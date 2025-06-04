https://ria.ru/20250604/kurily-2020830626.html
На Курильских островах произошло землетрясение
На Курильских островах произошло землетрясение - РИА Новости, 04.06.2025
На Курильских островах произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в среду в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:17:00+03:00
2025-06-04T12:17:00+03:00
2025-06-04T12:17:00+03:00
тихий океан
северо-курильск
парамушир
елена семенова
происшествия
курильские острова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004588795_0:548:2061:1707_1920x0_80_0_0_204ce7bd1d39faded5961cbdb204dcad.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в среду в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Тихом океане 4 июня в 19.24 (11.24 мск –ред.). Эпицентр находился в 146 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 24 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html
тихий океан
северо-курильск
парамушир
курильские острова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004588795_0:501:2061:2047_1920x0_80_0_0_0d2cedb4a8fd260bd548a2f362032ddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тихий океан, северо-курильск, парамушир, елена семенова, происшествия, курильские острова
Тихий океан, Северо-Курильск, Парамушир, Елена Семенова, Происшествия, Курильские острова
На Курильских островах произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4