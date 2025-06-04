https://ria.ru/20250604/jemen-2020781078.html
Власти Йемена считают, что проблему с хуситами можно решить только силой
Власти Йемена считают, что проблему с хуситами можно решить только силой - РИА Новости, 04.06.2025
Власти Йемена считают, что проблему с хуситами можно решить только силой
Председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими заявил в интервью РИА Новости, что проблему с шиитским военно-политическим... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T07:27:00+03:00
2025-06-04T07:27:00+03:00
2025-06-04T07:27:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими заявил в интервью РИА Новости, что проблему с шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситами) можно решить только силовым способом. Хуситы с 2014 года контролируют примерно треть территории Йемена, большинство центральных и северных провинций, включая столицу Сану, выстояв в многолетней военной кампании коалиции арабских государств. Остальная часть страны находится под управлением руководящего президентского совета. "Мир должен осознать, что нет иных вариантов, кроме силового, который хорошо понимают формирования (Ансар-Аллах – ред.), чтобы положить конец затянувшимся страданиям йеменского народа", - сказал Аль-Алими. Собеседник агентства подчеркнул, что руководящий президентский совет Йемена в последние годы работал с международным сообществом над урегулированием междоусобного конфликта, и обвинил хуситов в срыве этих усилий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, йемен, сана, рашад мухаммед аль-алими, ансар алла
В мире, Йемен, Сана, Рашад Мухаммед Аль-Алими, Ансар Алла
Власти Йемена считают, что проблему с хуситами можно решить только силой
Аль-Алими: проблему с хуситами можно решить только силовым способом