Книги на лето: самые яркие новинки — на Красной площади
В Москве открылся книжный фестиваль "Красная площадь", вход свободный
© Getty Images / Jean-philippe WALLETДевушка читает книгу
© Getty Images / Jean-philippe WALLET
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Светлана Вовк. В столице открылся XI книжный фестиваль "Красная площадь". Более 400 издательств со всей России привезли новинки на продажу. В программе — встречи с известными авторами, концерты, лекции. Вход свободный. Что стоит почитать этим летом — в материале РИА Новости.
"Совдетство. Школьные окна", Юрий Поляков
© Фото предоставлено пресс-службой "Эксмо-АСТ"Обложка книги "Совдетство. Школьные окна"
© Фото предоставлено пресс-службой "Эксмо-АСТ"
Обложка книги "Совдетство. Школьные окна"
Это четвертая книга ностальгического цикла "Совдетство". Действие в ней происходит в 60-е годы XX века.
Тринадцатилетний пионер Юра Поляков готовится к вступлению в комсомол. Попадает в переделку на грани криминала, сталкивается с милицией. Теперь будущее героя зависит от того, как его поступок оценят сверстники и взрослые. Увлекательная история на фоне реалистично воссозданной атмосферы и быта СССР.
"Туман", Захар Прилепин
© Фото предоставлено пресс-службой "Эксмо-АСТ"Обложка книги "Туман"
© Фото предоставлено пресс-службой "Эксмо-АСТ"
Обложка книги "Туман"
Исторический эпос про Степана Разина и бунтарский XVII век.
История российского казачества, военные походы, любовь. Действие происходит на Дону, в Крыму и Соловецком монастыре. Герои книги — братья Разины Степан, Иван и Фрол, их отец Тимофей, царские бояре и османские беи, будущий патриарх Никон, атаманы войска Донского, есаулы и казаки.
"Галерея Москва. Шедевры знаменитых мастеров на улицах столицы", Виталий Калашников
© Фото предоставлено пресс-службой "Эксмо-АСТ"Обложка книги "Галерея Москва. Шедевры знаменитых мастеров на улицах столицы"
© Фото предоставлено пресс-службой "Эксмо-АСТ"
Обложка книги "Галерея Москва. Шедевры знаменитых мастеров на улицах столицы"
Где в Москве можно увидеть работы Андрея Рублева? Какие шедевры таятся на главных московских кладбищах? В зале какого вокзала можно попасть на персональную выставку Евгения Лансере? На каких станциях метро вас встретят работы Манизера и Дейнеки?
Это необычное исследование разных уголков столицы как хранилищ произведений искусства, которые можно посмотреть совершенно бесплатно.
Автор — историк, москвовед, гид и ведущий телеканала "Москва 24".
"Богатыри земли Русской", Кирилл Королев
© Фото предоставлено пресс-службой "Эксмо-АСТ"Обложка книги "Богатыри земли Русской"
© Фото предоставлено пресс-службой "Эксмо-АСТ"
Обложка книги "Богатыри земли Русской"
Богатырская тема сейчас очень популярна в российском кинематографе. Но кого мы знаем, кроме Ильи Муромца, Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Финиста? А ведь прославленных в легендах защитников земли русской было намного больше. В этой ярко оформленной энциклопедии рассказывается о них.
У каждого свой характер, традиции и судьба. У всех были особые задачи и роли в легендах и истории.
"Если твоя память исчезнет", Гэнки Кавамура
© Фото предоставлено пресс-службой "Эксмо-АСТ"Обложка книги "Если твоя память исчезнет"
© Фото предоставлено пресс-службой "Эксмо-АСТ"
Обложка книги "Если твоя память исчезнет"
Трогательная, по-японски созерцательная история, заставляющая задуматься о том, что главное в жизни.
Идзуми недавно женился и скоро должен стать отцом. Он переживает, сможет ли хорошо воспитать ребенка, ведь его вырастила только мать. С ней он теперь общается нечасто — много своих забот. Что-то в ее поведении настораживает сына, но он старается об этом не думать. Пока однажды матери не ставят страшный диагноз: болезнь Альцгеймера. Идзуми начинает ухаживать за ней инеожиданно узнает тайны ее жизни еще до его рождения.
