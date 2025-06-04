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Киев соврал о 20 тысячах похищенных детей, заявила Захарова - РИА Новости, 04.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 04.06.2025 (обновлено: 14:22 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/kiev-2020858704.html
Киев соврал о 20 тысячах похищенных детей, заявила Захарова
Киев соврал о 20 тысячах похищенных детей, заявила Захарова - РИА Новости, 04.06.2025
Киев соврал о 20 тысячах похищенных детей, заявила Захарова
Киевский режим соврал о двадцати тысячах похищенных детей и за все годы военных действий не смог предоставить никаких вещественных доказательств, подтвердивших... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:19:00+03:00
2025-06-04T14:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
мария захарова
мария львова-белова
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
киев
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Киевский режим соврал о двадцати тысячах похищенных детей и за все годы военных действий не смог предоставить никаких вещественных доказательств, подтвердивших бы эти цифры, Россия вывозит детей в безопасные места, делает всё для воссоединения с семьями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Как мы видим, нет никаких на самом деле двадцати тысяч похищенных детей. Украина не только не смогла, но даже не пыталась подтвердить эти цифры в двадцать тысяч детей документально: не предоставила конкретные факты, списки детей, данные родителей или законных представителей, которые их разыскивали. Почему за эти годы ничего этого киевским режимом сделано не было? Да потому что это все было вранье", - заявила она в ходе брифинга. Захарова уточнила, что Россия спасает детей, вывозя их из зон обстрелов в безопасные места. По словам представителя МИД РФ, этот процесс "по-настоящему успешно идет". Основываясь на данных, предоставленных уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, 101 несовершеннолетний из 81 семьи воссоединились со своими родителями или кровными родственниками на Украине или в третьих странах, в Россию же с Украины вернулись 22 ребенка из 15 семей. "Российская сторона намерена ответственно подойти к выполнению всех достигнутых договоренностей с Украиной", - подытожила Захарова.
https://ria.ru/20250602/kiev-2020555676.html
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россия, украина, мария захарова, мария львова-белова, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Мария Захарова, Мария Львова-Белова, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Киев
Киев соврал о 20 тысячах похищенных детей, заявила Захарова

Захарова: Киев не смог подтвердить данные о 20 тысячах похищенных детей

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Киевский режим соврал о двадцати тысячах похищенных детей и за все годы военных действий не смог предоставить никаких вещественных доказательств, подтвердивших бы эти цифры, Россия вывозит детей в безопасные места, делает всё для воссоединения с семьями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Как мы видим, нет никаких на самом деле двадцати тысяч похищенных детей. Украина не только не смогла, но даже не пыталась подтвердить эти цифры в двадцать тысяч детей документально: не предоставила конкретные факты, списки детей, данные родителей или законных представителей, которые их разыскивали. Почему за эти годы ничего этого киевским режимом сделано не было? Да потому что это все было вранье", - заявила она в ходе брифинга.
Захарова уточнила, что Россия спасает детей, вывозя их из зон обстрелов в безопасные места. По словам представителя МИД РФ, этот процесс "по-настоящему успешно идет". Основываясь на данных, предоставленных уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, 101 несовершеннолетний из 81 семьи воссоединились со своими родителями или кровными родственниками на Украине или в третьих странах, в Россию же с Украины вернулись 22 ребенка из 15 семей.
"Российская сторона намерена ответственно подойти к выполнению всех достигнутых договоренностей с Украиной", - подытожила Захарова.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМария ЗахароваМария Львова-БеловаВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеКиев
 
 
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