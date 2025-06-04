https://ria.ru/20250604/greenpeace-2020764940.html

Власти Франции отказались пустить в Ниццу корабль Greenpeace

Власти Франции отказались пустить в Ниццу корабль Greenpeace - РИА Новости, 04.06.2025

Власти Франции отказались пустить в Ниццу корабль Greenpeace

Власти Франции отказались пустить в порт Ниццы корабль природоохранной организации Greenpeace (признана в РФ нежелательной) для участия в конференции ООН по... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T01:02:00+03:00

2025-06-04T01:02:00+03:00

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ПАРИЖ, 4 июн – РИА Новости. Власти Франции отказались пустить в порт Ниццы корабль природоохранной организации Greenpeace (признана в РФ нежелательной) для участия в конференции ООН по океану из-за опасений по поводу возможных акций экоактивистов, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на мэрию города. Конференция, организуемая Францией и Коста-Рикой, пройдет с 9 по 13 июня. На мероприятие должны съехаться лидеры более 70 стран. "Корабль Greenpeace, который должен был присоединиться почти к 30 научно-исследовательским суднам неправительственных организаций, приглашенных в Ниццу в рамках саммита ООН по океанам, не получит в итоге право зайти в порт", - говорится в материале. Принадлежащее экоактивистам судно Arctic Sunrise должно было пришвартоваться в порту города в среду и простоять там три дня, принимая вместе с кораблями других международных организаций простых посетителей и высоких гостей, передаёт Франс Пресс. Однако местные власти отказали судну в участии в мероприятии, ссылаясь на требования министра экологического перехода Аньес Панье-Рюнаше, которая ранее выражала недовольство акцией Greenpeace. В конце мая активисты сбросили с борта Arctic Sunrise около 15 валунов в охраняемой морской зоне, объяснив свои действия борьбой с вредным донным тралением, напоминает агентство. Глава Greenpeace Мадс Кристенсен назвал решение французских властей "политическим" и "абсолютно неприемлемым". При этом, как напоминает Франс Пресс, до этого кораблю природоохранной организации также запретили участвовать в морском параде у берегов Ниццы, который пройдет в воскресенье, накануне открытия конференции ООН. Организатор парада Иван Грибоваль пояснил, что это было его личное решение без какого-либо политического подтекста, связанное с опасениями по поводу возможных акций активистов.

https://ria.ru/20250524/mozambik-2018804460.html

https://ria.ru/20250603/makron-2020633830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ницца, франция, россия, greenpeace, оон