Киев не сможет уничтожить каноническое православие, заявила Захарова
Захарова: киевская хунта не сможет уничтожить каноническое православие в стране
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Властные политические группировки на Украине не смогут уничтожить каноническое православие в стране, заявила в комментарии на сайте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"(Мы - ред.) убеждены, что киевской хунте не удастся уничтожить каноническое православие, которое исповедует большая часть населения страны", - заявила Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте МИД РФ.
Она также призвала здравые силы международного сообщества и профильные институты осудить кощунственную войну режима Владимира Зеленского с Украинской православной церковью (УПЦ).
"Со своей стороны продолжим противодействовать травле киевским режимом УПЦ на международных площадках, созывая встречи в межгосударственном формате, заседания Совета Безопасности ООН, неформальные встречи по "формуле Арриа", проводя конференции, готовя доклады, привлекая внимание всех уполномоченных международных чиновников в выступлениях на заседаниях комитетов – СПЧ и третьего комитета генеральной ассамблеи ООН. Постоянно обращаем внимание на каждый аспект гонений на православие на Украине в рамках работы в ОБСЕ", - заверила она.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подверглись священники и обычные граждане. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.