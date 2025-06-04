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"Все остаются на свободе". Кто стоит за самоубийством сироты на Урале - РИА Новости, 04.06.2025
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08:00 04.06.2025 (обновлено: 08:03 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/kriminal-2020659726.html
"Все остаются на свободе". Кто стоит за самоубийством сироты на Урале
"Все остаются на свободе". Кто стоит за самоубийством сироты на Урале - РИА Новости, 04.06.2025
"Все остаются на свободе". Кто стоит за самоубийством сироты на Урале
Заманили в дом и жестоко издевались — в Свердловской области в реке обнаружили тело 24-летней Анастасии Поляковой. По предварительным данным, девушка ушла из... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T08:00:00+03:00
2025-06-04T08:03:00+03:00
происшествия
россия
пермский край
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Заманили в дом и жестоко издевались — в Свердловской области в реке обнаружили тело 24-летней Анастасии Поляковой. По предварительным данным, девушка ушла из дома после зверского избиения, снятого на камеру и опубликованного в интернете. СК пока воздерживается от комментариев, а жители требуют найти и наказать виновных. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах.Девушка на мостуАнастасия Полякова из Карпинска (400 километров от Екатеринбурга) пропала 27 мая. Ее мать давно умерла, отец еще в детстве отказался от дочери, а остальные родственники не поддерживали с ней связь, поэтому заявление в полицию подали знакомые.Они также объяснили, что у Анастасии инвалидность из-за отклонения в психическом развитии и она, по сути, была большим ребенком. По их словам, незадолго до пропажи Полякова высказывала суицидальные мысли и боялась выходить из дома.К поиску сразу подключились сотни волонтеров. Нашли свидетеля, который видел похожую по описанию девушку у реки Турьи. Поисковики предположили, что Полякова могла свести счеты с жизнью, поэтому акваторию стали прочесывать водолазы.Оперативники тем временем выяснили, что в середине мая Анастасию признали потерпевшей по уголовному делу о развратных действиях. Тогда же в местных пабликах пользователи стали делиться шокирующей видеозаписью со зверскими издевательствами над девушкой, в которой местные быстро опознали Полякову.На кадрах видно, как голая ниже пояса женщина садится на лежащую на полу Анастасию. Та называет мучительницу Наташей и умоляет прекратить издевательства. В ответ Наталья продолжает сыпать угрозами и оскорблениями и в конце концов справляет на девушку малую нужду. Все это — под одобрительные возгласы мужчины, который снимает происходящее на телефон.Темное прошлоеПо данным местных СМИ, издевательствам предшествовало жестокое избиение, после чего одна из знакомых отвезла Полякову в больницу. Врачи, как положено по закону, передали информацию в правоохранительные органы. Спустя несколько дней следователи возбудили уголовное дело по статье 135 УК России "Развратные действия".Подозреваемой оказалась местная жительница Наталья Бродовикова. По предварительным данным, ранее она не была знакома с Анастасией. Издевалась над девушкой, будучи пьяной.Карпинский городской суд, ссылаясь на наличие у Бродовиковой малолетних детей, не стал отправлять ее под стражу и оставил под домашним арестом. Лишь запретил пользоваться интернетом и сотовой связью. С прессой женщине общаться также нельзя. На страницу в ВК последний раз она заходила более двух недель назад.Про Бродовикову известно, что в 2011-м тот же Карпинский суд приговорил ее к пяти годам колонии за убийство и отправил отбывать наказание в соседний Пермский край. Преступница несколько раз подавала ходатайство, чтобы выйти из колонии по УДО, но всякий раз получала отказ."С мая 2015-го состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к суициду и членовредительству, — говорится в судебном решении Березниковского горсуда Пермского края. — Человек хитрый, конфликтный, лживый, недисциплинированный, неряшливый. Трудоустроена в бригаду № 6 швеей, норму выработки не выполняет, не заинтересована в конечном результате работы, к труду относится отрицательно, систематически имеет замечания по качеству. Самообразованием и самовоспитанием не занимается, не считает необходимостью. Правила внутреннего распорядка не соблюдает, к требованиям администрации относится удовлетворительно, поведение неустойчивое, систематически допускает нарушения режима".Согласно психологической характеристике от 11 января 2016 года, Бродовикова "нуждается в особом контроле со стороны оперативно-режимных служб и имеет склонность к конфликтным ситуациям, нарушению правил внутреннего распорядка и актам членовредительства".В документе также отмечается, что убийца не принимала никаких мер, чтобы возместить потерпевшей стороне ущерб в качестве моральной и материальной компенсации.Юбилейная датаПолякову, напротив, характеризуют как безобидную, неконфликтную и очень ранимую девушку. По словам знакомых, после случившегося она получала угрозы от Бродовиковой: та требовала забрать заявление из полиции, хотя Анастасия его и не писала. Это давление, вероятно, и привело к трагедии.На днях в реке Турье спасатели обнаружили тело Анастасии. По предварительным данным, она покончила с собой.Следователи пока не комментируют ни ход расследования уголовного дела по статье 135 УК России, ни свои дальнейшие действия. Если вину Бродовиковой докажут в суде, ей грозит до трех лет лишения свободы. Однако не исключено, что может добавиться еще одна статья — "Доведение до самоубийства".С Анастасией простились во вторник, 3 июня. А накануне ей должно было исполниться 25 лет. Местные жители возмущены мягкой мерой пресечения, которую избрали Бродовиковой, и требуют максимального наказания для нее. Как и для "оператора", снимавшего издевательства на камеру мобильного. Его сейчас разыскивает полиция.
https://ria.ru/20250317/kriminal-2005018925.html
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происшествия, россия, пермский край, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермский край, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)

"Все остаются на свободе". Кто стоит за самоубийством сироты на Урале

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Заманили в дом и жестоко издевались — в Свердловской области в реке обнаружили тело 24-летней Анастасии Поляковой. По предварительным данным, девушка ушла из дома после зверского избиения, снятого на камеру и опубликованного в интернете. СК пока воздерживается от комментариев, а жители требуют найти и наказать виновных. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах.

