https://ria.ru/20250604/karty-2020761982.html
Эксперт назвал оптимальное количество банковских карт
Эксперт назвал оптимальное количество банковских карт - РИА Новости, 04.06.2025
Эксперт назвал оптимальное количество банковских карт
Россиянам достаточно трех-четырех банковских карт, рассказал агентству "Прайм" эксперт банковского рынка Андрей Бархота. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T03:15:00+03:00
2025-06-04T03:15:00+03:00
2025-06-04T03:15:00+03:00
общество
андрей бархота
россия
банковские карты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155280/88/1552808818_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_5f9760c610a0ee3379d81d51e78d7fa1.jpg
МОСКВА, 04 июн — РИА Новости. Россиянам достаточно трех-четырех банковских карт, рассказал агентству "Прайм" эксперт банковского рынка Андрей Бархота.Банковские карты можно разделить на три вида – зарплатные, транзакционные и специальные."Далеко не всегда зарплатная карта может предоставить всю полноту привилегий и позволить накопить большое количество бонусов. Не менее половины пользователей используют вторую карту как инструмент для совершения большего объема транзакций", — указал эксперт.В качестве транзакционной карты можно выбрать ту, которая позволяет получить большой кэшбэк и скидки за совершение операций. Для максимальной выгоды некоторые используют не дебетовую, а кредитную, погашая задолженность в льготный период.Кроме того, россияне могут использовать так называемую специальную карту. Она позволяет получить максимум выгоды при разовых специфических покупках. Например, 20% скидку при покупке бытовой техники или накопление бонусных миль в случае частых путешествий и командировок. Такая карта также подойдет для покупок в интернете на незнакомых сайтах.Нередко бывает, что у человека имеется более пяти карт. Однако, по словам эксперта, это не совсем выгодно. Дело в том что расходы на обслуживание большого количества карт могут превышать выгоду от их использования, отметил Бархота.
https://ria.ru/20250601/vklady-2020208423.html
https://ria.ru/20250521/scheta-2018146496.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155280/88/1552808818_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_13f5c57108b99f3a483ebadfcc090be1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей бархота, россия, банковские карты
Общество, Андрей Бархота, Россия, Банковские карты
Эксперт назвал оптимальное количество банковских карт
Финансист Бархота заявил, что россиянам достаточно трех-четырех банковских карт
МОСКВА, 04 июн — РИА Новости.
Россиянам достаточно трех-четырех банковских карт, рассказал агентству "Прайм
" эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
Банковские карты можно разделить на три вида – зарплатные, транзакционные и специальные.
"Далеко не всегда зарплатная карта может предоставить всю полноту привилегий и позволить накопить большое количество бонусов. Не менее половины пользователей используют вторую карту как инструмент для совершения большего объема транзакций", — указал эксперт.
В качестве транзакционной карты можно выбрать ту, которая позволяет получить большой кэшбэк и скидки за совершение операций. Для максимальной выгоды некоторые используют не дебетовую, а кредитную, погашая задолженность в льготный период.
Кроме того, россияне могут использовать так называемую специальную карту. Она позволяет получить максимум выгоды при разовых специфических покупках. Например, 20% скидку при покупке бытовой техники или накопление бонусных миль в случае частых путешествий и командировок. Такая карта также подойдет для покупок в интернете на незнакомых сайтах.
Нередко бывает, что у человека имеется более пяти карт. Однако, по словам эксперта, это не совсем выгодно. Дело в том что расходы на обслуживание большого количества карт могут превышать выгоду от их использования, отметил Бархота
.