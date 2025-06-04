Рейтинг@Mail.ru
В Канаде лесные пожары уничтожили более 400 домов - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:34 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/kanada-2020781628.html
В Канаде лесные пожары уничтожили более 400 домов
В Канаде лесные пожары уничтожили более 400 домов - РИА Новости, 04.06.2025
В Канаде лесные пожары уничтожили более 400 домов
Масштабные лесные пожары уничтожили свыше 400 домов в канадской провинции Саскачеван, власти эвакуировали девять тысяч человек, сообщает телеканал CBC. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T07:34:00+03:00
2025-06-04T07:34:00+03:00
в мире
саскачеван
канада
альберта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90892/95/908929597_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_5096d6ef47256b1b81f282c3820e276f.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Масштабные лесные пожары уничтожили свыше 400 домов в канадской провинции Саскачеван, власти эвакуировали девять тысяч человек, сообщает телеканал CBC. Газета Regina Leader-Post 30 мая сообщила, что власти провинции Саскачеван объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с быстро распространяющимися лесными пожарами, из-за угрозы которых объявлена эвакуация на тот момент более восьми тысяч человек. "Разрушено более 400 жилых домов и построек, эвакуированы девять тысяч человек", - говорится в сообщении. Согласно телеканалу, премьер-министр провинции Скотт Мо заявил, что в ближайшие дни число эвакуированных может возрасти до 15 тысяч человек. Согласно данным Агентства общественной безопасности Саскачевана, которые приводит телеканал, в настоящее время в провинции активно горит 21 лесной пожар, восемь из которых не локализованы. Сезон лесных пожаров в Канаде начался 3 мая, когда первые очаги возгорания были зафиксированы в провинции Альберта. Уже 6 мая в некоторых населенных пунктах северной Альберты были объявлены предупреждения об эвакуации. К 13 мая пожар, возникший на северо-западе Манитобы, охватил территорию в 42 тысячи гектаров. В настоящее время в различных провинциях Канады продолжаются лесные пожары.
https://ria.ru/20250529/kanada-2019689657.html
https://ria.ru/20250603/pozhar-2020690893.html
саскачеван
канада
альберта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90892/95/908929597_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_eca8747b188ed4a16d8186b6712a81ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саскачеван, канада, альберта
В мире, Саскачеван, Канада, Альберта
В Канаде лесные пожары уничтожили более 400 домов

Лесные пожары уничтожили более 400 домов в канадской провинции Саскачеван

© РИА Новости / Александр КряжевЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Масштабные лесные пожары уничтожили свыше 400 домов в канадской провинции Саскачеван, власти эвакуировали девять тысяч человек, сообщает телеканал CBC.
Газета Regina Leader-Post 30 мая сообщила, что власти провинции Саскачеван объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с быстро распространяющимися лесными пожарами, из-за угрозы которых объявлена эвакуация на тот момент более восьми тысяч человек.
Лесные пожары - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
В Манитобе ввели режим ЧП из-за лесных пожаров
29 мая, 03:56
"Разрушено более 400 жилых домов и построек, эвакуированы девять тысяч человек", - говорится в сообщении.
Согласно телеканалу, премьер-министр провинции Скотт Мо заявил, что в ближайшие дни число эвакуированных может возрасти до 15 тысяч человек.
Согласно данным Агентства общественной безопасности Саскачевана, которые приводит телеканал, в настоящее время в провинции активно горит 21 лесной пожар, восемь из которых не локализованы.
Сезон лесных пожаров в Канаде начался 3 мая, когда первые очаги возгорания были зафиксированы в провинции Альберта. Уже 6 мая в некоторых населенных пунктах северной Альберты были объявлены предупреждения об эвакуации. К 13 мая пожар, возникший на северо-западе Манитобы, охватил территорию в 42 тысячи гектаров. В настоящее время в различных провинциях Канады продолжаются лесные пожары.
Пал сухой травы - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Забайкалье потушили шесть лесных пожаров за сутки
3 июня, 16:14
 
В миреСаскачеванКанадаАльберта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала