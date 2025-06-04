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Киев не склонен к поиску трезвых решений, заявила Захарова
Киев не склонен к поиску трезвых решений, заявила Захарова - РИА Новости, 04.06.2025
Киев не склонен к поиску трезвых решений, заявила Захарова
Киев по-прежнему настроен крайне агрессивно и не склонен к поиску трезвых решений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:39:00+03:00
2025-06-04T15:39:00+03:00
2025-06-04T15:39:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Киев по-прежнему настроен крайне агрессивно и не склонен к поиску трезвых решений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Он (глава офиса президента Украины Андрей Ермак - ред.) отправился вчера, 3 июня, в США, где будет пытаться убедить администрацию (президента США Дональда) Трампа в необходимости более жесткого подхода к России. Это в очередной раз свидетельствует о том, что в Киеве по-прежнему настроены крайне агрессивно и не склонны к поиску трезвых решений", - сообщила она в ходе брифинга. Она также отметила, что Ермак отправился в Штаты уже негативно настроенным против России и привела его цитату: "Россияне делают все, чтобы не прекращать огонь и продолжать войну. Сейчас очень важны новые санкции. Рациональность – это не о России". Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на украинский источник сообщило, что Ермак отправился в США вместе с первым вице-премьером и министром экономики Украины Юлией Свириденко. Ожидается, что во время официального визита они посетят Вашингтон.
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россия, сша, киев, андрей ермак, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Киев, Андрей Ермак, Мария Захарова
Киев не склонен к поиску трезвых решений, заявила Захарова
Захарова: Киев настроен крайне агрессивно и не склонен к поиску трезвых решений