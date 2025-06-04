https://ria.ru/20250604/grem-2020769831.html

"Он все устроил": в США призвали посадить ближайшего союзника Зеленского

"Он все устроил": в США призвали посадить ближайшего союзника Зеленского - РИА Новости, 04.06.2025

"Он все устроил": в США призвали посадить ближайшего союзника Зеленского

Сенатор Линдси Грэм* и Владимир Зеленский хотят втянуть США в войну с Россией, которая сразу же станет третьей мировой, заявил бывший советник американского... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T03:13:00+03:00

2025-06-04T03:13:00+03:00

2025-06-04T03:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

владимир зеленский

стив бэннон

линдси грэм*

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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Сенатор Линдси Грэм* и Владимир Зеленский хотят втянуть США в войну с Россией, которая сразу же станет третьей мировой, заявил бывший советник американского президента по политическим и стратегическим вопросам Стив Бэннон в эфире в соцсети X."Мы не можем позволить, чтобы Грэм* и Зеленский втянули США в Третью мировую войну, на фоне которой первые две покажутся мелкими потасовками", — сказал он.Речь идет о визите американского сенатора Линдси Грэма* в Киев на прошлой неделе. Там он позволил себе множество громких высказываний и заверил киевский режим в поддержке со стороны Вашингтона."Он дает украинцам ложную надежду на то, что мы поддержим их и ввяжемся в полноценный конфликт с Россией <…> Либо заберите у него паспорт и не пускайте в США, либо посадите его в тюрьму. Именно он все устроил", — заключил Бэннон.В начале апреля Грэм*, известный антироссийской риторикой, внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий импортные пошлины в размере 500 процентов на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Документ поступил в законодательный орган во время интенсивного диалога между Москвой и Вашингтоном о завершении конфликта на Украине.При этом еще до начала нового раунда переговоров в Стамбуле, сенатор уже раскритиковал Россию и объявил, что попытается убедить европейцев снизить потолок цен на энергоносители из нее.* Внесен список террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250604/ataka-2020763488.html

https://ria.ru/20250603/rossiya-2020753733.html

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020562136.html

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в мире, россия, сша, владимир зеленский, стив бэннон, линдси грэм*