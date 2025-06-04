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Мирный житель погиб при атаке ВСУ в Глушковском районе Курской области
Мирный житель погиб при атаке ВСУ в Глушковском районе Курской области - РИА Новости, 04.06.2025
Мирный житель погиб при атаке ВСУ в Глушковском районе Курской области
Мирный житель погиб при атаке беспилотника ВСУ в курском селе Коровяковка Глушковского района, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:13:00+03:00
2025-06-04T13:13:00+03:00
2025-06-04T13:41:00+03:00
происшествия
глушковский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 4 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб при атаке беспилотника ВСУ в курском селе Коровяковка Глушковского района, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Очередные бесчеловечные преступления ВСУ. Вчера украинский беспилотник атаковал село Коровяковку Глушковского района. К сожалению, погиб мирный житель - 31-летний мужчина. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Хинштейн также напомнил, что находиться в приграничных районах небезопасно."Уважаемые жители, вновь обращаюсь к каждому: в приграничных районах всё ещё крайне небезопасно. Враг продолжает подло атаковать наших людей и гражданскую инфраструктуру. Пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет безопасно! Берегите себя!", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, глушковский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Глушковский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Мирный житель погиб при атаке ВСУ в Глушковском районе Курской области
Хинштейн: при атаке ВСУ в Глушковском районе Курской области погиб мирный житель