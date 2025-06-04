https://ria.ru/20250604/jurist-2020769235.html
Юрист рассказала, может ли работодатель отменить обед на работе
Юрист рассказала, может ли работодатель отменить обед на работе - РИА Новости, 04.06.2025
Юрист рассказала, может ли работодатель отменить обед на работе
Работодатель не может лишить сотрудников обеда за исключением случаев, когда рабочий день длится менее четырех часов, рассказала РИА Новости юрист Headhunter... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T02:59:00+03:00
2025-06-04T02:59:00+03:00
2025-06-04T02:59:00+03:00
общество
ольга владимирова
headhunter
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Работодатель не может лишить сотрудников обеда за исключением случаев, когда рабочий день длится менее четырех часов, рассказала РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова. "Работодатель не может самовольно лишить сотрудников обеда. Более того, время начала и окончания обеда должно быть точно установлено в локальном акте, который подписывают все работники", - сказала Владимирова. Она отметила, что продолжительность обеда должна быть не менее 30 минут и не более двух часов. При этом при рабочем дне продолжительностью четыре часа и менее обеденного перерыва может не быть по закону, это должно быть указано в локальном акте компании. По словам эксперта, работник может написать работодателю заявление с требованием организовать перерыв при его отсутствии, а если это не поможет, следует обратиться в инспекцию труда. Владимирова также объяснила, что работник может не использовать положенный ему обеденный перерыв, но при этом продолжительность рабочего дня в таком случае не сократится.
https://ria.ru/20250523/rabotodatel-2018560962.html
https://ria.ru/20250421/pereryv-2012432273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ольга владимирова, headhunter
Общество, Ольга Владимирова, HeadHunter
Юрист рассказала, может ли работодатель отменить обед на работе
Юрист Владимирова: работодатель не может самовольно лишить сотрудников обеда
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Работодатель не может лишить сотрудников обеда за исключением случаев, когда рабочий день длится менее четырех часов, рассказала РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова.
"Работодатель не может самовольно лишить сотрудников обеда. Более того, время начала и окончания обеда должно быть точно установлено в локальном акте, который подписывают все работники", - сказала Владимирова
.
Она отметила, что продолжительность обеда должна быть не менее 30 минут и не более двух часов. При этом при рабочем дне продолжительностью четыре часа и менее обеденного перерыва может не быть по закону, это должно быть указано в локальном акте компании.
По словам эксперта, работник может написать работодателю заявление с требованием организовать перерыв при его отсутствии, а если это не поможет, следует обратиться в инспекцию труда. Владимирова также объяснила, что работник может не использовать положенный ему обеденный перерыв, но при этом продолжительность рабочего дня в таком случае не сократится.