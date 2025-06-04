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В Кремле напомнили о позиции Путина насчет моратория на смертную казнь - РИА Новости, 04.06.2025
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13:03 04.06.2025 (обновлено: 13:06 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/kazn-2020840729.html
В Кремле напомнили о позиции Путина насчет моратория на смертную казнь
В Кремле напомнили о позиции Путина насчет моратория на смертную казнь - РИА Новости, 04.06.2025
В Кремле напомнили о позиции Путина насчет моратория на смертную казнь
Позиция президента РФ Владимира Путина относительно моратория на смертную казнь в России хорошо известна и последовательна, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:03:00+03:00
2025-06-04T13:06:00+03:00
россия
владимир путин
смертная казнь
общество
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Позиция президента РФ Владимира Путина относительно моратория на смертную казнь в России хорошо известна и последовательна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мне неизвестно о каких-либо изменениях в хорошо известной последовательной позиции (президента - ред.) на этот счет", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос.
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россия, владимир путин, смертная казнь, общество
Россия, Владимир Путин, смертная казнь, Общество
В Кремле напомнили о позиции Путина насчет моратория на смертную казнь

Песков назвал позицию Путина по мораторию на смертную казнь последовательной

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Позиция президента РФ Владимира Путина относительно моратория на смертную казнь в России хорошо известна и последовательна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мне неизвестно о каких-либо изменениях в хорошо известной последовательной позиции (президента - ред.) на этот счет", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос.
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РоссияВладимир Путинсмертная казньОбщество
 
 
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