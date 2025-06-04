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Китай призвал Киев воздержаться от атак на гражданские объекты - РИА Новости, 04.06.2025
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06:12 04.06.2025 (обновлено: 07:17 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/kitaj-2020777211.html
Китай призвал Киев воздержаться от атак на гражданские объекты
Китай призвал Киев воздержаться от атак на гражданские объекты - РИА Новости, 04.06.2025
Китай призвал Киев воздержаться от атак на гражданские объекты
Китай призывает стороны украинского кризиса проявлять максимальную сдержанность и воздержаться от атак на гражданские объекты, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T06:12:00+03:00
2025-06-04T07:17:00+03:00
в мире
китай
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ПЕКИН, 4 июн — РИА Новости. Китай призывает стороны украинского кризиса проявлять максимальную сдержанность и воздержаться от атак на гражданские объекты, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР, комментируя атаки на железнодорожную инфраструктуру в Брянской и Курской областях. "Китай обратил внимание на соответствующие сообщения. Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. &lt;...&gt; (Пекин. — Прим. ред.) призывает соответствующие стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать нападений на гражданские объекты и защищать безопасность мирного населения", — подчеркнули в ведомстве.Два ЧП произошли в ночь на 1 июня. Сначала в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Погибли семь человек, пострадали — 113, среди них есть дети.Затем на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Курской области обрушился мост, когда по нему ехал грузовой локомотив. Травмы получили трое сотрудников поездной бригады, их доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.Следственный комитет квалифицировал подрывы как теракты, исполнители которых выполняли указания Киева.
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в мире, китай, курская область, россия, киев
В мире, Китай, Курская область, Россия, Киев
Китай призвал Киев воздержаться от атак на гражданские объекты

Китай призвал стороны украинского кризиса проявлять максимальную сдержанность

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 июн — РИА Новости. Китай призывает стороны украинского кризиса проявлять максимальную сдержанность и воздержаться от атак на гражданские объекты, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР, комментируя атаки на железнодорожную инфраструктуру в Брянской и Курской областях.
"Китай обратил внимание на соответствующие сообщения. Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. <...> (Пекин. — Прим. ред.) призывает соответствующие стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать нападений на гражданские объекты и защищать безопасность мирного населения", — подчеркнули в ведомстве.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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Вчера, 02:39
Два ЧП произошли в ночь на 1 июня. Сначала в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Погибли семь человек, пострадали — 113, среди них есть дети.
Затем на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Курской области обрушился мост, когда по нему ехал грузовой локомотив. Травмы получили трое сотрудников поездной бригады, их доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.
Следственный комитет квалифицировал подрывы как теракты, исполнители которых выполняли указания Киева.
Крушение поездов в Брянской и Курской областях
© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ | Перейти в медиабанк

Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области

Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ
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1 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.

Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области

Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.

© РИА Новости
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2 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.

Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.

Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места, где один из вагонов поезда Климов - Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом

В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.

Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.

© РИА Новости
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3 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

© РИА Новости
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4 из 7
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.

Автомобили скорой помощи у здания Киевского вокзала в Москве

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 7
© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанк

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.

Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
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6 из 7
© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанк

Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.

У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области

Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.

У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
7 из 7

Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ
Перейти в медиабанк
1 из 7

Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 7

В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.

Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 7

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 7

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 7

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
6 из 7

Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.

У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
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