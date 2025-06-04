https://ria.ru/20250604/iran-2020770049.html

Тегеран готов заключить сделку с США по обогащению урана

Тегеран готов заключить сделку с США по обогащению урана - РИА Новости, 04.06.2025

Тегеран готов заключить сделку с США по обогащению урана

Тегеран готов заключить сделку с США по созданию регионального консорциума по обогащению урана при условии его нахождения на территории Ирана, сообщает портал... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T03:17:00+03:00

2025-06-04T03:17:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Тегеран готов заключить сделку с США по созданию регионального консорциума по обогащению урана при условии его нахождения на территории Ирана, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника.В воскресенье портал Axios сообщил, что власти Омана предложили создать региональный консорциум по обогащению урана для "гражданских целей" под эгидой США и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По данным Axios, место расположения объектов консорциума остается под вопросом. Как отметил порталу неназванный источник, США хотят, чтобы они находились за пределами Ирана."Иран готов заключить ядерную сделку с США на основе идеи создания регионального консорциума по обогащению урана при условии, что он будет находиться на иранской территории", - говорится в сообщении.По словам собеседника портала, если консорциум будет расположен за пределами Ирана, он "определенно будет обречен на провал".Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальная сделка США с Ираном не предусматривает обогащения исламской республикой урана ни в какой форме.В понедельник депутат иранского парламента Абольфазль Зохреванд заявил, что предложения Соединенных Штатов исламской республике по ядерной сделке предусматривают приостановку обогащения урана и создание консорциума между США, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Ираном. Ранее в Иране говорили, что не рассматривают вариант с временной приостановкой обогащения урана, при этом МИД Ирана тогда комментировал вероятность приостановки обогащения сроком на год. Кроме того, в Тегеране заявляли, что создание консорциума не должно стать альтернативой обогащению на территории самого Ирана.

https://ria.ru/20250603/tramp-2020753560.html

https://ria.ru/20250603/iran-2020648993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тегеран (город), сша, иран, обострение отношений сша и ирана, в мире