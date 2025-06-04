https://ria.ru/20250604/krym-2020871267.html

Жителя Крыма, установившего камеру-наблюдения для СБУ, осудили за госизмену

Жителя Крыма, установившего камеру-наблюдения для СБУ, осудили за госизмену - РИА Новости, 04.06.2025

Жителя Крыма, установившего камеру-наблюдения для СБУ, осудили за госизмену

Верховный суд Крыма приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Евпатории, с помощью установленной которым камеры СБУ могла следить сотрудниками... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T15:12:00+03:00

2025-06-04T15:12:00+03:00

2025-06-04T15:15:00+03:00

республика крым

служба безопасности украины

россия

происшествия

евпатория

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Евпатории, с помощью установленной которым камеры СБУ могла следить сотрудниками правоохранительных органов, сообщает Генеральная прокуратура РФ."Верховный суд республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Евпатории Ярослава Балицкого. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена)… Суд приговорил Балицкого к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, а также штраф в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.В суде было установлено, что Балицкий, являясь противником проведения СВО, в начале 2022 года вступил в контакт с представителем службы безопасности Украины, которому сообщил о своей готовности оказать в деятельности против безопасности России.В октябре он получил от кураторов поручение, согласно которому должен был установить видеонаблюдение за зданием одного из правоохранительных органов в Евпатории. Для этого Балицкий под вымышленным предлогом установил на балконе квартиры местного жителя видеокамеру.В дальнейшем он передал представителю СБУ информацию, необходимую для доступа к видеонаблюдению в режиме реального времени.

https://ria.ru/20250604/prigovor-2020860951.html

https://ria.ru/20250528/gosizmena-2019472558.html

республика крым

россия

евпатория

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республика крым, служба безопасности украины, россия, происшествия, евпатория