https://ria.ru/20250604/kreml-2020963832.html

Разговор Путина и папы Римского носил конструктивный характер

Разговор Путина и папы Римского носил конструктивный характер - РИА Новости, 04.06.2025

Разговор Путина и папы Римского носил конструктивный характер

Разговор президента России Владимира Путина и папы Римского носил конструктивный характер, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T20:12:00+03:00

2025-06-04T20:12:00+03:00

2025-06-04T20:23:00+03:00

россия

владимир путин

общество

религия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и папы Римского носил конструктивный характер, сообщили в пресс-службе Кремля. Президент созвонился с папой Римским Львом XIV в среду вечером. "Разговор носил конструктивный характер. С обеих сторон выражено намерение продолжить контакты", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250604/putin-2020963702.html

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россия, владимир путин, общество