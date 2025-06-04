https://ria.ru/20250604/kabardino-balkariya-2020937692.html

В горах Кабардино-Балкарии туристка упала в обрыв и погибла

В горах Кабардино-Балкарии туристка упала в обрыв и погибла - РИА Новости, 04.06.2025

В горах Кабардино-Балкарии туристка упала в обрыв и погибла

Туристка упала в обрыв со смотровой площадки и погибла в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T18:12:00+03:00

2025-06-04T18:12:00+03:00

2025-06-04T18:46:00+03:00

происшествия

зольский район

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 4 июн - РИА Новости. Туристка упала в обрыв со смотровой площадки и погибла в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУМЧС РФ."В 17.00 мск в среду поступило сообщение, что в урочище Джилы-су Зольского района туристка упала со смотровой площадки в обрыв. К сожалению, 62-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.По информации ведомства, женщина приехала в горы в составе экскурсионной группы из шести человек."Она сама из Челябинска, приехала с группой из Ставропольского края", - уточнили в МЧС.На место происшествия выехали пять спасателей МЧС России.

https://ria.ru/20250604/tailand-2020810263.html

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происшествия, зольский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)