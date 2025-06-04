https://ria.ru/20250604/jemen-2020781078.html

Власти Йемена считают, что проблему с хуситами можно решить только силой

Власти Йемена считают, что проблему с хуситами можно решить только силой - РИА Новости, 04.06.2025

Власти Йемена считают, что проблему с хуситами можно решить только силой

Председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими заявил в интервью РИА Новости, что проблему с шиитским военно-политическим... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T07:27:00+03:00

2025-06-04T07:27:00+03:00

2025-06-04T07:27:00+03:00

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йемен

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рашад мухаммед аль-алими

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими заявил в интервью РИА Новости, что проблему с шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситами) можно решить только силовым способом. Хуситы с 2014 года контролируют примерно треть территории Йемена, большинство центральных и северных провинций, включая столицу Сану, выстояв в многолетней военной кампании коалиции арабских государств. Остальная часть страны находится под управлением руководящего президентского совета. "Мир должен осознать, что нет иных вариантов, кроме силового, который хорошо понимают формирования (Ансар-Аллах – ред.), чтобы положить конец затянувшимся страданиям йеменского народа", - сказал Аль-Алими. Собеседник агентства подчеркнул, что руководящий президентский совет Йемена в последние годы работал с международным сообществом над урегулированием междоусобного конфликта, и обвинил хуситов в срыве этих усилий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йемен, сана, рашад мухаммед аль-алими, ансар алла