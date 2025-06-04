https://ria.ru/20250604/lavrov-2020895783.html

Обращений от Киева по составу российской делегации не было, заявил Лавров

Обращений от Киева по составу российской делегации не было, заявил Лавров - РИА Новости, 04.06.2025

Обращений от Киева по составу российской делегации не было, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что официально никто не обращался к российской стороне по поводу состава делегации переговорщиков в Стамбуле, вопросы... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:47:00+03:00

2025-06-04T16:47:00+03:00

2025-06-04T17:00:00+03:00

россия

стамбул

украина

сергей лавров

владимир путин

владимир мединский

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020484952_48:375:3022:2048_1920x0_80_0_0_f4db23f0ae588738f707bcb6d82ef706.jpg

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что официально никто не обращался к российской стороне по поводу состава делегации переговорщиков в Стамбуле, вопросы поступали только от журналистов."Комментарии были анонимные, их разогнали по средствам массовой информации, к нам никто не обращался с конкретными вопросами и с конкретными идеями. Журналисты интересовались, мы им объяснили, что означает уровень помощника президента Российской Федерации", - сказал Лавров на совещании с президентом России Владимиром Путиным.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

россия

стамбул

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, стамбул, украина, сергей лавров, владимир путин, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире