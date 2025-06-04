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Шадаев сравнил российские ИИ-сервисы с ChatGPT

Шадаев сравнил российские ИИ-сервисы с ChatGPT - РИА Новости, 04.06.2025

Шадаев сравнил российские ИИ-сервисы с ChatGPT

Российские ИИ-сервисы, разрабатываемые "Яндексом" и "Сбером", сопоставимы по качеству с ChatGPT, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:48:00+03:00

2025-06-04T17:48:00+03:00

2025-06-04T17:58:00+03:00

технологии

россия

максут шадаев

владимир путин

яндекс

сбер

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские ИИ-сервисы, разрабатываемые "Яндексом" и "Сбером", сопоставимы по качеству с ChatGPT, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."В 2022 году ChatGPT … сразу запустился с ограничением доступа для российских пользователей. При этом хорошо, что наши отечественные разработчики больших языковых моделей - и "Яндекс", и "Сбер" - уже через несколько месяцев запустили свои конкурентные приложения, которые по качеству очень сопоставимы с ChatGPT. И сейчас доля этих приложений внутри нашей страны по количеству пользователей составляет 95%", - сказал он в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.

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2025

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технологии, россия, максут шадаев, владимир путин, яндекс, сбер