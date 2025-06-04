https://ria.ru/20250604/jurist-2020769235.html

Юрист рассказала, может ли работодатель отменить обед на работе

Юрист рассказала, может ли работодатель отменить обед на работе - РИА Новости, 04.06.2025

Юрист рассказала, может ли работодатель отменить обед на работе

Работодатель не может лишить сотрудников обеда за исключением случаев, когда рабочий день длится менее четырех часов, рассказала РИА Новости юрист Headhunter... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T02:59:00+03:00

2025-06-04T02:59:00+03:00

2025-06-04T02:59:00+03:00

общество

ольга владимирова

headhunter

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Работодатель не может лишить сотрудников обеда за исключением случаев, когда рабочий день длится менее четырех часов, рассказала РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова. "Работодатель не может самовольно лишить сотрудников обеда. Более того, время начала и окончания обеда должно быть точно установлено в локальном акте, который подписывают все работники", - сказала Владимирова. Она отметила, что продолжительность обеда должна быть не менее 30 минут и не более двух часов. При этом при рабочем дне продолжительностью четыре часа и менее обеденного перерыва может не быть по закону, это должно быть указано в локальном акте компании. По словам эксперта, работник может написать работодателю заявление с требованием организовать перерыв при его отсутствии, а если это не поможет, следует обратиться в инспекцию труда. Владимирова также объяснила, что работник может не использовать положенный ему обеденный перерыв, но при этом продолжительность рабочего дня в таком случае не сократится.

https://ria.ru/20250523/rabotodatel-2018560962.html

https://ria.ru/20250421/pereryv-2012432273.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ольга владимирова, headhunter