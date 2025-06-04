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В Кремле напомнили о позиции Путина насчет моратория на смертную казнь
В Кремле напомнили о позиции Путина насчет моратория на смертную казнь - РИА Новости, 04.06.2025
В Кремле напомнили о позиции Путина насчет моратория на смертную казнь
Позиция президента РФ Владимира Путина относительно моратория на смертную казнь в России хорошо известна и последовательна, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:03:00+03:00
2025-06-04T13:03:00+03:00
2025-06-04T13:06:00+03:00
россия
владимир путин
смертная казнь
общество
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Позиция президента РФ Владимира Путина относительно моратория на смертную казнь в России хорошо известна и последовательна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мне неизвестно о каких-либо изменениях в хорошо известной последовательной позиции (президента - ред.) на этот счет", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, смертная казнь, общество
Россия, Владимир Путин, смертная казнь, Общество
В Кремле напомнили о позиции Путина насчет моратория на смертную казнь
Песков назвал позицию Путина по мораторию на смертную казнь последовательной