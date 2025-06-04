Индия резко увеличила ввоз нефтепродуктов из России
Индия в марте увеличила ввоз нефтепродуктов до рекордных 810 миллионов долларов
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Индия в марте увеличила ввоз российских нефтепродуктов до рекордных 810 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийской таможни.
Россия традиционно является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на индийский рынок. При этом в марте объем поставок увеличился в 2,7 раза в годовом выражении, составив 1,6 миллиона тонн, а их стоимость - втрое, до 810,1 миллиона долларов.
Это стало максимальной стоимостью закупок за все время двусторонней торговли. В последний раз близкие значения были полтора года назад, в октябре 2023 года, когда Индия закупила у России 1,4 миллиона тонн нефтепродуктов на 711 миллионов долларов.
В результате за первый квартал текущего года было куплено 2 миллиона тонн нефтепродуктов из России на 1,05 миллиарда долларов, что на 10% больше показателя за аналогичный период прошлого года в абсолютном выражении и на четверть - в денежном.
Помимо России, в марте нефтепродукты в больших объемах в Индию поставлял также Ирак, при этом стоимость его экспорта подскочила в 7,8 раза и составила 260,4 миллиона долларов. ОАЭ, наоборот, немного сократили отгрузки - на 2,2%, до 129 миллионов долларов. Последний крупный поставщик - Южная Корея - увеличила свой экспорт в 1,7 раза, до 128 миллионов долларов.
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