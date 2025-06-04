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Григоренко оценил вклад IT-отрасли в российскую экономику в 2024 году - РИА Новости, 04.06.2025
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13:00 04.06.2025 (обновлено: 16:05 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/grigorenko-2020839832.html
Григоренко оценил вклад IT-отрасли в российскую экономику в 2024 году
Григоренко оценил вклад IT-отрасли в российскую экономику в 2024 году - РИА Новости, 04.06.2025
Григоренко оценил вклад IT-отрасли в российскую экономику в 2024 году
Вклад IT-отрасли в экономику России по итогам 2024 года составил 6%, а на каждый вложенный рубль господдержки получено 2 рубля в виде налоговых поступлений,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:00:00+03:00
2025-06-04T16:05:00+03:00
россия
дмитрий григоренко
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
ципр-2025
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Вклад IT-отрасли в экономику России по итогам 2024 года составил 6%, а на каждый вложенный рубль господдержки получено 2 рубля в виде налоговых поступлений, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко по время презентации результатов мониторинга IT-отрасли по итогам 2024 года на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "Вклад в IT-отрасли в ВВП России по валовой добавленной стоимости составил 6%. Это кратно больше ранее представленных оценок, потому что они не включали данные по крупным технологическим компаниям с непрофильным ОКВЭД… На каждый вложенный рубль господдержки получено 2 рубля в виде налогов", - сказал Григоренко, комментируя итоги 2024 года. Он также впервые представил модель оценки отрасли. "Мы представили подход, основанный на ведомственных данных по аккредитованным IT-компаниям. Он верифицирован бизнесом и профильными институтами", - добавил вице-премьер. В разработанной методике под IT-отраслью подразумевается совокупность компаний, включенных в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (реестр IT-компаний). В свою очередь для мониторинга отрасли используются агрегированные данные ФНС, а также данные Минцифры, Банка России, ФТС и Росстата. Григоренко добавил, что мониторинг планируется проводить на постоянной основе с возможностью расширения перечня показателей.
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россия, дмитрий григоренко, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика, ципр-2025
Россия, Дмитрий Григоренко, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная таможенная служба (ФТС России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика, ЦИПР-2025
Григоренко оценил вклад IT-отрасли в российскую экономику в 2024 году

Григоренко: вклад IT-отрасли в экономику России по итогам 2024 г составил 6%

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дмитрий Григоренко. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Вклад IT-отрасли в экономику России по итогам 2024 года составил 6%, а на каждый вложенный рубль господдержки получено 2 рубля в виде налоговых поступлений, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко по время презентации результатов мониторинга IT-отрасли по итогам 2024 года на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
"Вклад в IT-отрасли в ВВП России по валовой добавленной стоимости составил 6%. Это кратно больше ранее представленных оценок, потому что они не включали данные по крупным технологическим компаниям с непрофильным ОКВЭД… На каждый вложенный рубль господдержки получено 2 рубля в виде налогов", - сказал Григоренко, комментируя итоги 2024 года.
Он также впервые представил модель оценки отрасли. "Мы представили подход, основанный на ведомственных данных по аккредитованным IT-компаниям. Он верифицирован бизнесом и профильными институтами", - добавил вице-премьер.
В разработанной методике под IT-отраслью подразумевается совокупность компаний, включенных в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (реестр IT-компаний). В свою очередь для мониторинга отрасли используются агрегированные данные ФНС, а также данные Минцифры, Банка России, ФТС и Росстата.
Григоренко добавил, что мониторинг планируется проводить на постоянной основе с возможностью расширения перечня показателей.
Конференция Цифровая индустрия промышленной России - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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РоссияДмитрий ГригоренкоФедеральная налоговая служба (ФНС России)Федеральная таможенная служба (ФТС России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)ЭкономикаЦИПР-2025
 
 
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