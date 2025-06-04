https://ria.ru/20250604/kosmos-2020884482.html

Баканов рассказал о работе над нацпроектом по космосу

Баканов рассказал о работе над нацпроектом по космосу - РИА Новости, 04.06.2025

Баканов рассказал о работе над нацпроектом по космосу

Работа над национальным проектом по космосу была трудной, потому что пришлось вести диалог и находить приемлемые варианты для всех участников рынка, сообщил... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:15:00+03:00

2025-06-04T16:15:00+03:00

2025-06-04T16:26:00+03:00

космос - риа наука

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Работа над национальным проектом по космосу была трудной, потому что пришлось вести диалог и находить приемлемые варианты для всех участников рынка, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Нам пришлось при формировании национального проекта со всеми игроками рынка вести диалог. И вопросы были крайне неприятные. И ответы пришлось в национальном проекте на все их давать", - сказал Баканов журналистам в рамках "ЦИПР-2025". Он уточнил, что частные компании интересовали, в первую очередь, вопросы модели рынка данных дистанционного зондирования Земли и ценообразования на услуги. Баканов отметил, что нацпроект в его итоговом варианте коренным образом отличается от ранних версий тем, что теперь нет ни одной связанной с космосом федеральной программы, которая не была бы синхронизирована с нацпроектом.

https://ria.ru/20250603/proekt-2020714057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, дмитрий баканов, роскосмос, ципр-2025, россия