https://ria.ru/20250604/izrail-2020766235.html

ЦАХАЛ сообщила об ударе по сирийскому оружию

ЦАХАЛ сообщила об ударе по сирийскому оружию - РИА Новости, 04.06.2025

ЦАХАЛ сообщила об ударе по сирийскому оружию

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что израильские истребители нанесли удар по сирийскому оружию на юге Сирии после обстрела территории... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T01:31:00+03:00

2025-06-04T01:31:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что израильские истребители нанесли удар по сирийскому оружию на юге Сирии после обстрела территории Израиля.Во вторник вечером Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск двух снарядов по Голанским высотам со стороны Сирии, которые упали на открытой местности. Данных о пострадавших не поступало. Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что это первый обстрел из Сирии по Израилю с момента падения власти Башара Асада в конце 2024 года."Некоторое время назад, после того как сегодня ... были выпущены снаряды по территории Израиля, истребители ЦАХАЛ нанесли удар по принадлежащему сирийскому режиму оружию в районе южной Сирии", - говорится в сообщении армии Израиля.В ночь на среду в заявлении МИД САР, опубликованном сирийским государственным агентством SANA, говорилось, что удары Израиля по югу Сирии привели к жертвам и значительному материальному ущербу.

https://ria.ru/20250604/siriya-2020764589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, голанские высоты, башар асад