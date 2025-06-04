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Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя пить квас - РИА Новости, 04.06.2025
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03:36 04.06.2025 (обновлено: 03:41 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/kvas-2020771177.html
Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя пить квас
Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя пить квас - РИА Новости, 04.06.2025
Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя пить квас
Людям, страдающим гастритом и циррозом печени, рекомендуется отказаться от употребления кваса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T03:36:00+03:00
2025-06-04T03:41:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Людям, страдающим гастритом и циррозом печени, рекомендуется отказаться от употребления кваса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."Квас не рекомендуется употреблять при некоторых заболеваниях, таких как цирроз печени и гастрит. Качество кваса зависит от добросовестности производителя, который должен строго соблюдать технологию приготовления", — отметили в пресс-службе.В ведомстве рассказали, что квас улучшает обмен веществ и поддерживает работу сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. В напитке содержится всего 27 калорий на 100 граммов, а углекислота способствует улучшению переваривания пищи.При покупке кваса Роспотребнадзор советует обратить внимание на состав напитка: там не должны присутствовать искусственные и идентичные натуральным ароматизаторы, синтетические и неорганические красители, подсластители и консерванты. Регулятор пояснил, что в хорошем напитке не может быть ничего лишнего, кроме воды, ржаной муки, солода, сахара и дрожжей.Кроме того, хороший квас должен пениться — это свидетельствует о правильном содержании углекислоты. На дне бутылки недопустим осадок. Если он есть, это сигнал о нарушении правил производства. Также при покупке следует выбирать напиток в темной таре: она лучше защищает квас от воздействия солнечного света."Покупая квас на розлив, опасайтесь тех торговых точек, где не соблюдены санитарные нормы: отсутствуют контейнеры с крышками, не осуществляется вывоз мусора, а емкость для хранения напитка не защищена от прямых солнечных лучей", — добавили в ведомстве.В Роспотребнадзоре также напомнили, что у продавцов кваса на розлив должна быть медицинская книжка и полный пакет документов, подтверждающих безопасность, качество и происхождение продукции.
https://ria.ru/20250309/okroshka-1997090600.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя пить квас

Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от кваса при гастрите и циррозе печени

© Фото предоставлено кафе "Алеша Попович"Квас
Квас - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото предоставлено кафе "Алеша Попович"
Квас. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Людям, страдающим гастритом и циррозом печени, рекомендуется отказаться от употребления кваса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Квас не рекомендуется употреблять при некоторых заболеваниях, таких как цирроз печени и гастрит. Качество кваса зависит от добросовестности производителя, который должен строго соблюдать технологию приготовления", — отметили в пресс-службе.
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В ведомстве рассказали, что квас улучшает обмен веществ и поддерживает работу сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. В напитке содержится всего 27 калорий на 100 граммов, а углекислота способствует улучшению переваривания пищи.
При покупке кваса Роспотребнадзор советует обратить внимание на состав напитка: там не должны присутствовать искусственные и идентичные натуральным ароматизаторы, синтетические и неорганические красители, подсластители и консерванты. Регулятор пояснил, что в хорошем напитке не может быть ничего лишнего, кроме воды, ржаной муки, солода, сахара и дрожжей.
Кроме того, хороший квас должен пениться — это свидетельствует о правильном содержании углекислоты. На дне бутылки недопустим осадок. Если он есть, это сигнал о нарушении правил производства. Также при покупке следует выбирать напиток в темной таре: она лучше защищает квас от воздействия солнечного света.
«
"Покупая квас на розлив, опасайтесь тех торговых точек, где не соблюдены санитарные нормы: отсутствуют контейнеры с крышками, не осуществляется вывоз мусора, а емкость для хранения напитка не защищена от прямых солнечных лучей", — добавили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре также напомнили, что у продавцов кваса на розлив должна быть медицинская книжка и полный пакет документов, подтверждающих безопасность, качество и происхождение продукции.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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