Йемен рассчитывает на поддержку России в создании госинститутов
Аль-Алими: Йемен рассчитывает на поддержку России в создании госинститутов
© Фото : Naowaf Ibrahim/Sputnik ArabicЙемен
© Фото : Naowaf Ibrahim/Sputnik Arabic
Йемен. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Йемен рассчитывает на поддержку РФ в создании государственных институтов, содействие в преодолении междоусобицы, помощь в технической и образовательной сферах, заявил в интервью РИА Новости председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими.
На прошлой неделе он посетил Россию с официальным визитом и 28 мая встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Россия может внести вклад вместе с нашими братьями и друзьями в поддержку пути восстановления и создания государственных институтов, предоставить техническую и образовательную поддержку во многих областях", - сказал Аль-Алими.
Йеменский лидер подчеркнул, что его страна рассматривает Россию как "эффективного международного партнера" и высоко ценит ее позицию по йеменскому вопросу.
"Она (Россия – ред.) всегда была на стороне йеменского народа и его конституционной легитимности. Мы рассчитываем на то, что она продолжит эту твердую позицию и тесную работу с международным сообществом для обеспечения мира и безопасности в соответствии с согласованными на международном, региональном и национальном уровнях нормами, в частности резолюцией 2216", - добавил Аль-Алими.
Примерно треть территории Йемена, включая столицу Сану, с 2014 года контролирует повстанческое движение "Ансар Алла" (хуситы). Остальная часть страны находится под властью руководящего президентского совета.
Хуситы с конца 2023 года атакуют Израиль в ответ на его операцию в секторе Газа и обстреливают суда в Красном и Аравийском морях. США, Израиль вместе с союзниками регулярно бомбит объекты хуситов в попытке заставить их прекратить военную кампанию.