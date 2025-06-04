https://ria.ru/20250604/istochnik-2020791915.html

Источник: осужденный экс-руководитель РЦСС Кузбасса уехал в зону СВО

Источник: осужденный экс-руководитель РЦСС Кузбасса уехал в зону СВО - РИА Новости, 04.06.2025

Источник: осужденный экс-руководитель РЦСС Кузбасса уехал в зону СВО

Бывший руководитель Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса (РЦСС) Владислав Нефедов, в феврале осужденный за взятки на 7 лет колонии строгого... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T09:21:00+03:00

2025-06-04T09:21:00+03:00

2025-06-04T09:41:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Бывший руководитель Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса (РЦСС) Владислав Нефедов, в феврале осужденный за взятки на 7 лет колонии строгого режима, уехал в зону СВО, сообщил РИА Новости информированный источник. В январе 2024 года Нефедов и его заместитель Василий Чигвинцев были задержаны по подозрению в совершении преступления по пунктам "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). По данным СУСК, с 2021 по 2023 годы они получали от директоров различных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей взятки за обеспечение заключения договоров поставки, оказания услуг для нужд РЦСС и дальнейшее покровительство по службе – всего более 24 миллионов рублей. Помимо этого, фигуранты пытались получить взятку в 1 миллион рублей, а заместитель директора учреждения выступил посредником в получении взятки своим руководителем в размере более 260 тысяч рублей. "Уехал (в зону СВО – ред.)", – сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, отбывает ли осужденный Нефедов наказание в колонии. Как сообщало СУСК РФ по Кемеровской области, Чигвинцев получил 6,5 лет колонии строгого режима.

https://ria.ru/20250604/kontrakt-2020781390.html

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кемеровская область, россия, общество