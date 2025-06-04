https://ria.ru/20250604/kondakova-2020876333.html
Иноагента Кондакову* внесли в список террористов и экстремистов
Иноагента Кондакову* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 04.06.2025
Иноагента Кондакову* внесли в список террористов и экстремистов
Иноагент и активистка фонда "Свободная Якутия"** Саргылана Кондакова*, разыскиваемая МВД РФ по уголовной статье , внесена в перечень террористов и экстремистов... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:43:00+03:00
2025-06-04T15:43:00+03:00
2025-06-04T15:43:00+03:00
россия
польша
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
общество
республика саха (якутия)
саргылана кондакова
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Иноагент и активистка фонда "Свободная Якутия"** Саргылана Кондакова*, разыскиваемая МВД РФ по уголовной статье , внесена в перечень террористов и экстремистов РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Физические лица... Кондакова Саргылана Константиновна*, 07.03.1977 года рождения, поселок Чокурдах Аллаиховского района Якутской АССР", - говорится в перечне. За что именно разыскивается Кондакова*, в карточке базы розыска не уточняется. Фонд "Свободная Якутия"** был включен министерством юстиции в реестр иностранных агентов в июне 2023 года. Кроме того, он входит в международную организацию "Форум свободных государств постРоссии"***, созданную в форме общественного движения в Польше в 2022 году.* Признана в России иноагентом и внечена в перечень террористов и экстремистов** Фонд признан в РФ иноагентом и подразделением запрещенной террористической организации*** Организация, признанная Верховным судом РФ террористической
https://ria.ru/20250604/ostanin-2020868784.html
россия
польша
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, польша, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество, республика саха (якутия), саргылана кондакова
Россия, Польша, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Общество, Республика Саха (Якутия), Саргылана Кондакова
Иноагента Кондакову* внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес иноагента Кондакову в перечень террористов и экстремистов