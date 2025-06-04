https://ria.ru/20250604/kosmos-2020884482.html
Баканов рассказал о работе над нацпроектом по космосу
Баканов рассказал о работе над нацпроектом по космосу - РИА Новости, 04.06.2025
Баканов рассказал о работе над нацпроектом по космосу
Работа над национальным проектом по космосу была трудной, потому что пришлось вести диалог и находить приемлемые варианты для всех участников рынка, сообщил... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:15:00+03:00
2025-06-04T16:15:00+03:00
2025-06-04T16:26:00+03:00
космос - риа наука
дмитрий баканов
роскосмос
ципр-2025
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995922939_0:29:3071:1756_1920x0_80_0_0_3d01247387ca0abfeae0601d19311088.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Работа над национальным проектом по космосу была трудной, потому что пришлось вести диалог и находить приемлемые варианты для всех участников рынка, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Нам пришлось при формировании национального проекта со всеми игроками рынка вести диалог. И вопросы были крайне неприятные. И ответы пришлось в национальном проекте на все их давать", - сказал Баканов журналистам в рамках "ЦИПР-2025". Он уточнил, что частные компании интересовали, в первую очередь, вопросы модели рынка данных дистанционного зондирования Земли и ценообразования на услуги. Баканов отметил, что нацпроект в его итоговом варианте коренным образом отличается от ранних версий тем, что теперь нет ни одной связанной с космосом федеральной программы, которая не была бы синхронизирована с нацпроектом.
https://ria.ru/20250603/proekt-2020714057.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995922939_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_6df88ef56921976dafc0cc6351fdf2ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, дмитрий баканов, роскосмос, ципр-2025, россия
Космос - РИА Наука, Дмитрий Баканов, Роскосмос, ЦИПР-2025, Россия
Баканов рассказал о работе над нацпроектом по космосу
Глава "Роскосмоса" Баканов назвал работу над нацпроектом по космосу трудной