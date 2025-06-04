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ЦБ поддержал создание реестра аккредитованных подрядчиков по ИЖС - РИА Новости, 04.06.2025
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01:17 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/izhs-2020765472.html
ЦБ поддержал создание реестра аккредитованных подрядчиков по ИЖС
ЦБ поддержал создание реестра аккредитованных подрядчиков по ИЖС - РИА Новости, 04.06.2025
ЦБ поддержал создание реестра аккредитованных подрядчиков по ИЖС
Банк России поддержал предложение о создании публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций в сфере возведения объектов индивидуального... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T01:17:00+03:00
2025-06-04T01:17:00+03:00
экономика
россия
александр якубовский
эльвира набиуллина
владимир чистюхин
центральный банк рф (цб рф)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Банк России поддержал предложение о создании публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций в сфере возведения объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), следует из ответа Центробанка на обращение члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В апреле Якубовский направил обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, содержащее ряд предложений, направленных на защиту граждан от мошенничества при реализации ИЖС с привлечением ипотечных кредитов. Депутат в том числе предложил сформировать единый публичный реестр аккредитованных подрядчиков с историей исполнения договоров, а также организовать проверку внутренних процедур аккредитации и выдачи ипотечных кредитов на строительство домов в кредитных организациях. "Банк России концептуально поддерживает идею определения критериев надежности подрядных организаций, а также ведения публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций", - сказано в ответе первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина. Банк России также выразил готовность участвовать в этой работе совместно с правительством РФ и Минстроем России, отметив, что данная мера будет способствовать защите прав граждан и повышению прозрачности в сфере ИЖС. ЦБ РФ также поддержал необходимость совершенствования нормативного регулирования в сфере индивидуального жилищного строительства. В документе подчёркивается, что одним из возможных решений может стать применение механизмов, аналогичных тем, что уже действуют для защиты прав участников долевого строительства — через публично-правовую компанию "Фонд развития территорий". Центробанк выразил готовность участвовать в проработке таких инициатив совместно с профильными федеральными органами.
https://realty.ria.ru/20250422/izhs-2012655864.html
https://ria.ru/20250411/deputat-2010608070.html
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экономика, россия, александр якубовский, эльвира набиуллина, владимир чистюхин, центральный банк рф (цб рф), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Экономика, Россия, Александр Якубовский, Эльвира Набиуллина, Владимир Чистюхин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
ЦБ поддержал создание реестра аккредитованных подрядчиков по ИЖС

ЦБ поддержал создание публичного реестра подрядных организаций в сфере ИЖС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального Банка РФ
Здание Центрального Банка РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание Центрального Банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Банк России поддержал предложение о создании публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций в сфере возведения объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), следует из ответа Центробанка на обращение члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В апреле Якубовский направил обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, содержащее ряд предложений, направленных на защиту граждан от мошенничества при реализации ИЖС с привлечением ипотечных кредитов. Депутат в том числе предложил сформировать единый публичный реестр аккредитованных подрядчиков с историей исполнения договоров, а также организовать проверку внутренних процедур аккредитации и выдачи ипотечных кредитов на строительство домов в кредитных организациях.
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"Банк России концептуально поддерживает идею определения критериев надежности подрядных организаций, а также ведения публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций", - сказано в ответе первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.
Банк России также выразил готовность участвовать в этой работе совместно с правительством РФ и Минстроем России, отметив, что данная мера будет способствовать защите прав граждан и повышению прозрачности в сфере ИЖС.
ЦБ РФ также поддержал необходимость совершенствования нормативного регулирования в сфере индивидуального жилищного строительства.
В документе подчёркивается, что одним из возможных решений может стать применение механизмов, аналогичных тем, что уже действуют для защиты прав участников долевого строительства — через публично-правовую компанию "Фонд развития территорий". Центробанк выразил готовность участвовать в проработке таких инициатив совместно с профильными федеральными органами.
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ЭкономикаРоссияАлександр ЯкубовскийЭльвира НабиуллинаВладимир ЧистюхинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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