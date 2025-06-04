Рейтинг@Mail.ru
Иноагента Кондакову* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/kondakova-2020876333.html
Иноагента Кондакову* внесли в список террористов и экстремистов
Иноагента Кондакову* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 04.06.2025
Иноагента Кондакову* внесли в список террористов и экстремистов
Иноагент и активистка фонда "Свободная Якутия"** Саргылана Кондакова*, разыскиваемая МВД РФ по уголовной статье , внесена в перечень террористов и экстремистов... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:43:00+03:00
2025-06-04T15:43:00+03:00
россия
польша
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
общество
республика саха (якутия)
саргылана кондакова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020875519_0:102:760:529_1920x0_80_0_0_d0d201837aaae89607953c3439b1801f.jpg
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Иноагент и активистка фонда "Свободная Якутия"** Саргылана Кондакова*, разыскиваемая МВД РФ по уголовной статье , внесена в перечень террористов и экстремистов РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Физические лица... Кондакова Саргылана Константиновна*, 07.03.1977 года рождения, поселок Чокурдах Аллаиховского района Якутской АССР", - говорится в перечне. За что именно разыскивается Кондакова*, в карточке базы розыска не уточняется. Фонд "Свободная Якутия"** был включен министерством юстиции в реестр иностранных агентов в июне 2023 года. Кроме того, он входит в международную организацию "Форум свободных государств постРоссии"***, созданную в форме общественного движения в Польше в 2022 году.* Признана в России иноагентом и внечена в перечень террористов и экстремистов** Фонд признан в РФ иноагентом и подразделением запрещенной террористической организации*** Организация, признанная Верховным судом РФ террористической
https://ria.ru/20250604/ostanin-2020868784.html
россия
польша
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020875519_0:31:760:600_1920x0_80_0_0_be90df263f87f9543ccee458728865fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, польша, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество, республика саха (якутия), саргылана кондакова
Россия, Польша, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Общество, Республика Саха (Якутия), Саргылана Кондакова
Иноагента Кондакову* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес иноагента Кондакову в перечень террористов и экстремистов

© Фото : соцсетиСаргылана Кондакова*
Саргылана Кондакова* - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : соцсети
Саргылана Кондакова*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Иноагент и активистка фонда "Свободная Якутия"** Саргылана Кондакова*, разыскиваемая МВД РФ по уголовной статье , внесена в перечень террористов и экстремистов РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Физические лица... Кондакова Саргылана Константиновна*, 07.03.1977 года рождения, поселок Чокурдах Аллаиховского района Якутской АССР", - говорится в перечне.
За что именно разыскивается Кондакова*, в карточке базы розыска не уточняется.
Фонд "Свободная Якутия"** был включен министерством юстиции в реестр иностранных агентов в июне 2023 года. Кроме того, он входит в международную организацию "Форум свободных государств постРоссии"***, созданную в форме общественного движения в Польше в 2022 году.
* Признана в России иноагентом и внечена в перечень террористов и экстремистов
** Фонд признан в РФ иноагентом и подразделением запрещенной террористической организации
*** Организация, признанная Верховным судом РФ террористической
Артемий Останин* в суде - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Комика Останина* внесли в перечень террористов и экстремистов
Вчера, 15:02
 
РоссияПольшаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ОбществоРеспублика Саха (Якутия)Саргылана Кондакова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала