лавров на совещании с президентом России Владимиром Путиным.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
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россия, стамбул, украина, сергей лавров, владимир путин, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Россия, Стамбул, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Обращений от Киева по составу российской делегации не было, заявил Лавров

Лавров: конкретных предложений по составу российской делегации от Киева не было

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что официально никто не обращался к российской стороне по поводу состава делегации переговорщиков в Стамбуле, вопросы поступали только от журналистов.
"Комментарии были анонимные, их разогнали по средствам массовой информации, к нам никто не обращался с конкретными вопросами и с конкретными идеями. Журналисты интересовались, мы им объяснили, что означает уровень помощника президента Российской Федерации", - сказал Лавров на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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РоссияСтамбулУкраинаСергей ЛавровВладимир ПутинВладимир МединскийВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ мире
 
 
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