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Жителя Крыма, установившего камеру-наблюдения для СБУ, осудили за госизмену - РИА Новости, 04.06.2025
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15:12 04.06.2025 (обновлено: 15:15 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/krym-2020871267.html
Жителя Крыма, установившего камеру-наблюдения для СБУ, осудили за госизмену
Жителя Крыма, установившего камеру-наблюдения для СБУ, осудили за госизмену - РИА Новости, 04.06.2025
Жителя Крыма, установившего камеру-наблюдения для СБУ, осудили за госизмену
Верховный суд Крыма приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Евпатории, с помощью установленной которым камеры СБУ могла следить сотрудниками... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:12:00+03:00
2025-06-04T15:15:00+03:00
республика крым
служба безопасности украины
россия
происшествия
евпатория
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Евпатории, с помощью установленной которым камеры СБУ могла следить сотрудниками правоохранительных органов, сообщает Генеральная прокуратура РФ."Верховный суд республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Евпатории Ярослава Балицкого. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена)… Суд приговорил Балицкого к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, а также штраф в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.В суде было установлено, что Балицкий, являясь противником проведения СВО, в начале 2022 года вступил в контакт с представителем службы безопасности Украины, которому сообщил о своей готовности оказать в деятельности против безопасности России.В октябре он получил от кураторов поручение, согласно которому должен был установить видеонаблюдение за зданием одного из правоохранительных органов в Евпатории. Для этого Балицкий под вымышленным предлогом установил на балконе квартиры местного жителя видеокамеру.В дальнейшем он передал представителю СБУ информацию, необходимую для доступа к видеонаблюдению в режиме реального времени.
https://ria.ru/20250604/prigovor-2020860951.html
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республика крым
россия
евпатория
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республика крым, служба безопасности украины, россия, происшествия, евпатория
Республика Крым, Служба безопасности Украины, Россия, Происшествия, Евпатория
Жителя Крыма, установившего камеру-наблюдения для СБУ, осудили за госизмену

Жителя Евпатории Балицкого приговорили к 20 годам лишения свободы за госизмену

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Евпатории, с помощью установленной которым камеры СБУ могла следить сотрудниками правоохранительных органов, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Верховный суд республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Евпатории Ярослава Балицкого. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена)… Суд приговорил Балицкого к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, а также штраф в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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В суде было установлено, что Балицкий, являясь противником проведения СВО, в начале 2022 года вступил в контакт с представителем службы безопасности Украины, которому сообщил о своей готовности оказать в деятельности против безопасности России.
В октябре он получил от кураторов поручение, согласно которому должен был установить видеонаблюдение за зданием одного из правоохранительных органов в Евпатории. Для этого Балицкий под вымышленным предлогом установил на балконе квартиры местного жителя видеокамеру.
В дальнейшем он передал представителю СБУ информацию, необходимую для доступа к видеонаблюдению в режиме реального времени.
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Республика КрымСлужба безопасности УкраиныРоссияПроисшествияЕвпатория
 
 
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