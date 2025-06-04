Экс-депутат Рады оценил итоги переговоров с Россией в Стамбуле
Экс-депутат Рады Олейник: украинская делегация не добилась цели переговоров с РФ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Украинская делегация за два раунда переговоров с РФ в Стамбуле не добилась своей главной цели – прекращения огня, заявил РИА Новости член движения "Другая Украина" и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Ранее в среду Владимир Зеленский заявил, что считает "бессодержательным" продолжение дипломатических встреч с РФ в Стамбуле по урегулированию на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, что результаты российско-украинских переговоров в Стамбуле раздосадовали некоторых людей в Киеве.
"Основная задача, которая стояла перед (украинской – ред.) переговорной группой – это прекращение огня любыми средствами… Его надо (добиться – ред.) немедленно, там катастрофа", - заявил собеседник агентства.
Как отметил Олейник, киевскому режиму необходимо добиться прекращения огня, чтобы провести перегруппировку войск и наладить их снабжение. Кроме того, добавил бывший депутат, Зеленскому уже должны были доложить об итогах поездки главы его офиса Андрея Ермака в США и отсутствии надежд на введение новых санкций США против РФ.
"Я думаю, что он (Зеленский – ред.) уже не видит смысла в переговорах. Почему? Потому что достигнуть желаемого результата не получается", - добавил Олейник.
При этом экс-депутат полагает, что само украинское общество устало от конфликта и готово к переговорам, но на Украине отсутствует политическая сила, способная вести их с Москвой. "Если есть партия войны, то должна быть партия мира. Ее нет. Ни (экс-президент Украины Петр - ред.) Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), ни (экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" - ред.) Юлия Тимошенко на эту роль… не подходят. Они просто составляющая нацистского режима", - резюмировал он.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
В ООН оценили переговоры России и Украины в Стамбуле
2 июня, 20:54