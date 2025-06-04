https://ria.ru/20250604/jemen-2020777510.html

Йемен рассчитывает на поддержку России в создании госинститутов

Йемен рассчитывает на поддержку России в создании госинститутов - РИА Новости, 04.06.2025

Йемен рассчитывает на поддержку России в создании госинститутов

Йемен рассчитывает на поддержку РФ в создании государственных институтов, содействие в преодолении междоусобицы, помощь в технической и образовательной сферах,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T06:15:00+03:00

2025-06-04T06:15:00+03:00

2025-06-04T06:15:00+03:00

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рашад мухаммед аль-алими

владимир путин

ансар алла

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Йемен рассчитывает на поддержку РФ в создании государственных институтов, содействие в преодолении междоусобицы, помощь в технической и образовательной сферах, заявил в интервью РИА Новости председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими. На прошлой неделе он посетил Россию с официальным визитом и 28 мая встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. "Россия может внести вклад вместе с нашими братьями и друзьями в поддержку пути восстановления и создания государственных институтов, предоставить техническую и образовательную поддержку во многих областях", - сказал Аль-Алими. Йеменский лидер подчеркнул, что его страна рассматривает Россию как "эффективного международного партнера" и высоко ценит ее позицию по йеменскому вопросу. "Она (Россия – ред.) всегда была на стороне йеменского народа и его конституционной легитимности. Мы рассчитываем на то, что она продолжит эту твердую позицию и тесную работу с международным сообществом для обеспечения мира и безопасности в соответствии с согласованными на международном, региональном и национальном уровнях нормами, в частности резолюцией 2216", - добавил Аль-Алими. Примерно треть территории Йемена, включая столицу Сану, с 2014 года контролирует повстанческое движение "Ансар Алла" (хуситы). Остальная часть страны находится под властью руководящего президентского совета. Хуситы с конца 2023 года атакуют Израиль в ответ на его операцию в секторе Газа и обстреливают суда в Красном и Аравийском морях. США, Израиль вместе с союзниками регулярно бомбит объекты хуситов в попытке заставить их прекратить военную кампанию.

https://ria.ru/20250604/yemen-2020773023.html

https://ria.ru/20250604/yemen-2020775137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, йемен, израиль, рашад мухаммед аль-алими, владимир путин, ансар алла