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Источник: осужденный экс-руководитель РЦСС Кузбасса уехал в зону СВО - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:21 04.06.2025 (обновлено: 09:41 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/istochnik-2020791915.html
Источник: осужденный экс-руководитель РЦСС Кузбасса уехал в зону СВО
Источник: осужденный экс-руководитель РЦСС Кузбасса уехал в зону СВО - РИА Новости, 04.06.2025
Источник: осужденный экс-руководитель РЦСС Кузбасса уехал в зону СВО
Бывший руководитель Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса (РЦСС) Владислав Нефедов, в феврале осужденный за взятки на 7 лет колонии строгого... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T09:21:00+03:00
2025-06-04T09:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
кемеровская область
россия
общество
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Бывший руководитель Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса (РЦСС) Владислав Нефедов, в феврале осужденный за взятки на 7 лет колонии строгого режима, уехал в зону СВО, сообщил РИА Новости информированный источник. В январе 2024 года Нефедов и его заместитель Василий Чигвинцев были задержаны по подозрению в совершении преступления по пунктам "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). По данным СУСК, с 2021 по 2023 годы они получали от директоров различных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей взятки за обеспечение заключения договоров поставки, оказания услуг для нужд РЦСС и дальнейшее покровительство по службе – всего более 24 миллионов рублей. Помимо этого, фигуранты пытались получить взятку в 1 миллион рублей, а заместитель директора учреждения выступил посредником в получении взятки своим руководителем в размере более 260 тысяч рублей. "Уехал (в зону СВО – ред.)", – сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, отбывает ли осужденный Нефедов наказание в колонии. Как сообщало СУСК РФ по Кемеровской области, Чигвинцев получил 6,5 лет колонии строгого режима.
https://ria.ru/20250604/kontrakt-2020781390.html
https://ria.ru/20250409/popov-2010207876.html
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кемеровская область, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Кемеровская область, Россия, Общество
Источник: осужденный экс-руководитель РЦСС Кузбасса уехал в зону СВО

Экс-руководитель РЦСС Кузбасса Нефедов, осужденный за взятки, уехал в зону СВО

© Фото : Владислав Нефедов/ВКонтактеВладислав Нефедов
Владислав Нефедов - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Владислав Нефедов/ВКонтакте
Владислав Нефедов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Бывший руководитель Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса (РЦСС) Владислав Нефедов, в феврале осужденный за взятки на 7 лет колонии строгого режима, уехал в зону СВО, сообщил РИА Новости информированный источник.
В январе 2024 года Нефедов и его заместитель Василий Чигвинцев были задержаны по подозрению в совершении преступления по пунктам "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).
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По данным СУСК, с 2021 по 2023 годы они получали от директоров различных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей взятки за обеспечение заключения договоров поставки, оказания услуг для нужд РЦСС и дальнейшее покровительство по службе – всего более 24 миллионов рублей. Помимо этого, фигуранты пытались получить взятку в 1 миллион рублей, а заместитель директора учреждения выступил посредником в получении взятки своим руководителем в размере более 260 тысяч рублей.
"Уехал (в зону СВО – ред.)", – сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, отбывает ли осужденный Нефедов наказание в колонии.
Как сообщало СУСК РФ по Кемеровской области, Чигвинцев получил 6,5 лет колонии строгого режима.
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