https://ria.ru/20250604/kiev-2020812323.html

Киев не сможет уничтожить каноническое православие, заявила Захарова

Киев не сможет уничтожить каноническое православие, заявила Захарова - РИА Новости, 04.06.2025

Киев не сможет уничтожить каноническое православие, заявила Захарова

Властные политические группировки на Украине не смогут уничтожить каноническое православие в стране, заявила в комментарии на сайте официальный представитель... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T10:58:00+03:00

2025-06-04T10:58:00+03:00

2025-06-04T10:58:00+03:00

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украина

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Властные политические группировки на Украине не смогут уничтожить каноническое православие в стране, заявила в комментарии на сайте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "(Мы - ред.) убеждены, что киевской хунте не удастся уничтожить каноническое православие, которое исповедует большая часть населения страны", - заявила Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте МИД РФ. Она также призвала здравые силы международного сообщества и профильные институты осудить кощунственную войну режима Владимира Зеленского с Украинской православной церковью (УПЦ). "Со своей стороны продолжим противодействовать травле киевским режимом УПЦ на международных площадках, созывая встречи в межгосударственном формате, заседания Совета Безопасности ООН, неформальные встречи по "формуле Арриа", проводя конференции, готовя доклады, привлекая внимание всех уполномоченных международных чиновников в выступлениях на заседаниях комитетов – СПЧ и третьего комитета генеральной ассамблеи ООН. Постоянно обращаем внимание на каждый аспект гонений на православие на Украине в рамках работы в ОБСЕ", - заверила она. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подверглись священники и обычные граждане. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.

https://ria.ru/20250527/signal-2019174981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, мария захарова, владимир зеленский, оон, обсе, верховная рада украины, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, киев