https://ria.ru/20250604/khegset-2020768390.html

Хегсет впервые пропустит встречу контактной группы по Украине, пишут СМИ

Хегсет впервые пропустит встречу контактной группы по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 04.06.2025

Хегсет впервые пропустит встречу контактной группы по Украине, пишут СМИ

Министр обороны США Пит Хегсет пропустит встречу контактной группы по Украине, это будет первым случаем, когда глава Пентагона не принимает в ней участие с... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T02:47:00+03:00

2025-06-04T02:47:00+03:00

2025-06-04T03:05:00+03:00

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет пропустит встречу контактной группы по Украине, это будет первым случаем, когда глава Пентагона не принимает в ней участие с момента создания группы, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник."Впервые с тех пор, как три года назад США создали международную группу для координации военной помощи Украине, глава Пентагона не будет присутствовать на встрече более 50 министров обороны в среду ... Чиновник США, говоривший на условиях анонимности о деталях расписания, подтвердил, что Хегсет также не будет подключаться по видеосвязи", - сообщает агентство.Агентство отмечает, что это станет еще одним шагом, который администрация США предпринимает, чтобы дистанцировать себя от военных действий на Украине.Ранее Пентагон заявил, что Хегсет в четверг примет участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, а также в праздновании годовщины высадки в Нормандии во Франции.

https://ria.ru/20250603/tramp-2020734312.html

https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020719375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, министерство обороны сша, пит хегсет, сша, брюссель, нато