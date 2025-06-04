https://ria.ru/20250604/lavrov-2020894573.html
Лавров оценил встречу России и Украины в Стамбуле
Лавров оценил встречу России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 04.06.2025
Лавров оценил встречу России и Украины в Стамбуле
Процесс прямых переговоров Москвы и Киева работает, оба раунда переговоров в Стамбуле были важными и полезными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:43:00+03:00
2025-06-04T16:43:00+03:00
2025-06-04T16:55:00+03:00
россия
украина
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
специальная военная операция на украине
стамбул
сергей лавров
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Процесс прямых переговоров Москвы и Киева работает, оба раунда переговоров в Стамбуле были важными и полезными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я считаю, что это важно, полезно. Процесс прямых переговоров, о чём вы предварительно условились в одной из последних бесед по телефону с (президентом США - ред.) Дональдом Трампом - он работает", - заявил Лавров на совещании президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров.
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Лавров оценил встречу России и Украины в Стамбуле
Лавров: встреча РФ и Украины в Стамбуле была важной и полезной