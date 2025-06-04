https://ria.ru/20250604/karty-2020761982.html

Эксперт назвал оптимальное количество банковских карт

Эксперт назвал оптимальное количество банковских карт - РИА Новости, 04.06.2025

Эксперт назвал оптимальное количество банковских карт

Россиянам достаточно трех-четырех банковских карт, рассказал агентству "Прайм" эксперт банковского рынка Андрей Бархота. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T03:15:00+03:00

2025-06-04T03:15:00+03:00

2025-06-04T03:15:00+03:00

общество

андрей бархота

россия

банковские карты

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МОСКВА, 04 июн — РИА Новости. Россиянам достаточно трех-четырех банковских карт, рассказал агентству "Прайм" эксперт банковского рынка Андрей Бархота.Банковские карты можно разделить на три вида – зарплатные, транзакционные и специальные."Далеко не всегда зарплатная карта может предоставить всю полноту привилегий и позволить накопить большое количество бонусов. Не менее половины пользователей используют вторую карту как инструмент для совершения большего объема транзакций", — указал эксперт.В качестве транзакционной карты можно выбрать ту, которая позволяет получить большой кэшбэк и скидки за совершение операций. Для максимальной выгоды некоторые используют не дебетовую, а кредитную, погашая задолженность в льготный период.Кроме того, россияне могут использовать так называемую специальную карту. Она позволяет получить максимум выгоды при разовых специфических покупках. Например, 20% скидку при покупке бытовой техники или накопление бонусных миль в случае частых путешествий и командировок. Такая карта также подойдет для покупок в интернете на незнакомых сайтах.Нередко бывает, что у человека имеется более пяти карт. Однако, по словам эксперта, это не совсем выгодно. Дело в том что расходы на обслуживание большого количества карт могут превышать выгоду от их использования, отметил Бархота.

https://ria.ru/20250601/vklady-2020208423.html

https://ria.ru/20250521/scheta-2018146496.html

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общество, андрей бархота, россия, банковские карты