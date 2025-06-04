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На Курильских островах произошло землетрясение - РИА Новости, 04.06.2025
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12:17 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/kurily-2020830626.html
На Курильских островах произошло землетрясение
На Курильских островах произошло землетрясение - РИА Новости, 04.06.2025
На Курильских островах произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в среду в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:17:00+03:00
2025-06-04T12:17:00+03:00
тихий океан
северо-курильск
парамушир
елена семенова
происшествия
курильские острова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в среду в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Тихом океане 4 июня в 19.24 (11.24 мск –ред.). Эпицентр находился в 146 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 24 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html
тихий океан
северо-курильск
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тихий океан, северо-курильск, парамушир, елена семенова, происшествия, курильские острова
Тихий океан, Северо-Курильск, Парамушир, Елена Семенова, Происшествия, Курильские острова
На Курильских островах произошло землетрясение

У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

© РИА Новости / Роман Денисов | Перейти в медиабанкОстров Парамушир
Остров Парамушир - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Роман Денисов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в среду в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Тихом океане 4 июня в 19.24 (11.24 мск –ред.). Эпицентр находился в 146 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 24 километров", - рассказала собеседница агентства.
По словам сейсмолога, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.
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Тихий океанСеверо-КурильскПарамуширЕлена СеменоваПроисшествияКурильские острова
 
 
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