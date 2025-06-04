https://ria.ru/20250604/kanada-2020781628.html

В Канаде лесные пожары уничтожили более 400 домов

В Канаде лесные пожары уничтожили более 400 домов - РИА Новости, 04.06.2025

В Канаде лесные пожары уничтожили более 400 домов

Масштабные лесные пожары уничтожили свыше 400 домов в канадской провинции Саскачеван, власти эвакуировали девять тысяч человек, сообщает телеканал CBC. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T07:34:00+03:00

2025-06-04T07:34:00+03:00

2025-06-04T07:34:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Масштабные лесные пожары уничтожили свыше 400 домов в канадской провинции Саскачеван, власти эвакуировали девять тысяч человек, сообщает телеканал CBC. Газета Regina Leader-Post 30 мая сообщила, что власти провинции Саскачеван объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с быстро распространяющимися лесными пожарами, из-за угрозы которых объявлена эвакуация на тот момент более восьми тысяч человек. "Разрушено более 400 жилых домов и построек, эвакуированы девять тысяч человек", - говорится в сообщении. Согласно телеканалу, премьер-министр провинции Скотт Мо заявил, что в ближайшие дни число эвакуированных может возрасти до 15 тысяч человек. Согласно данным Агентства общественной безопасности Саскачевана, которые приводит телеканал, в настоящее время в провинции активно горит 21 лесной пожар, восемь из которых не локализованы. Сезон лесных пожаров в Канаде начался 3 мая, когда первые очаги возгорания были зафиксированы в провинции Альберта. Уже 6 мая в некоторых населенных пунктах северной Альберты были объявлены предупреждения об эвакуации. К 13 мая пожар, возникший на северо-западе Манитобы, охватил территорию в 42 тысячи гектаров. В настоящее время в различных провинциях Канады продолжаются лесные пожары.

https://ria.ru/20250529/kanada-2019689657.html

https://ria.ru/20250603/pozhar-2020690893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, саскачеван, канада, альберта