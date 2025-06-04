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Йемен рассчитывает на поддержку России в создании госинститутов - РИА Новости, 04.06.2025
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06:15 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/jemen-2020777510.html
Йемен рассчитывает на поддержку России в создании госинститутов
Йемен рассчитывает на поддержку России в создании госинститутов - РИА Новости, 04.06.2025
Йемен рассчитывает на поддержку России в создании госинститутов
Йемен рассчитывает на поддержку РФ в создании государственных институтов, содействие в преодолении междоусобицы, помощь в технической и образовательной сферах,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T06:15:00+03:00
2025-06-04T06:15:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Йемен рассчитывает на поддержку РФ в создании государственных институтов, содействие в преодолении междоусобицы, помощь в технической и образовательной сферах, заявил в интервью РИА Новости председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими. На прошлой неделе он посетил Россию с официальным визитом и 28 мая встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. "Россия может внести вклад вместе с нашими братьями и друзьями в поддержку пути восстановления и создания государственных институтов, предоставить техническую и образовательную поддержку во многих областях", - сказал Аль-Алими. Йеменский лидер подчеркнул, что его страна рассматривает Россию как "эффективного международного партнера" и высоко ценит ее позицию по йеменскому вопросу. "Она (Россия – ред.) всегда была на стороне йеменского народа и его конституционной легитимности. Мы рассчитываем на то, что она продолжит эту твердую позицию и тесную работу с международным сообществом для обеспечения мира и безопасности в соответствии с согласованными на международном, региональном и национальном уровнях нормами, в частности резолюцией 2216", - добавил Аль-Алими. Примерно треть территории Йемена, включая столицу Сану, с 2014 года контролирует повстанческое движение "Ансар Алла" (хуситы). Остальная часть страны находится под властью руководящего президентского совета. Хуситы с конца 2023 года атакуют Израиль в ответ на его операцию в секторе Газа и обстреливают суда в Красном и Аравийском морях. США, Израиль вместе с союзниками регулярно бомбит объекты хуситов в попытке заставить их прекратить военную кампанию.
https://ria.ru/20250604/yemen-2020773023.html
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в мире, россия, йемен, израиль, рашад мухаммед аль-алими, владимир путин, ансар алла
В мире, Россия, Йемен, Израиль, Рашад Мухаммед Аль-Алими, Владимир Путин, Ансар Алла
Йемен рассчитывает на поддержку России в создании госинститутов

Аль-Алими: Йемен рассчитывает на поддержку России в создании госинститутов

© Фото : Naowaf Ibrahim/Sputnik ArabicЙемен
Йемен - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Naowaf Ibrahim/Sputnik Arabic
Йемен. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Йемен рассчитывает на поддержку РФ в создании государственных институтов, содействие в преодолении междоусобицы, помощь в технической и образовательной сферах, заявил в интервью РИА Новости председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими.
На прошлой неделе он посетил Россию с официальным визитом и 28 мая встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Аль-Алими во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Лидер Йемена анонсировал продолжение контактов с Россией
Вчера, 04:07
"Россия может внести вклад вместе с нашими братьями и друзьями в поддержку пути восстановления и создания государственных институтов, предоставить техническую и образовательную поддержку во многих областях", - сказал Аль-Алими.
Йеменский лидер подчеркнул, что его страна рассматривает Россию как "эффективного международного партнера" и высоко ценит ее позицию по йеменскому вопросу.
"Она (Россия – ред.) всегда была на стороне йеменского народа и его конституционной легитимности. Мы рассчитываем на то, что она продолжит эту твердую позицию и тесную работу с международным сообществом для обеспечения мира и безопасности в соответствии с согласованными на международном, региональном и национальном уровнях нормами, в частности резолюцией 2216", - добавил Аль-Алими.
Примерно треть территории Йемена, включая столицу Сану, с 2014 года контролирует повстанческое движение "Ансар Алла" (хуситы). Остальная часть страны находится под властью руководящего президентского совета.
Хуситы с конца 2023 года атакуют Израиль в ответ на его операцию в секторе Газа и обстреливают суда в Красном и Аравийском морях. США, Израиль вместе с союзниками регулярно бомбит объекты хуситов в попытке заставить их прекратить военную кампанию.
Председатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Мухаммед Аль-Алими - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В Йемене готовы работать на улучшением инвестиционной привлекательности
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В миреРоссияЙеменИзраильРашад Мухаммед Аль-АлимиВладимир ПутинАнсар Алла
 
 
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