https://ria.ru/20250604/grigorenko-2020839832.html

Григоренко оценил вклад IT-отрасли в российскую экономику в 2024 году

Григоренко оценил вклад IT-отрасли в российскую экономику в 2024 году - РИА Новости, 04.06.2025

Григоренко оценил вклад IT-отрасли в российскую экономику в 2024 году

Вклад IT-отрасли в экономику России по итогам 2024 года составил 6%, а на каждый вложенный рубль господдержки получено 2 рубля в виде налоговых поступлений,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:00:00+03:00

2025-06-04T13:00:00+03:00

2025-06-04T16:05:00+03:00

россия

дмитрий григоренко

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федеральная таможенная служба (фтс россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

ципр-2025

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Вклад IT-отрасли в экономику России по итогам 2024 года составил 6%, а на каждый вложенный рубль господдержки получено 2 рубля в виде налоговых поступлений, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко по время презентации результатов мониторинга IT-отрасли по итогам 2024 года на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "Вклад в IT-отрасли в ВВП России по валовой добавленной стоимости составил 6%. Это кратно больше ранее представленных оценок, потому что они не включали данные по крупным технологическим компаниям с непрофильным ОКВЭД… На каждый вложенный рубль господдержки получено 2 рубля в виде налогов", - сказал Григоренко, комментируя итоги 2024 года. Он также впервые представил модель оценки отрасли. "Мы представили подход, основанный на ведомственных данных по аккредитованным IT-компаниям. Он верифицирован бизнесом и профильными институтами", - добавил вице-премьер. В разработанной методике под IT-отраслью подразумевается совокупность компаний, включенных в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (реестр IT-компаний). В свою очередь для мониторинга отрасли используются агрегированные данные ФНС, а также данные Минцифры, Банка России, ФТС и Росстата. Григоренко добавил, что мониторинг планируется проводить на постоянной основе с возможностью расширения перечня показателей.

https://ria.ru/20250604/proekty-2020832176.html

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россия, дмитрий григоренко, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика, ципр-2025