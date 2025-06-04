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Власти Йемена считают, что проблему с хуситами можно решить только силой - РИА Новости, 04.06.2025
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07:27 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/jemen-2020781078.html
Власти Йемена считают, что проблему с хуситами можно решить только силой
Власти Йемена считают, что проблему с хуситами можно решить только силой - РИА Новости, 04.06.2025
Власти Йемена считают, что проблему с хуситами можно решить только силой
Председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими заявил в интервью РИА Новости, что проблему с шиитским военно-политическим... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T07:27:00+03:00
2025-06-04T07:27:00+03:00
в мире
йемен
сана
рашад мухаммед аль-алими
ансар алла
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими заявил в интервью РИА Новости, что проблему с шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситами) можно решить только силовым способом. Хуситы с 2014 года контролируют примерно треть территории Йемена, большинство центральных и северных провинций, включая столицу Сану, выстояв в многолетней военной кампании коалиции арабских государств. Остальная часть страны находится под управлением руководящего президентского совета. "Мир должен осознать, что нет иных вариантов, кроме силового, который хорошо понимают формирования (Ансар-Аллах – ред.), чтобы положить конец затянувшимся страданиям йеменского народа", - сказал Аль-Алими. Собеседник агентства подчеркнул, что руководящий президентский совет Йемена в последние годы работал с международным сообществом над урегулированием междоусобного конфликта, и обвинил хуситов в срыве этих усилий.
https://ria.ru/20250604/jemen-2020777510.html
https://ria.ru/20250604/yemen-2020773023.html
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в мире, йемен, сана, рашад мухаммед аль-алими, ансар алла
В мире, Йемен, Сана, Рашад Мухаммед Аль-Алими, Ансар Алла
Власти Йемена считают, что проблему с хуситами можно решить только силой

Аль-Алими: проблему с хуситами можно решить только силовым способом

© Фото : Sputnik/ СтрингерВзрыв в городе Сана, Йемен
Взрыв в городе Сана, Йемен - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Sputnik/ Стрингер
Взрыв в городе Сана, Йемен . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими заявил в интервью РИА Новости, что проблему с шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситами) можно решить только силовым способом.
Хуситы с 2014 года контролируют примерно треть территории Йемена, большинство центральных и северных провинций, включая столицу Сану, выстояв в многолетней военной кампании коалиции арабских государств. Остальная часть страны находится под управлением руководящего президентского совета.
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"Мир должен осознать, что нет иных вариантов, кроме силового, который хорошо понимают формирования (Ансар-Аллах – ред.), чтобы положить конец затянувшимся страданиям йеменского народа", - сказал Аль-Алими.
Собеседник агентства подчеркнул, что руководящий президентский совет Йемена в последние годы работал с международным сообществом над урегулированием междоусобного конфликта, и обвинил хуситов в срыве этих усилий.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Аль-Алими во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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В миреЙеменСанаРашад Мухаммед Аль-АлимиАнсар Алла
 
 
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