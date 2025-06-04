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Разговор Путина и папы Римского носил конструктивный характер - РИА Новости, 04.06.2025
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Религия
 
20:12 04.06.2025 (обновлено: 20:23 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/kreml-2020963832.html
Разговор Путина и папы Римского носил конструктивный характер
Разговор Путина и папы Римского носил конструктивный характер - РИА Новости, 04.06.2025
Разговор Путина и папы Римского носил конструктивный характер
Разговор президента России Владимира Путина и папы Римского носил конструктивный характер, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:12:00+03:00
2025-06-04T20:23:00+03:00
россия
владимир путин
общество
религия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и папы Римского носил конструктивный характер, сообщили в пресс-службе Кремля. Президент созвонился с папой Римским Львом XIV в среду вечером. "Разговор носил конструктивный характер. С обеих сторон выражено намерение продолжить контакты", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250604/putin-2020963702.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество, Религия
Разговор Путина и папы Римского носил конструктивный характер

Кремль: разговор Путина и папы Римского носил конструктивный характер

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и папы Римского носил конструктивный характер, сообщили в пресс-службе Кремля.
Президент созвонился с папой Римским Львом XIV в среду вечером.
"Разговор носил конструктивный характер. С обеих сторон выражено намерение продолжить контакты", - говорится в сообщении.
Президент Росии Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Путин рассказал папе римскому о стремлении Киева к эскалации
Вчера, 20:12
 
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