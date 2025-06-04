Суд продлил арест бывшего ректора ПсковГУ по делу о мошенничестве
Суд продлил арест экс-ректора ПсковГУ Ильиной по делу о мошенничестве
Наталья Ильина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Псковский городской суд продлил до 7 августа арест бывшего ректора Псковского госуниверситета Натальи Ильиной, отправленной под стражу в апреле по обвинению в мошенничестве, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.
Псковский городской суд 9 апреля отправил под стражу до 7 июня Ильину, обвиняемую по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как уточняла областная прокуратура, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, по версии следствия, Ильина в 2020-2021 годах устроила своего знакомого на должность доцента вуза. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.
"Псковским городским судом Псковской области рассмотрено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Ильиной Н.А., которой предъявлено обвинение... по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФГБОУ ВО "ПсковГУ"... Ходатайство следователя удовлетворено, срок содержание под стражей Ильиной Н.А. продлен на два месяца, то есть по 07.08.2025", – говорится в Telegram-канале судебной пресс-службы.
Пресс-служба УМВД по Псковской области 20 мая сообщала, что Ильина стала также фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). По версии следствия, Ильина в 2023-2024 годах незаконно получила от подчиненного 1,45 миллиона рублей, начисленные ему из бюджета вуза. В результате сотрудник понес материальный ущерб, также оказались нарушены его права на получение вознаграждения за работу.
Как уточняет пресс-служба судов Псковской области, в настоящее время бывшему ректору предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ.
ПсковГУ 18 апреля сообщил о назначении врио ректора вуза, которым стал Сергей Николаев, с 2019 года занимавший должность директора института образования и социальных наук в составе Псковского государственного университета.
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