https://ria.ru/20250604/kursk-2020843622.html

Мирный житель погиб при атаке ВСУ в Глушковском районе Курской области

Мирный житель погиб при атаке ВСУ в Глушковском районе Курской области - РИА Новости, 04.06.2025

Мирный житель погиб при атаке ВСУ в Глушковском районе Курской области

Мирный житель погиб при атаке беспилотника ВСУ в курском селе Коровяковка Глушковского района, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:13:00+03:00

2025-06-04T13:13:00+03:00

2025-06-04T13:41:00+03:00

происшествия

глушковский район

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 4 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб при атаке беспилотника ВСУ в курском селе Коровяковка Глушковского района, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Очередные бесчеловечные преступления ВСУ. Вчера украинский беспилотник атаковал село Коровяковку Глушковского района. К сожалению, погиб мирный житель - 31-летний мужчина. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Хинштейн также напомнил, что находиться в приграничных районах небезопасно."Уважаемые жители, вновь обращаюсь к каждому: в приграничных районах всё ещё крайне небезопасно. Враг продолжает подло атаковать наших людей и гражданскую инфраструктуру. Пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет безопасно! Берегите себя!", - добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

глушковский район

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происшествия, глушковский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины