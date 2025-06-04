https://ria.ru/20250604/issledovanie-2020788576.html

Исследование: россияне с более высокой зарплатой меньше боятся одиночества

Исследование: россияне с более высокой зарплатой меньше боятся одиночества - РИА Новости, 04.06.2025

Исследование: россияне с более высокой зарплатой меньше боятся одиночества

Большинство россиян спокойно относится к одиночеству, и чем выше зарплата, тем меньше их гложет это чувство, показало исследование SuperJob для РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T08:59:00+03:00

2025-06-04T08:59:00+03:00

2025-06-04T12:46:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Большинство россиян спокойно относится к одиночеству, и чем выше зарплата, тем меньше их гложет это чувство, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Большинство россиян (69%) спокойно относится к перспективе остаться наедине с собой: для 31% одиночество не представляет никакой проблемы, а 38% скорее не испытывают из-за него тревоги. Многие воспринимают уединение как свободу и возможность саморазвития: "Самодостаточный человек не бывает одиноким"; "Живу один уже два года. Не нарадуюсь. Одиночество — это свобода", - говорят такие респонденты. Всего для исследования было опрошено 1600 человек. Тем не менее, практически каждый третий (31%) признается, что не хотел бы остаться один: 11% участников исследования испытывают сильный страх перед одиночеством, а каждый пятый (20%) скорее опасается этого состояния. Респонденты объясняют: "Страшно быть одному, если заболел", "Ощущение пустоты без близких". Женщины чаще мужчин в той или иной степени боятся одиночества (33% против 28% соответственно). Среди молодежи до 35 лет больше тех, кто не готов жить один (35%), тогда как среди россиян старше 35 лет - от 28% до 29%. "Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей чаще тех, чей заработок выше, испытывают тревогу при мысли о возможном одиночестве (35%), среди россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей лишь каждый четвертый боится остаться наедине с собой (25%)", - также выяснилось в ходе исследования. Похоже, экономически активные россияне все меньше зависят от отношений, отмечают аналитики: за 16 лет число тех, кто не хотел бы остаться в одиночестве, сократилось в 1,7 раза (с 51% в 2009 году до 31% сейчас).

https://ria.ru/20250603/100_tysyach-2020576957.html

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общество, россия