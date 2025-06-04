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Китай хочет купить около 300 самолетов Airbus, сообщило Bloomberg - РИА Новости, 04.06.2025
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14:29 04.06.2025 (обновлено: 14:54 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/kitay-2020860709.html
Китай хочет купить около 300 самолетов Airbus, сообщило Bloomberg
Китай хочет купить около 300 самолетов Airbus, сообщило Bloomberg - РИА Новости, 04.06.2025
Китай хочет купить около 300 самолетов Airbus, сообщило Bloomberg
КНР планирует закупить около 300 самолетов корпорации Airbus SE, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:29:00+03:00
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китай
airbus
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нидерланды
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. КНР планирует закупить около 300 самолетов корпорации Airbus SE, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Китай рассматривает возможность размещения заказа на сотни самолетов Airbus SE в следующем месяце", — говорится в сообщении.По данным агентства, сделка может включать около 300 узко- и широкофюзеляжных моделей воздушных судов. Всего может быть закуплено от 200 до 500 самолетов.
https://ria.ru/20250513/boeing--2016639915.html
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китай, airbus, в мире, нидерланды
Китай, Airbus, В мире, Нидерланды
Китай хочет купить около 300 самолетов Airbus, сообщило Bloomberg

Bloomberg: КНР планирует закупить около 300 самолетов Airbus в следующем месяце

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Airbus 330
Самолет Airbus 330 - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Airbus 330. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. КНР планирует закупить около 300 самолетов корпорации Airbus SE, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Китай рассматривает возможность размещения заказа на сотни самолетов Airbus SE в следующем месяце", — говорится в сообщении.
По данным агентства, сделка может включать около 300 узко- и широкофюзеляжных моделей воздушных судов. Всего может быть закуплено от 200 до 500 самолетов.
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