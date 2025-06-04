https://ria.ru/20250604/lavrov-2020894573.html

Лавров оценил встречу России и Украины в Стамбуле

Лавров оценил встречу России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 04.06.2025

Лавров оценил встречу России и Украины в Стамбуле

Процесс прямых переговоров Москвы и Киева работает, оба раунда переговоров в Стамбуле были важными и полезными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:43:00+03:00

2025-06-04T16:43:00+03:00

2025-06-04T16:55:00+03:00

россия

украина

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

специальная военная операция на украине

стамбул

сергей лавров

дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Процесс прямых переговоров Москвы и Киева работает, оба раунда переговоров в Стамбуле были важными и полезными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я считаю, что это важно, полезно. Процесс прямых переговоров, о чём вы предварительно условились в одной из последних бесед по телефону с (президентом США - ред.) Дональдом Трампом - он работает", - заявил Лавров на совещании президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров.

https://ria.ru/20250604/peregovory-2020778957.html

россия

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