https://ria.ru/20250604/krym-2020784495.html
В Крыму объявили опасность атаки БПЛА
В Крыму объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 04.06.2025
В Крыму объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотниками объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T08:14:00+03:00
2025-06-04T08:14:00+03:00
2025-06-04T08:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Опасность атаки беспилотниками объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: Беспилотная опасность в Республике Крым" - говорится в сообщении. Сигнал об опасности поступил в 7.50 мск.
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республика крым
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, россия
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Россия
В Крыму объявили опасность атаки БПЛА
МЧС России: угрозу атаки беспилотниками объявили в Крыму