Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах ребенок впал в кому, съев конфеты с каннабисом - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 04.06.2025 (обновлено: 11:12 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/konfety-2020814835.html
В Нидерландах ребенок впал в кому, съев конфеты с каннабисом
В Нидерландах ребенок впал в кому, съев конфеты с каннабисом - РИА Новости, 04.06.2025
В Нидерландах ребенок впал в кому, съев конфеты с каннабисом
Маленький ребенок, которому стало плохо после употребления конфет Haribo, в которых обнаружили каннабис, впал в кому, сообщает NL Times со ссылкой на больницу в РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T11:11:00+03:00
2025-06-04T11:12:00+03:00
в мире
нидерланды
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498460_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_30570c19c9b529d114e029871109a351.jpg
ГААГА, 4 июн - РИА Новости. Маленький ребенок, которому стало плохо после употребления конфет Haribo, в которых обнаружили каннабис, впал в кому, сообщает NL Times со ссылкой на больницу в нидерландском городе Алмело. В прошлый четверг Нидерландское управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров (NVWA) сообщило, что в партии жевательных конфет Happy Cola F!ZZ от Haribo был обнаружен каннабис. По данным портала, двое детей в нидерландском Алмело были госпитализированы после употребления конфет. Ребенок, который впал в кому и находился в тяжелом состоянии, был переведен в другую, специализированную больницу. "Оба ребенка сейчас чувствуют себя хорошо", - сообщил представитель медицинского учреждения. Больница не стала предоставлять дополнительных подробностей случившегося. Как отмечается, полиция продолжает выяснять, как наркотическое вещество попало в конфеты.
https://ria.ru/20250417/germanija-2011788872.html
https://ria.ru/20240814/zelandiya-1966238901.html
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498460_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_d738d3554c182f08abbaa3b5f9d98e11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды
В мире, Нидерланды
В Нидерландах ребенок впал в кому, съев конфеты с каннабисом

NL Times: в Нидерландах впал в кому съевший конфеты Haribo с каннабисом ребенок

© РИА Новости / Алексей КуденкоКапельница в детской палате
Капельница в детской палате - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Капельница в детской палате. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 4 июн - РИА Новости. Маленький ребенок, которому стало плохо после употребления конфет Haribo, в которых обнаружили каннабис, впал в кому, сообщает NL Times со ссылкой на больницу в нидерландском городе Алмело.
В прошлый четверг Нидерландское управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров (NVWA) сообщило, что в партии жевательных конфет Happy Cola F!ZZ от Haribo был обнаружен каннабис.
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В Германии у школьника изъяли высокотоксичный яд
17 апреля, 12:56
По данным портала, двое детей в нидерландском Алмело были госпитализированы после употребления конфет.
Ребенок, который впал в кому и находился в тяжелом состоянии, был переведен в другую, специализированную больницу. "Оба ребенка сейчас чувствуют себя хорошо", - сообщил представитель медицинского учреждения.
Больница не стала предоставлять дополнительных подробностей случившегося.
Как отмечается, полиция продолжает выяснять, как наркотическое вещество попало в конфеты.
Окленд, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
В Новой Зеландии три человека отравились леденцами с наркотиками
14 августа 2024, 17:44
 
В миреНидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала