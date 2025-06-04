В Госдуме попросили проверить блогера Щепихина на экстремизм
Депутат Саралиев попросил МВД проверить блогера Щепихина на экстремизм
© Страница Арега Щепихина в соцсетиАрег Щепихин
© Страница Арега Щепихина в соцсети
Арег Щепихин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев сообщил в Telegram-канале, что подготовил обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева с просьбой провести проверку высказываний блогера Арега Щепихина на предмет экстремизма, разжигания межконфессиональной розни и оскорбления чувств верующих и привлечь его к ответственности.
"Подготовил депутатский запрос на имя министра внутренних дел РФ с просьбой провести проверку высказываний Щепихина на предмет экстремизма, разжигания межнациональной и межконфессиональной розни, оскорбления религиозных чувств верующих и привлечь его к ответственности в соответствии с законодательством России", - написал Саралиев.
По его словам, спецслужбы Украины не дремлют, активно ведут антироссийскую пропаганду, используя тему межнациональной и межконфессиональной розни, "вербуют в свои ряды подобных мразей".
"Когда происходят подобные вещи, необходимо реагировать и пресекать немедленно", — считает депутат.
Ранее в соцсетях появилось видео задержания Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник "Мерседеса" с мигалками с номерами АМР. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что задержание Щепихина проходило не жестко, учитывая, что он сопротивлялся и пытался сбежать. Шесть участников событий на Ярославском вокзале в Москве были задержаны, материалы проверки переданы в следственные органы, сообщал Telegram-канал МВД Медиа. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Чечни Салах Межиев назвал высказывания блогера отвратительными и человеконенавистническими и потребовал для Щепихина самого строгого наказания.