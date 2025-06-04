https://ria.ru/20250604/kurily-2020830626.html

На Курильских островах произошло землетрясение

На Курильских островах произошло землетрясение - РИА Новости, 04.06.2025

На Курильских островах произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в среду в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T12:17:00+03:00

2025-06-04T12:17:00+03:00

2025-06-04T12:17:00+03:00

тихий океан

северо-курильск

парамушир

елена семенова

происшествия

курильские острова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в среду в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Тихом океане 4 июня в 19.24 (11.24 мск –ред.). Эпицентр находился в 146 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 24 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html

тихий океан

северо-курильск

парамушир

курильские острова

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тихий океан, северо-курильск, парамушир, елена семенова, происшествия, курильские острова