https://ria.ru/20250604/grem-2020793648.html

"У нас проблемы". В США забили тревогу из-за событий в Киеве

"У нас проблемы". В США забили тревогу из-за событий в Киеве - РИА Новости, 04.06.2025

"У нас проблемы". В США забили тревогу из-за событий в Киеве

Сенатор Линдси Грэм* пытается сорвать переговоры России и Украины по урегулированию конфликта, заявил американский журналист и политический активист Чарли Кирк... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T09:33:00+03:00

2025-06-04T09:33:00+03:00

2025-06-04T14:24:00+03:00

в мире

линдси грэм*

россия

украина

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сенатор Линдси Грэм* пытается сорвать переговоры России и Украины по урегулированию конфликта, заявил американский журналист и политический активист Чарли Кирк в соцсети Х."У нас серьезные проблемы, Америка. Линдси Грэм пытается сорвать мирные переговоры с Россией в Киеве. Этот человек — позор для Соединенных Штатов, и он потеряет свое место в сенате на предстоящих выборах", — написал он.На прошлой неделе американский политик совершил визит в Киев. Там он позволил себе множество громких высказываний и заверил киевский режим в поддержке со стороны Вашингтона.В начале апреля Грэм, известный антироссийской риторикой, внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий импортные пошлины в размере 500 процентов на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Документ поступил в законодательный орган во время интенсивного диалога между Москвой и Вашингтоном о завершении конфликта на Украине.При этом еще до начала нового раунда переговоров в Стамбуле сенатор уже раскритиковал Россию и объявил, что попытается убедить европейцев снизить потолок цен при покупке ее энергоносителей.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250604/ataki-2020787014.html

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, линдси грэм*, россия, украина, киев