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"Он все устроил": в США призвали посадить ближайшего союзника Зеленского - РИА Новости, 04.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:13 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/grem-2020769831.html
"Он все устроил": в США призвали посадить ближайшего союзника Зеленского
"Он все устроил": в США призвали посадить ближайшего союзника Зеленского - РИА Новости, 04.06.2025
"Он все устроил": в США призвали посадить ближайшего союзника Зеленского
Сенатор Линдси Грэм* и Владимир Зеленский хотят втянуть США в войну с Россией, которая сразу же станет третьей мировой, заявил бывший советник американского... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T03:13:00+03:00
2025-06-04T03:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
владимир зеленский
стив бэннон
линдси грэм*
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Сенатор Линдси Грэм* и Владимир Зеленский хотят втянуть США в войну с Россией, которая сразу же станет третьей мировой, заявил бывший советник американского президента по политическим и стратегическим вопросам Стив Бэннон в эфире в соцсети X."Мы не можем позволить, чтобы Грэм* и Зеленский втянули США в Третью мировую войну, на фоне которой первые две покажутся мелкими потасовками", — сказал он.Речь идет о визите американского сенатора Линдси Грэма* в Киев на прошлой неделе. Там он позволил себе множество громких высказываний и заверил киевский режим в поддержке со стороны Вашингтона."Он дает украинцам ложную надежду на то, что мы поддержим их и ввяжемся в полноценный конфликт с Россией &lt;…&gt; Либо заберите у него паспорт и не пускайте в США, либо посадите его в тюрьму. Именно он все устроил", — заключил Бэннон.В начале апреля Грэм*, известный антироссийской риторикой, внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий импортные пошлины в размере 500 процентов на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Документ поступил в законодательный орган во время интенсивного диалога между Москвой и Вашингтоном о завершении конфликта на Украине.При этом еще до начала нового раунда переговоров в Стамбуле, сенатор уже раскритиковал Россию и объявил, что попытается убедить европейцев снизить потолок цен на энергоносители из нее.* Внесен список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250604/ataka-2020763488.html
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в мире, россия, сша, владимир зеленский, стив бэннон, линдси грэм*
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Владимир Зеленский, Стив Бэннон, Линдси Грэм*
"Он все устроил": в США призвали посадить ближайшего союзника Зеленского

Политик Бэннон: Грэм и Зеленский развяжут Третью мировую войну

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американский сенатор Линдси Грэм* . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Сенатор Линдси Грэм* и Владимир Зеленский хотят втянуть США в войну с Россией, которая сразу же станет третьей мировой, заявил бывший советник американского президента по политическим и стратегическим вопросам Стив Бэннон в эфире в соцсети X.
"Мы не можем позволить, чтобы Грэм* и Зеленский втянули США в Третью мировую войну, на фоне которой первые две покажутся мелкими потасовками", — сказал он.
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Речь идет о визите американского сенатора Линдси Грэма* в Киев на прошлой неделе. Там он позволил себе множество громких высказываний и заверил киевский режим в поддержке со стороны Вашингтона.
"Он дает украинцам ложную надежду на то, что мы поддержим их и ввяжемся в полноценный конфликт с Россией <…> Либо заберите у него паспорт и не пускайте в США, либо посадите его в тюрьму. Именно он все устроил", — заключил Бэннон.
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В начале апреля Грэм*, известный антироссийской риторикой, внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий импортные пошлины в размере 500 процентов на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Документ поступил в законодательный орган во время интенсивного диалога между Москвой и Вашингтоном о завершении конфликта на Украине.
При этом еще до начала нового раунда переговоров в Стамбуле, сенатор уже раскритиковал Россию и объявил, что попытается убедить европейцев снизить потолок цен на энергоносители из нее.
* Внесен список террористов и экстремистов в России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАВладимир ЗеленскийСтив БэннонЛиндси Грэм*
 
 
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