"Адвокатка Бабы-яги", Евгения Некрасова
© Фото предоставлено пресс-службой "Эксмо-АСТ"Обложка книги "Адвокатка Бабы-яги"
© Фото предоставлено пресс-службой "Эксмо-АСТ"
Обложка книги "Адвокатка Бабы-яги"
Сборник рассказов о магических существах из русского фольклора, которые отказываются жить за границей реальности и влияют на мир людей.
Среди героев книги — Несмеяна, Человедица, Ега-Биха, Пеле (богиня огня и вулканов) и другие удивительные создания. Много юмора, красивый стиль, неожиданные фантастические приключения на фоне самого обычного нашего быта.
"Дом чудной на улице Лесной", Ольга Богатикова
© Фото предоставлено пресс-службой "Эксмо-АСТ"Обложка книги "Дом чудной на улице Лесной"
© Фото предоставлено пресс-службой "Эксмо-АСТ"
Обложка книги "Дом чудной на улице Лесной"
Еще одна книга с фольклорным уклоном в жанре городского фэнтези.
Здесь герои русских народных сказок живут в человеческом облике, но при этом сохранили волшебные способности. А по соседству с ними в многоквартирном доме обитают самые обычные современные люди. Каково это, когда за стеной колдун варит магические зелья, а за дверью напротив воет привидение, этажами ниже поселился оракул, а в окно по ночам стучится вампир?
Оказывается, даже с таким окружением можно ужиться, главное — улыбаться и быть вежливыми.
"О чем молчит река", Изабель Ибаньез
© Фото предоставлено пресс-службой "Эксмо-АСТ"Обложка книги "О чем молчит река"
© Фото предоставлено пресс-службой "Эксмо-АСТ"
Обложка книги "О чем молчит река"
Детективно-приключенческая история.
Инес Оливера получает письмо с известием о загадочной гибели родителей в египетской пустыне. И отправляется из родного Буэнос-Айреса в далекую Александрию к дяде, чтобы расследовать обстоятельства трагедии.
Родственника не обрадовал визит племянницы, он пытается вернуть ее домой. В этом ему помогает красавчик Уит Хейз. Инес видит: оба что-то скрывают. Она не доверяет Уиту, но между ними зарождаются романтические чувства. Героиня перед выбором — бежать от опасности или поучаствовать в рискованных поисках древних сокровищ и разгадать тайну смерти отца и матери.
"Обещание острова", Софи Таль Мен
© Фото предоставлено пресс-службой "Эксмо-АСТ"Обложка книги "Обещание острова"
© Фото предоставлено пресс-службой "Эксмо-АСТ"
Обложка книги "Обещание острова"
Известная французская писательница и невролог написала книгу о враче, который после работы в горячих точках поселяется на тихом острове Груа, чтобы подменить местного доктора.
Герой травмирован войной, ему сложно приспособиться к новым условиям. Здесь живет массажистка Оливия, она перенесла личную драму и не доверяет людям, а уж тем более новичку в их замкнутом мирке. Но постепенно они начинают помогать друг другу спасать людей, а чудесная природа и общение с милыми, чудаковатыми обитателями острова исцеляют их души и меняют жизни.
"Откуда берутся дети. Рисунки Игоря Олейникова", Галина Дядина
© Фото предоставлено пресс-службой "Эксмо-АСТ"Обложка книги "Откуда берутся дети"
© Фото предоставлено пресс-службой "Эксмо-АСТ"
Обложка книги "Откуда берутся дети"
Как ответить маленькому ребенку на этот вопрос? Например, прочитав эту забавную книгу — энциклопедию имен. К каждому подобрано веселое стихотворение о том, как появился малыш.
Издание проиллюстрировано великолепными рисунками знаменитого художника Игоря Олейникова, лауреата множества престижных премий.
Время читать: самые интересные и обсуждаемые книжные новинки
10 апреля, 08:00