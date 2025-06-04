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Книги на лето: самые яркие новинки — на Красной площади

Книги на лето: самые яркие новинки — на Красной площади - РИА Новости, 04.06.2025

Книги на лето: самые яркие новинки — на Красной площади

В столице открылся XI книжный фестиваль "Красная площадь". Более 400 издательств со всей России привезли новинки на продажу. В программе — встречи с известными... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Светлана Вовк. В столице открылся XI книжный фестиваль "Красная площадь". Более 400 издательств со всей России привезли новинки на продажу. В программе — встречи с известными авторами, концерты, лекции. Вход свободный. Что стоит почитать этим летом — в материале РИА Новости."Совдетство. Школьные окна", Юрий ПоляковЭто четвертая книга ностальгического цикла "Совдетство". Действие в ней происходит в 60-е годы XX века.Тринадцатилетний пионер Юра Поляков готовится к вступлению в комсомол. Попадает в переделку на грани криминала, сталкивается с милицией. Теперь будущее героя зависит от того, как его поступок оценят сверстники и взрослые. Увлекательная история на фоне реалистично воссозданной атмосферы и быта СССР."Туман", Захар ПрилепинИсторический эпос про Степана Разина и бунтарский XVII век.История российского казачества, военные походы, любовь. Действие происходит на Дону, в Крыму и Соловецком монастыре. Герои книги — братья Разины Степан, Иван и Фрол, их отец Тимофей, царские бояре и османские беи, будущий патриарх Никон, атаманы войска Донского, есаулы и казаки."Галерея Москва. Шедевры знаменитых мастеров на улицах столицы", Виталий Калашников Где в Москве можно увидеть работы Андрея Рублева? Какие шедевры таятся на главных московских кладбищах? В зале какого вокзала можно попасть на персональную выставку Евгения Лансере? На каких станциях метро вас встретят работы Манизера и Дейнеки?Это необычное исследование разных уголков столицы как хранилищ произведений искусства, которые можно посмотреть совершенно бесплатно.Автор — историк, москвовед, гид и ведущий телеканала "Москва 24"."Богатыри земли Русской", Кирилл КоролевБогатырская тема сейчас очень популярна в российском кинематографе. Но кого мы знаем, кроме Ильи Муромца, Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Финиста? А ведь прославленных в легендах защитников земли русской было намного больше. В этой ярко оформленной энциклопедии рассказывается о них.У каждого свой характер, традиции и судьба. У всех были особые задачи и роли в легендах и истории."Если твоя память исчезнет", Гэнки КавамураТрогательная, по-японски созерцательная история, заставляющая задуматься о том, что главное в жизни.Идзуми недавно женился и скоро должен стать отцом. Он переживает, сможет ли хорошо воспитать ребенка, ведь его вырастила только мать. С ней он теперь общается нечасто — много своих забот. Что-то в ее поведении настораживает сына, но он старается об этом не думать. Пока однажды матери не ставят страшный диагноз: болезнь Альцгеймера. Идзуми начинает ухаживать за ней инеожиданно узнает тайны ее жизни еще до его рождения."Адвокатка Бабы-яги", Евгения НекрасоваСборник рассказов о магических существах из русского фольклора, которые отказываются жить за границей реальности и влияют на мир людей. Среди героев книги — Несмеяна, Человедица, Ега-Биха, Пеле (богиня огня и вулканов) и другие удивительные создания. Много юмора, красивый стиль, неожиданные фантастические приключения на фоне самого обычного нашего быта."Дом чудной на улице Лесной", Ольга БогатиковаЕще одна книга с фольклорным уклоном в жанре городского фэнтези. Здесь герои русских народных сказок живут в человеческом облике, но при этом сохранили волшебные способности. А по соседству с ними в многоквартирном доме обитают самые обычные современные люди. Каково это, когда за стеной колдун варит магические зелья, а за дверью напротив воет привидение, этажами ниже поселился оракул, а в окно по ночам стучится вампир?Оказывается, даже с таким окружением можно ужиться, главное — улыбаться и быть вежливыми."О чем молчит река", Изабель ИбаньезДетективно-приключенческая история. Инес Оливера получает письмо с известием о загадочной гибели родителей в египетской пустыне. И отправляется из родного Буэнос-Айреса в далекую Александрию к дяде, чтобы расследовать обстоятельства трагедии.Родственника не обрадовал визит племянницы, он пытается вернуть ее домой. В этом ему помогает красавчик Уит Хейз. Инес видит: оба что-то скрывают. Она не доверяет Уиту, но между ними зарождаются романтические чувства. Героиня перед выбором — бежать от опасности или поучаствовать в рискованных поисках древних сокровищ и разгадать тайну смерти отца и матери."Обещание острова", Софи Таль МенИзвестная французская писательница и невролог написала книгу о враче, который после работы в горячих точках поселяется на тихом острове Груа, чтобы подменить местного доктора. Герой травмирован войной, ему сложно приспособиться к новым условиям. Здесь живет массажистка Оливия, она перенесла личную драму и не доверяет людям, а уж тем более новичку в их замкнутом мирке. Но постепенно они начинают помогать друг другу спасать людей, а чудесная природа и общение с милыми, чудаковатыми обитателями острова исцеляют их души и меняют жизни."Откуда берутся дети. Рисунки Игоря Олейникова", Галина ДядинаКак ответить маленькому ребенку на этот вопрос? Например, прочитав эту забавную книгу — энциклопедию имен. К каждому подобрано веселое стихотворение о том, как появился малыш.Издание проиллюстрировано великолепными рисунками знаменитого художника Игоря Олейникова, лауреата множества престижных премий.

https://ria.ru/20250410/knigi-2010000490.html

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

книги, что почитать, куда сходить , культура-важное, степан разин, юрий поляков (писатель), захар прилепин, новости культуры