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"У нас проблемы". В США забили тревогу из-за событий в Киеве - РИА Новости, 04.06.2025
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09:33 04.06.2025 (обновлено: 14:24 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/grem-2020793648.html
"У нас проблемы". В США забили тревогу из-за событий в Киеве
"У нас проблемы". В США забили тревогу из-за событий в Киеве - РИА Новости, 04.06.2025
"У нас проблемы". В США забили тревогу из-за событий в Киеве
Сенатор Линдси Грэм* пытается сорвать переговоры России и Украины по урегулированию конфликта, заявил американский журналист и политический активист Чарли Кирк... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T09:33:00+03:00
2025-06-04T14:24:00+03:00
в мире
линдси грэм*
россия
украина
киев
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сенатор Линдси Грэм* пытается сорвать переговоры России и Украины по урегулированию конфликта, заявил американский журналист и политический активист Чарли Кирк в соцсети Х."У нас серьезные проблемы, Америка. Линдси Грэм пытается сорвать мирные переговоры с Россией в Киеве. Этот человек — позор для Соединенных Штатов, и он потеряет свое место в сенате на предстоящих выборах", — написал он.На прошлой неделе американский политик совершил визит в Киев. Там он позволил себе множество громких высказываний и заверил киевский режим в поддержке со стороны Вашингтона.В начале апреля Грэм, известный антироссийской риторикой, внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий импортные пошлины в размере 500 процентов на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Документ поступил в законодательный орган во время интенсивного диалога между Москвой и Вашингтоном о завершении конфликта на Украине.При этом еще до начала нового раунда переговоров в Стамбуле сенатор уже раскритиковал Россию и объявил, что попытается убедить европейцев снизить потолок цен при покупке ее энергоносителей.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250604/ataki-2020787014.html
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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в мире, линдси грэм*, россия, украина, киев
В мире, Линдси Грэм*, Россия, Украина, Киев
"У нас проблемы". В США забили тревогу из-за событий в Киеве

Журналист Кирк обвинил Грэма в попытках сорвать переговоры России и Украины

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сенатор Линдси Грэм* пытается сорвать переговоры России и Украины по урегулированию конфликта, заявил американский журналист и политический активист Чарли Кирк в соцсети Х.
"У нас серьезные проблемы, Америка. Линдси Грэм пытается сорвать мирные переговоры с Россией в Киеве. Этот человек — позор для Соединенных Штатов, и он потеряет свое место в сенате на предстоящих выборах", — написал он.
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Вчера, 08:43
На прошлой неделе американский политик совершил визит в Киев. Там он позволил себе множество громких высказываний и заверил киевский режим в поддержке со стороны Вашингтона.
В начале апреля Грэм, известный антироссийской риторикой, внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий импортные пошлины в размере 500 процентов на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Документ поступил в законодательный орган во время интенсивного диалога между Москвой и Вашингтоном о завершении конфликта на Украине.
При этом еще до начала нового раунда переговоров в Стамбуле сенатор уже раскритиковал Россию и объявил, что попытается убедить европейцев снизить потолок цен при покупке ее энергоносителей.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
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