https://ria.ru/20250604/kiev-2020805443.html

В Киеве мужчина застрял в окне автобуса, пытаясь избежать мобилизации

В Киеве мужчина застрял в окне автобуса, пытаясь избежать мобилизации - РИА Новости, 04.06.2025

В Киеве мужчина застрял в окне автобуса, пытаясь избежать мобилизации

Мужчина в Киеве пытался сбежать от сотрудников военкомата через окно автобуса, но застрял, сообщает в среду украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T10:37:00+03:00

2025-06-04T10:37:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Мужчина в Киеве пытался сбежать от сотрудников военкомата через окно автобуса, но застрял, сообщает в среду украинское издание "Страна.ua". "На мосту Патона в Киеве мужчина пытался убежать от ТЦК (военкомата – ред.) через окно автобуса", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. "Страна.ua" опубликовала соответствующее видео. На нем мужчина пытается вылезти из окна остановившегося автобуса, однако застревает, сотрудник военкомата с улицы заталкивает его обратно. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250526/mobilizatsiya-2019061253.html

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Мужчина убегает от ТЦК через окно автобуса в Киеве Мужчина убегает от ТЦК через окно автобуса в Киеве 2025-06-04T10:37 true PT0M29S

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