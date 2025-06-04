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Верховный лидер Ирана прокомментировал предложение США по ядерной сделке - РИА Новости, 04.06.2025
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08:49 04.06.2025 (обновлено: 12:37 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/iran-2020787675.html
Верховный лидер Ирана прокомментировал предложение США по ядерной сделке
Верховный лидер Ирана прокомментировал предложение США по ядерной сделке - РИА Новости, 04.06.2025
Верховный лидер Ирана прокомментировал предложение США по ядерной сделке
Предложения Соединенных Штатов по ядерной сделке направлены против Ирана, заявил в среду утром верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T08:49:00+03:00
2025-06-04T12:37:00+03:00
иран
сша
обострение отношений сша и ирана
в мире
али хаменеи
оман
аббас аракчи
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ТЕГЕРАН, 4 июн – РИА Новости. Предложения Соединенных Штатов по ядерной сделке направлены против Ирана, заявил в среду утром верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи."Предложения США по ядерной сделке направлены против (принципов республики Иран- ред.) того, что мы (Иран – ред.) можем", - сказал Хаменеи в прямом эфире гостелевидения.Он подчеркнул, что вопрос обогащения урана является ключевым в ядерной промышленности. По его словам, если у Ирана будет сотня атомных электростанций, а обогащения урана не будет, то это будет бесполезным делом для Ирана, в этом случае придется обращаться к США, которые навяжут Ирану свои условия."Наш ответ на глупости правительства США очевиден. Мы говорим американской стороне: что вы делаете, вмешиваясь в то, должен ли Иран обогащать уран или нет, какое до вас дело? Иранский народ имеет право сам решать", - добавил Хаменеи.В понедельник депутат иранского парламента Абольфазль Зохреванд заявил, что предложения Соединенных Штатов исламской республике по ядерной сделке предусматривают приостановку обогащения урана и создание консорциума между США, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Ираном.Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения урана.При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
https://ria.ru/20250603/sdelka-2020577954.html
https://ria.ru/20250603/tramp-2020576319.html
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иран, сша, обострение отношений сша и ирана, в мире, али хаменеи, оман, аббас аракчи
Иран, США, Обострение отношений США и Ирана, В мире, Али Хаменеи, Оман, Аббас Аракчи
Верховный лидер Ирана прокомментировал предложение США по ядерной сделке

Лидер Ирана Хаменеи: идея США по ядерной сделке направлена против страны

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 4 июн – РИА Новости. Предложения Соединенных Штатов по ядерной сделке направлены против Ирана, заявил в среду утром верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.
"Предложения США по ядерной сделке направлены против (принципов республики Иран- ред.) того, что мы (Иран – ред.) можем", - сказал Хаменеи в прямом эфире гостелевидения.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
СМИ: шестой раунд переговоров США и Ирана по сделке может не состояться
3 июня, 01:58
Он подчеркнул, что вопрос обогащения урана является ключевым в ядерной промышленности. По его словам, если у Ирана будет сотня атомных электростанций, а обогащения урана не будет, то это будет бесполезным делом для Ирана, в этом случае придется обращаться к США, которые навяжут Ирану свои условия.
"Наш ответ на глупости правительства США очевиден. Мы говорим американской стороне: что вы делаете, вмешиваясь в то, должен ли Иран обогащать уран или нет, какое до вас дело? Иранский народ имеет право сам решать", - добавил Хаменеи.
В понедельник депутат иранского парламента Абольфазль Зохреванд заявил, что предложения Соединенных Штатов исламской республике по ядерной сделке предусматривают приостановку обогащения урана и создание консорциума между США, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Ираном.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения урана.
При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Трамп заявил, что сделка США и Ирана не предусматривает обогащения урана
3 июня, 01:16
 
ИранСШАОбострение отношений США и ИранаВ миреАли ХаменеиОманАббас Аракчи
 
 
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