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Китай хочет купить около 300 самолетов Airbus, сообщило Bloomberg

Китай хочет купить около 300 самолетов Airbus, сообщило Bloomberg - РИА Новости, 04.06.2025

Китай хочет купить около 300 самолетов Airbus, сообщило Bloomberg

КНР планирует закупить около 300 самолетов корпорации Airbus SE, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:29:00+03:00

2025-06-04T14:29:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. КНР планирует закупить около 300 самолетов корпорации Airbus SE, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Китай рассматривает возможность размещения заказа на сотни самолетов Airbus SE в следующем месяце", — говорится в сообщении.По данным агентства, сделка может включать около 300 узко- и широкофюзеляжных моделей воздушных судов. Всего может быть закуплено от 200 до 500 самолетов.

https://ria.ru/20250513/boeing--2016639915.html

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китай, airbus, в мире, нидерланды