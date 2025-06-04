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Киев не сможет уничтожить каноническое православие, заявила Захарова - РИА Новости, 04.06.2025
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Религия
 
10:58 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/kiev-2020812323.html
Киев не сможет уничтожить каноническое православие, заявила Захарова
Киев не сможет уничтожить каноническое православие, заявила Захарова - РИА Новости, 04.06.2025
Киев не сможет уничтожить каноническое православие, заявила Захарова
Властные политические группировки на Украине не смогут уничтожить каноническое православие в стране, заявила в комментарии на сайте официальный представитель... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T10:58:00+03:00
2025-06-04T10:58:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Властные политические группировки на Украине не смогут уничтожить каноническое православие в стране, заявила в комментарии на сайте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "(Мы - ред.) убеждены, что киевской хунте не удастся уничтожить каноническое православие, которое исповедует большая часть населения страны", - заявила Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте МИД РФ. Она также призвала здравые силы международного сообщества и профильные институты осудить кощунственную войну режима Владимира Зеленского с Украинской православной церковью (УПЦ). "Со своей стороны продолжим противодействовать травле киевским режимом УПЦ на международных площадках, созывая встречи в межгосударственном формате, заседания Совета Безопасности ООН, неформальные встречи по "формуле Арриа", проводя конференции, готовя доклады, привлекая внимание всех уполномоченных международных чиновников в выступлениях на заседаниях комитетов – СПЧ и третьего комитета генеральной ассамблеи ООН. Постоянно обращаем внимание на каждый аспект гонений на православие на Украине в рамках работы в ОБСЕ", - заверила она. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подверглись священники и обычные граждане. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
https://ria.ru/20250527/signal-2019174981.html
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украина, россия, мария захарова, владимир зеленский, оон, обсе, верховная рада украины, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, киев
Религия, Украина, Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, ООН, ОБСЕ, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Киев
Киев не сможет уничтожить каноническое православие, заявила Захарова

Захарова: киевская хунта не сможет уничтожить каноническое православие в стране

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Властные политические группировки на Украине не смогут уничтожить каноническое православие в стране, заявила в комментарии на сайте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"(Мы - ред.) убеждены, что киевской хунте не удастся уничтожить каноническое православие, которое исповедует большая часть населения страны", - заявила Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте МИД РФ.
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Она также призвала здравые силы международного сообщества и профильные институты осудить кощунственную войну режима Владимира Зеленского с Украинской православной церковью (УПЦ).
"Со своей стороны продолжим противодействовать травле киевским режимом УПЦ на международных площадках, созывая встречи в межгосударственном формате, заседания Совета Безопасности ООН, неформальные встречи по "формуле Арриа", проводя конференции, готовя доклады, привлекая внимание всех уполномоченных международных чиновников в выступлениях на заседаниях комитетов – СПЧ и третьего комитета генеральной ассамблеи ООН. Постоянно обращаем внимание на каждый аспект гонений на православие на Украине в рамках работы в ОБСЕ", - заверила она.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подверглись священники и обычные граждане. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
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РелигияУкраинаРоссияМария ЗахароваВладимир ЗеленскийООНОБСЕВерховная Рада УкраиныСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьКиев
 
 
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