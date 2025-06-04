В Канаде лесные пожары уничтожили более 400 домов
Лесные пожары уничтожили более 400 домов в канадской провинции Саскачеван
Лесной пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Масштабные лесные пожары уничтожили свыше 400 домов в канадской провинции Саскачеван, власти эвакуировали девять тысяч человек, сообщает телеканал CBC.
Газета Regina Leader-Post 30 мая сообщила, что власти провинции Саскачеван объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с быстро распространяющимися лесными пожарами, из-за угрозы которых объявлена эвакуация на тот момент более восьми тысяч человек.
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"Разрушено более 400 жилых домов и построек, эвакуированы девять тысяч человек", - говорится в сообщении.
Согласно телеканалу, премьер-министр провинции Скотт Мо заявил, что в ближайшие дни число эвакуированных может возрасти до 15 тысяч человек.
Согласно данным Агентства общественной безопасности Саскачевана, которые приводит телеканал, в настоящее время в провинции активно горит 21 лесной пожар, восемь из которых не локализованы.
Сезон лесных пожаров в Канаде начался 3 мая, когда первые очаги возгорания были зафиксированы в провинции Альберта. Уже 6 мая в некоторых населенных пунктах северной Альберты были объявлены предупреждения об эвакуации. К 13 мая пожар, возникший на северо-западе Манитобы, охватил территорию в 42 тысячи гектаров. В настоящее время в различных провинциях Канады продолжаются лесные пожары.
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