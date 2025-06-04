https://ria.ru/20250604/kazn-2020840729.html

В Кремле напомнили о позиции Путина насчет моратория на смертную казнь

В Кремле напомнили о позиции Путина насчет моратория на смертную казнь - РИА Новости, 04.06.2025

В Кремле напомнили о позиции Путина насчет моратория на смертную казнь

Позиция президента РФ Владимира Путина относительно моратория на смертную казнь в России хорошо известна и последовательна, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:03:00+03:00

2025-06-04T13:03:00+03:00

2025-06-04T13:06:00+03:00

россия

владимир путин

смертная казнь

общество

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Позиция президента РФ Владимира Путина относительно моратория на смертную казнь в России хорошо известна и последовательна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мне неизвестно о каких-либо изменениях в хорошо известной последовательной позиции (президента - ред.) на этот счет", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250604/klishas-2020818827.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, смертная казнь, общество