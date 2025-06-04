Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады оценил итоги переговоров с Россией в Стамбуле - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 04.06.2025 (обновлено: 18:00 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/kiev-2020929988.html
Экс-депутат Рады оценил итоги переговоров с Россией в Стамбуле
Экс-депутат Рады оценил итоги переговоров с Россией в Стамбуле - РИА Новости, 04.06.2025
Экс-депутат Рады оценил итоги переговоров с Россией в Стамбуле
Украинская делегация за два раунда переговоров с РФ в Стамбуле не добилась своей главной цели – прекращения огня, заявил РИА Новости член движения "Другая... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:59:00+03:00
2025-06-04T18:00:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
владимир олейник
владимир зеленский
мария захарова
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020483002_0:126:3418:2048_1920x0_80_0_0_a365ea50e113481d5227529c2e503539.jpg
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Украинская делегация за два раунда переговоров с РФ в Стамбуле не добилась своей главной цели – прекращения огня, заявил РИА Новости член движения "Другая Украина" и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Ранее в среду Владимир Зеленский заявил, что считает "бессодержательным" продолжение дипломатических встреч с РФ в Стамбуле по урегулированию на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, что результаты российско-украинских переговоров в Стамбуле раздосадовали некоторых людей в Киеве. "Основная задача, которая стояла перед (украинской – ред.) переговорной группой – это прекращение огня любыми средствами… Его надо (добиться – ред.) немедленно, там катастрофа", - заявил собеседник агентства. Как отметил Олейник, киевскому режиму необходимо добиться прекращения огня, чтобы провести перегруппировку войск и наладить их снабжение. Кроме того, добавил бывший депутат, Зеленскому уже должны были доложить об итогах поездки главы его офиса Андрея Ермака в США и отсутствии надежд на введение новых санкций США против РФ. "Я думаю, что он (Зеленский – ред.) уже не видит смысла в переговорах. Почему? Потому что достигнуть желаемого результата не получается", - добавил Олейник. При этом экс-депутат полагает, что само украинское общество устало от конфликта и готово к переговорам, но на Украине отсутствует политическая сила, способная вести их с Москвой. "Если есть партия войны, то должна быть партия мира. Ее нет. Ни (экс-президент Украины Петр - ред.) Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), ни (экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" - ред.) Юлия Тимошенко на эту роль… не подходят. Они просто составляющая нацистского режима", - резюмировал он. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
https://ria.ru/20250604/zakharova-2020905350.html
https://ria.ru/20250602/stambul-2020554088.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020483002_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_7239cd02781d53891295b3629f965f02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, стамбул, владимир олейник, владимир зеленский, мария захарова, верховная рада украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Олейник, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Верховная Рада Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Экс-депутат Рады оценил итоги переговоров с Россией в Стамбуле

Экс-депутат Рады Олейник: украинская делегация не добилась цели переговоров с РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Украинская делегация за два раунда переговоров с РФ в Стамбуле не добилась своей главной цели – прекращения огня, заявил РИА Новости член движения "Другая Украина" и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Ранее в среду Владимир Зеленский заявил, что считает "бессодержательным" продолжение дипломатических встреч с РФ в Стамбуле по урегулированию на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, что результаты российско-украинских переговоров в Стамбуле раздосадовали некоторых людей в Киеве.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Захарова прокомментировала заявление Зеленского по итогам переговоров
Вчера, 17:00
"Основная задача, которая стояла перед (украинской – ред.) переговорной группой – это прекращение огня любыми средствами… Его надо (добиться – ред.) немедленно, там катастрофа", - заявил собеседник агентства.
Как отметил Олейник, киевскому режиму необходимо добиться прекращения огня, чтобы провести перегруппировку войск и наладить их снабжение. Кроме того, добавил бывший депутат, Зеленскому уже должны были доложить об итогах поездки главы его офиса Андрея Ермака в США и отсутствии надежд на введение новых санкций США против РФ.
"Я думаю, что он (Зеленский – ред.) уже не видит смысла в переговорах. Почему? Потому что достигнуть желаемого результата не получается", - добавил Олейник.
При этом экс-депутат полагает, что само украинское общество устало от конфликта и готово к переговорам, но на Украине отсутствует политическая сила, способная вести их с Москвой. "Если есть партия войны, то должна быть партия мира. Ее нет. Ни (экс-президент Украины Петр - ред.) Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), ни (экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" - ред.) Юлия Тимошенко на эту роль… не подходят. Они просто составляющая нацистского режима", - резюмировал он.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В ООН оценили переговоры России и Украины в Стамбуле
2 июня, 20:54
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир ОлейникВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВерховная Рада УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала