https://ria.ru/20250604/kondakova-2020876333.html

Иноагента Кондакову* внесли в список террористов и экстремистов

Иноагента Кондакову* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 04.06.2025

Иноагента Кондакову* внесли в список террористов и экстремистов

Иноагент и активистка фонда "Свободная Якутия"** Саргылана Кондакова*, разыскиваемая МВД РФ по уголовной статье , внесена в перечень террористов и экстремистов... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T15:43:00+03:00

2025-06-04T15:43:00+03:00

2025-06-04T15:43:00+03:00

россия

польша

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

общество

республика саха (якутия)

саргылана кондакова

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Иноагент и активистка фонда "Свободная Якутия"** Саргылана Кондакова*, разыскиваемая МВД РФ по уголовной статье , внесена в перечень террористов и экстремистов РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Физические лица... Кондакова Саргылана Константиновна*, 07.03.1977 года рождения, поселок Чокурдах Аллаиховского района Якутской АССР", - говорится в перечне. За что именно разыскивается Кондакова*, в карточке базы розыска не уточняется. Фонд "Свободная Якутия"** был включен министерством юстиции в реестр иностранных агентов в июне 2023 года. Кроме того, он входит в международную организацию "Форум свободных государств постРоссии"***, созданную в форме общественного движения в Польше в 2022 году.* Признана в России иноагентом и внечена в перечень террористов и экстремистов** Фонд признан в РФ иноагентом и подразделением запрещенной террористической организации*** Организация, признанная Верховным судом РФ террористической

https://ria.ru/20250604/ostanin-2020868784.html

россия

польша

республика саха (якутия)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, польша, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество, республика саха (якутия), саргылана кондакова