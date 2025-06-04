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Баканов рассказал о работе над нацпроектом по космосу - РИА Новости, 04.06.2025
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16:15 04.06.2025 (обновлено: 16:26 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/kosmos-2020884482.html
Баканов рассказал о работе над нацпроектом по космосу
Баканов рассказал о работе над нацпроектом по космосу - РИА Новости, 04.06.2025
Баканов рассказал о работе над нацпроектом по космосу
Работа над национальным проектом по космосу была трудной, потому что пришлось вести диалог и находить приемлемые варианты для всех участников рынка, сообщил... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:15:00+03:00
2025-06-04T16:26:00+03:00
космос - риа наука
дмитрий баканов
роскосмос
ципр-2025
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Работа над национальным проектом по космосу была трудной, потому что пришлось вести диалог и находить приемлемые варианты для всех участников рынка, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Нам пришлось при формировании национального проекта со всеми игроками рынка вести диалог. И вопросы были крайне неприятные. И ответы пришлось в национальном проекте на все их давать", - сказал Баканов журналистам в рамках "ЦИПР-2025". Он уточнил, что частные компании интересовали, в первую очередь, вопросы модели рынка данных дистанционного зондирования Земли и ценообразования на услуги. Баканов отметил, что нацпроект в его итоговом варианте коренным образом отличается от ранних версий тем, что теперь нет ни одной связанной с космосом федеральной программы, которая не была бы синхронизирована с нацпроектом.
https://ria.ru/20250603/proekt-2020714057.html
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космос - риа наука, дмитрий баканов, роскосмос, ципр-2025, россия
Космос - РИА Наука, Дмитрий Баканов, Роскосмос, ЦИПР-2025, Россия
Баканов рассказал о работе над нацпроектом по космосу

Глава "Роскосмоса" Баканов назвал работу над нацпроектом по космосу трудной

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Баканов
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Дмитрий Баканов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Работа над национальным проектом по космосу была трудной, потому что пришлось вести диалог и находить приемлемые варианты для всех участников рынка, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
«
"Нам пришлось при формировании национального проекта со всеми игроками рынка вести диалог. И вопросы были крайне неприятные. И ответы пришлось в национальном проекте на все их давать", - сказал Баканов журналистам в рамках "ЦИПР-2025".
Он уточнил, что частные компании интересовали, в первую очередь, вопросы модели рынка данных дистанционного зондирования Земли и ценообразования на услуги.
Баканов отметил, что нацпроект в его итоговом варианте коренным образом отличается от ранних версий тем, что теперь нет ни одной связанной с космосом федеральной программы, которая не была бы синхронизирована с нацпроектом.
Залив Сан-Франциско с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
"Роскосмос" раскрыл содержание нацпроекта по космосу
3 июня, 17:29
 
Космос - РИА НаукаДмитрий БакановРоскосмосЦИПР-2025Россия
 
 
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