Девушка на мосту

Анастасия Полякова из Карпинска (400 километров от Екатеринбурга) пропала 27 мая. Ее мать давно умерла, отец еще в детстве отказался от дочери, а остальные родственники не поддерживали с ней связь, поэтому заявление в полицию подали знакомые.
Они также объяснили, что у Анастасии инвалидность из-за отклонения в психическом развитии и она, по сути, была большим ребенком. По их словам, незадолго до пропажи Полякова высказывала суицидальные мысли и боялась выходить из дома.
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К поиску сразу подключились сотни волонтеров. Нашли свидетеля, который видел похожую по описанию девушку у реки Турьи. Поисковики предположили, что Полякова могла свести счеты с жизнью, поэтому акваторию стали прочесывать водолазы.
Оперативники тем временем выяснили, что в середине мая Анастасию признали потерпевшей по уголовному делу о развратных действиях. Тогда же в местных пабликах пользователи стали делиться шокирующей видеозаписью со зверскими издевательствами над девушкой, в которой местные быстро опознали Полякову.
На кадрах видно, как голая ниже пояса женщина садится на лежащую на полу Анастасию. Та называет мучительницу Наташей и умоляет прекратить издевательства. В ответ Наталья продолжает сыпать угрозами и оскорблениями и в конце концов справляет на девушку малую нужду. Все это — под одобрительные возгласы мужчины, который снимает происходящее на телефон.
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Анастасия Полякова. Фото из ориентировки МВД

Темное прошлое

По данным местных СМИ, издевательствам предшествовало жестокое избиение, после чего одна из знакомых отвезла Полякову в больницу. Врачи, как положено по закону, передали информацию в правоохранительные органы. Спустя несколько дней следователи возбудили уголовное дело по статье 135 УК России "Развратные действия".
Подозреваемой оказалась местная жительница Наталья Бродовикова. По предварительным данным, ранее она не была знакома с Анастасией. Издевалась над девушкой, будучи пьяной.
Карпинский городской суд, ссылаясь на наличие у Бродовиковой малолетних детей, не стал отправлять ее под стражу и оставил под домашним арестом. Лишь запретил пользоваться интернетом и сотовой связью. С прессой женщине общаться также нельзя. На страницу в ВК последний раз она заходила более двух недель назад.
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Про Бродовикову известно, что в 2011-м тот же Карпинский суд приговорил ее к пяти годам колонии за убийство и отправил отбывать наказание в соседний Пермский край. Преступница несколько раз подавала ходатайство, чтобы выйти из колонии по УДО, но всякий раз получала отказ.
"С мая 2015-го состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к суициду и членовредительству, — говорится в судебном решении Березниковского горсуда Пермского края. — Человек хитрый, конфликтный, лживый, недисциплинированный, неряшливый. Трудоустроена в бригаду № 6 швеей, норму выработки не выполняет, не заинтересована в конечном результате работы, к труду относится отрицательно, систематически имеет замечания по качеству. Самообразованием и самовоспитанием не занимается, не считает необходимостью. Правила внутреннего распорядка не соблюдает, к требованиям администрации относится удовлетворительно, поведение неустойчивое, систематически допускает нарушения режима".
Согласно психологической характеристике от 11 января 2016 года, Бродовикова "нуждается в особом контроле со стороны оперативно-режимных служб и имеет склонность к конфликтным ситуациям, нарушению правил внутреннего распорядка и актам членовредительства".
В документе также отмечается, что убийца не принимала никаких мер, чтобы возместить потерпевшей стороне ущерб в качестве моральной и материальной компенсации.
CC BY-SA 4.0 / Ludvig14 / КарпинскГород Карпинск
Город Карпинск - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
CC BY-SA 4.0 / Ludvig14 / Карпинск
Город Карпинск

Юбилейная дата

Полякову, напротив, характеризуют как безобидную, неконфликтную и очень ранимую девушку. По словам знакомых, после случившегося она получала угрозы от Бродовиковой: та требовала забрать заявление из полиции, хотя Анастасия его и не писала. Это давление, вероятно, и привело к трагедии.
На днях в реке Турье спасатели обнаружили тело Анастасии. По предварительным данным, она покончила с собой.
Следователи пока не комментируют ни ход расследования уголовного дела по статье 135 УК России, ни свои дальнейшие действия. Если вину Бродовиковой докажут в суде, ей грозит до трех лет лишения свободы. Однако не исключено, что может добавиться еще одна статья — "Доведение до самоубийства".
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С Анастасией простились во вторник, 3 июня. А накануне ей должно было исполниться 25 лет. Местные жители возмущены мягкой мерой пресечения, которую избрали Бродовиковой, и требуют максимального наказания для нее. Как и для "оператора", снимавшего издевательства на камеру мобильного. Его сейчас разыскивает полиция.
 
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