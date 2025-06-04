https://ria.ru/20250604/herson-2020889744.html

Сенатор прокомментировал преследования российских волонтеров в Херсоне

Сенатор прокомментировал преследования российских волонтеров в Херсоне - РИА Новости, 04.06.2025

Сенатор прокомментировал преследования российских волонтеров в Херсоне

В оккупированном ВСУ городе Херсоне начали преследование участников российской гуманитарной миссии, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:27:00+03:00

2025-06-04T16:27:00+03:00

2025-06-04T16:27:00+03:00

херсон

херсонская область

россия

игорь кастюкевич

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. В оккупированном ВСУ городе Херсоне начали преследование участников российской гуманитарной миссии, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "В Херсоне начали преследование участников российской гуманитарной миссии, которые раздавали гуманитарную помощь... Киевский режим причислил волонтеров к коллаборантам", - сказал он. Сенатор назвал подобную политику киевских властей мракобесием и абсурдностью. "Люди в сложной ситуации поддерживают и помогают другим, не дают умереть с голоду или от болезней одиноким старикам, малолетним детям, семьям, ухаживают и заботятся о мирном населении и за это становятся врагами для власти. Такая власть не может и не должна существовать. Это террористический режим, который регулируется террористами, уничтожающими собственных граждан", - сказал сенатор. По его словам, до оккупации ВСУ в Херсоне работал крупный гуманитарный центр, в котором ежедневно выдавалось более 2,5 тысяч гуманитарных наборов, а также лекарства, вещи, книги, можно было получить консультацию медиков и юристов. "Хотелось бы напомнить безграмотным националистическим властям Украины, что гуманитарная миссия... регулируется нормами международного гуманитарного права, которые защищают права лиц, оказывающих такую помощь. В числе лишь некоторых документов – женевские конвенции и устав ООН, резолюции данной организации. Почитали бы хоть на досуге, чтобы не быть идиотами в глазах всего мира", - сказал сенатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250530/pomosch-2020001510.html

https://ria.ru/20250603/zaporozhe-2020738444.html

херсон

херсонская область

россия

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херсон, херсонская область , россия, игорь кастюкевич, вооруженные силы украины