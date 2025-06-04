https://ria.ru/20250604/konfety-2020814835.html

В Нидерландах ребенок впал в кому, съев конфеты с каннабисом

В Нидерландах ребенок впал в кому, съев конфеты с каннабисом - РИА Новости, 04.06.2025

В Нидерландах ребенок впал в кому, съев конфеты с каннабисом

Маленький ребенок, которому стало плохо после употребления конфет Haribo, в которых обнаружили каннабис, впал в кому, сообщает NL Times со ссылкой на больницу в РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T11:11:00+03:00

2025-06-04T11:11:00+03:00

2025-06-04T11:12:00+03:00

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ГААГА, 4 июн - РИА Новости. Маленький ребенок, которому стало плохо после употребления конфет Haribo, в которых обнаружили каннабис, впал в кому, сообщает NL Times со ссылкой на больницу в нидерландском городе Алмело. В прошлый четверг Нидерландское управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров (NVWA) сообщило, что в партии жевательных конфет Happy Cola F!ZZ от Haribo был обнаружен каннабис. По данным портала, двое детей в нидерландском Алмело были госпитализированы после употребления конфет. Ребенок, который впал в кому и находился в тяжелом состоянии, был переведен в другую, специализированную больницу. "Оба ребенка сейчас чувствуют себя хорошо", - сообщил представитель медицинского учреждения. Больница не стала предоставлять дополнительных подробностей случившегося. Как отмечается, полиция продолжает выяснять, как наркотическое вещество попало в конфеты.

https://ria.ru/20250417/germanija-2011788872.html

https://ria.ru/20240814/zelandiya-1966238901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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