https://ria.ru/20250604/kriminal-2020659726.html

"Все остаются на свободе". Кто стоит за самоубийством сироты на Урале

"Все остаются на свободе". Кто стоит за самоубийством сироты на Урале - РИА Новости, 04.06.2025

"Все остаются на свободе". Кто стоит за самоубийством сироты на Урале

Заманили в дом и жестоко издевались — в Свердловской области в реке обнаружили тело 24-летней Анастасии Поляковой. По предварительным данным, девушка ушла из... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T08:00:00+03:00

2025-06-04T08:00:00+03:00

2025-06-04T08:03:00+03:00

происшествия

россия

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свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Заманили в дом и жестоко издевались — в Свердловской области в реке обнаружили тело 24-летней Анастасии Поляковой. По предварительным данным, девушка ушла из дома после зверского избиения, снятого на камеру и опубликованного в интернете. СК пока воздерживается от комментариев, а жители требуют найти и наказать виновных. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах.Девушка на мостуАнастасия Полякова из Карпинска (400 километров от Екатеринбурга) пропала 27 мая. Ее мать давно умерла, отец еще в детстве отказался от дочери, а остальные родственники не поддерживали с ней связь, поэтому заявление в полицию подали знакомые.Они также объяснили, что у Анастасии инвалидность из-за отклонения в психическом развитии и она, по сути, была большим ребенком. По их словам, незадолго до пропажи Полякова высказывала суицидальные мысли и боялась выходить из дома.К поиску сразу подключились сотни волонтеров. Нашли свидетеля, который видел похожую по описанию девушку у реки Турьи. Поисковики предположили, что Полякова могла свести счеты с жизнью, поэтому акваторию стали прочесывать водолазы.Оперативники тем временем выяснили, что в середине мая Анастасию признали потерпевшей по уголовному делу о развратных действиях. Тогда же в местных пабликах пользователи стали делиться шокирующей видеозаписью со зверскими издевательствами над девушкой, в которой местные быстро опознали Полякову.На кадрах видно, как голая ниже пояса женщина садится на лежащую на полу Анастасию. Та называет мучительницу Наташей и умоляет прекратить издевательства. В ответ Наталья продолжает сыпать угрозами и оскорблениями и в конце концов справляет на девушку малую нужду. Все это — под одобрительные возгласы мужчины, который снимает происходящее на телефон.Темное прошлоеПо данным местных СМИ, издевательствам предшествовало жестокое избиение, после чего одна из знакомых отвезла Полякову в больницу. Врачи, как положено по закону, передали информацию в правоохранительные органы. Спустя несколько дней следователи возбудили уголовное дело по статье 135 УК России "Развратные действия".Подозреваемой оказалась местная жительница Наталья Бродовикова. По предварительным данным, ранее она не была знакома с Анастасией. Издевалась над девушкой, будучи пьяной.Карпинский городской суд, ссылаясь на наличие у Бродовиковой малолетних детей, не стал отправлять ее под стражу и оставил под домашним арестом. Лишь запретил пользоваться интернетом и сотовой связью. С прессой женщине общаться также нельзя. На страницу в ВК последний раз она заходила более двух недель назад.Про Бродовикову известно, что в 2011-м тот же Карпинский суд приговорил ее к пяти годам колонии за убийство и отправил отбывать наказание в соседний Пермский край. Преступница несколько раз подавала ходатайство, чтобы выйти из колонии по УДО, но всякий раз получала отказ."С мая 2015-го состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к суициду и членовредительству, — говорится в судебном решении Березниковского горсуда Пермского края. — Человек хитрый, конфликтный, лживый, недисциплинированный, неряшливый. Трудоустроена в бригаду № 6 швеей, норму выработки не выполняет, не заинтересована в конечном результате работы, к труду относится отрицательно, систематически имеет замечания по качеству. Самообразованием и самовоспитанием не занимается, не считает необходимостью. Правила внутреннего распорядка не соблюдает, к требованиям администрации относится удовлетворительно, поведение неустойчивое, систематически допускает нарушения режима".Согласно психологической характеристике от 11 января 2016 года, Бродовикова "нуждается в особом контроле со стороны оперативно-режимных служб и имеет склонность к конфликтным ситуациям, нарушению правил внутреннего распорядка и актам членовредительства".В документе также отмечается, что убийца не принимала никаких мер, чтобы возместить потерпевшей стороне ущерб в качестве моральной и материальной компенсации.Юбилейная датаПолякову, напротив, характеризуют как безобидную, неконфликтную и очень ранимую девушку. По словам знакомых, после случившегося она получала угрозы от Бродовиковой: та требовала забрать заявление из полиции, хотя Анастасия его и не писала. Это давление, вероятно, и привело к трагедии.На днях в реке Турье спасатели обнаружили тело Анастасии. По предварительным данным, она покончила с собой.Следователи пока не комментируют ни ход расследования уголовного дела по статье 135 УК России, ни свои дальнейшие действия. Если вину Бродовиковой докажут в суде, ей грозит до трех лет лишения свободы. Однако не исключено, что может добавиться еще одна статья — "Доведение до самоубийства".С Анастасией простились во вторник, 3 июня. А накануне ей должно было исполниться 25 лет. Местные жители возмущены мягкой мерой пресечения, которую избрали Бродовиковой, и требуют максимального наказания для нее. Как и для "оператора", снимавшего издевательства на камеру мобильного. Его сейчас разыскивает полиция.

https://ria.ru/20250317/kriminal-2005018925.html

https://ria.ru/20250313/kriminal-2004557659.html

https://ria.ru/20250407/kriminal-2009332066.html

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свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, россия, пермский край, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)