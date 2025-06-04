https://ria.ru/20250604/izhs-2020765472.html

ЦБ поддержал создание реестра аккредитованных подрядчиков по ИЖС

ЦБ поддержал создание реестра аккредитованных подрядчиков по ИЖС - РИА Новости, 04.06.2025

ЦБ поддержал создание реестра аккредитованных подрядчиков по ИЖС

Банк России поддержал предложение о создании публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций в сфере возведения объектов индивидуального... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T01:17:00+03:00

2025-06-04T01:17:00+03:00

2025-06-04T01:17:00+03:00

экономика

россия

александр якубовский

эльвира набиуллина

владимир чистюхин

центральный банк рф (цб рф)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Банк России поддержал предложение о создании публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций в сфере возведения объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), следует из ответа Центробанка на обращение члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В апреле Якубовский направил обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, содержащее ряд предложений, направленных на защиту граждан от мошенничества при реализации ИЖС с привлечением ипотечных кредитов. Депутат в том числе предложил сформировать единый публичный реестр аккредитованных подрядчиков с историей исполнения договоров, а также организовать проверку внутренних процедур аккредитации и выдачи ипотечных кредитов на строительство домов в кредитных организациях. "Банк России концептуально поддерживает идею определения критериев надежности подрядных организаций, а также ведения публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций", - сказано в ответе первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина. Банк России также выразил готовность участвовать в этой работе совместно с правительством РФ и Минстроем России, отметив, что данная мера будет способствовать защите прав граждан и повышению прозрачности в сфере ИЖС. ЦБ РФ также поддержал необходимость совершенствования нормативного регулирования в сфере индивидуального жилищного строительства. В документе подчёркивается, что одним из возможных решений может стать применение механизмов, аналогичных тем, что уже действуют для защиты прав участников долевого строительства — через публично-правовую компанию "Фонд развития территорий". Центробанк выразил готовность участвовать в проработке таких инициатив совместно с профильными федеральными органами.

https://realty.ria.ru/20250422/izhs-2012655864.html

https://ria.ru/20250411/deputat-2010608070.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, александр якубовский, эльвира набиуллина, владимир чистюхин, центральный банк рф (цб рф), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)