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В Нидерландах ребенок впал в кому, съев конфеты с каннабисом
В Нидерландах ребенок впал в кому, съев конфеты с каннабисом - РИА Новости, 04.06.2025
В Нидерландах ребенок впал в кому, съев конфеты с каннабисом
Маленький ребенок, которому стало плохо после употребления конфет Haribo, в которых обнаружили каннабис, впал в кому, сообщает NL Times со ссылкой на больницу в РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T11:11:00+03:00
2025-06-04T11:11:00+03:00
2025-06-04T11:12:00+03:00
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ГААГА, 4 июн - РИА Новости. Маленький ребенок, которому стало плохо после употребления конфет Haribo, в которых обнаружили каннабис, впал в кому, сообщает NL Times со ссылкой на больницу в нидерландском городе Алмело. В прошлый четверг Нидерландское управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров (NVWA) сообщило, что в партии жевательных конфет Happy Cola F!ZZ от Haribo был обнаружен каннабис. По данным портала, двое детей в нидерландском Алмело были госпитализированы после употребления конфет. Ребенок, который впал в кому и находился в тяжелом состоянии, был переведен в другую, специализированную больницу. "Оба ребенка сейчас чувствуют себя хорошо", - сообщил представитель медицинского учреждения. Больница не стала предоставлять дополнительных подробностей случившегося. Как отмечается, полиция продолжает выяснять, как наркотическое вещество попало в конфеты.
https://ria.ru/20250417/germanija-2011788872.html
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РИА Новости
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в мире, нидерланды
В Нидерландах ребенок впал в кому, съев конфеты с каннабисом
NL Times: в Нидерландах впал в кому съевший конфеты Haribo с каннабисом ребенок
ГААГА, 4 июн - РИА Новости.
Маленький ребенок, которому стало плохо после употребления конфет Haribo, в которых обнаружили каннабис, впал в кому, сообщает NL Times
со ссылкой на больницу в нидерландском городе Алмело.
В прошлый четверг Нидерландское управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров (NVWA) сообщило, что в партии жевательных конфет Happy Cola F!ZZ от Haribo был обнаружен каннабис.
По данным портала, двое детей в нидерландском Алмело были госпитализированы после употребления конфет.
Ребенок, который впал в кому и находился в тяжелом состоянии, был переведен в другую, специализированную больницу. "Оба ребенка сейчас чувствуют себя хорошо", - сообщил представитель медицинского учреждения.
Больница не стала предоставлять дополнительных подробностей случившегося.
Как отмечается, полиция продолжает выяснять, как наркотическое вещество попало в конфеты.