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В Госдуме попросили проверить блогера Щепихина на экстремизм - РИА Новости, 04.06.2025
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19:27 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/gosduma-2020954677.html
В Госдуме попросили проверить блогера Щепихина на экстремизм
В Госдуме попросили проверить блогера Щепихина на экстремизм - РИА Новости, 04.06.2025
В Госдуме попросили проверить блогера Щепихина на экстремизм
Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев сообщил в Telegram-канале, что подготовил обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева с просьбой провести... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T19:27:00+03:00
2025-06-04T19:27:00+03:00
россия
арег щепихин
госдума рф
инцидент с блогером щепихиным
происшествия
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев сообщил в Telegram-канале, что подготовил обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева с просьбой провести проверку высказываний блогера Арега Щепихина на предмет экстремизма, разжигания межконфессиональной розни и оскорбления чувств верующих и привлечь его к ответственности. "Подготовил депутатский запрос на имя министра внутренних дел РФ с просьбой провести проверку высказываний Щепихина на предмет экстремизма, разжигания межнациональной и межконфессиональной розни, оскорбления религиозных чувств верующих и привлечь его к ответственности в соответствии с законодательством России", - написал Саралиев. По его словам, спецслужбы Украины не дремлют, активно ведут антироссийскую пропаганду, используя тему межнациональной и межконфессиональной розни, "вербуют в свои ряды подобных мразей". "Когда происходят подобные вещи, необходимо реагировать и пресекать немедленно", — считает депутат. Ранее в соцсетях появилось видео задержания Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник "Мерседеса" с мигалками с номерами АМР. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что задержание Щепихина проходило не жестко, учитывая, что он сопротивлялся и пытался сбежать. Шесть участников событий на Ярославском вокзале в Москве были задержаны, материалы проверки переданы в следственные органы, сообщал Telegram-канал МВД Медиа. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Чечни Салах Межиев назвал высказывания блогера отвратительными и человеконенавистническими и потребовал для Щепихина самого строгого наказания.
https://ria.ru/20250604/schepikhin-2020878210.html
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россия, арег щепихин, госдума рф, инцидент с блогером щепихиным, происшествия, чеченская республика (чечня)
Россия, Арег Щепихин, Госдума РФ, Инцидент с блогером Щепихиным, Происшествия, Чеченская республика (Чечня)
В Госдуме попросили проверить блогера Щепихина на экстремизм

Депутат Саралиев попросил МВД проверить блогера Щепихина на экстремизм

© Страница Арега Щепихина в соцсетиАрег Щепихин
Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Страница Арега Щепихина в соцсети
Арег Щепихин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев сообщил в Telegram-канале, что подготовил обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева с просьбой провести проверку высказываний блогера Арега Щепихина на предмет экстремизма, разжигания межконфессиональной розни и оскорбления чувств верующих и привлечь его к ответственности.
"Подготовил депутатский запрос на имя министра внутренних дел РФ с просьбой провести проверку высказываний Щепихина на предмет экстремизма, разжигания межнациональной и межконфессиональной розни, оскорбления религиозных чувств верующих и привлечь его к ответственности в соответствии с законодательством России", - написал Саралиев.
Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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По его словам, спецслужбы Украины не дремлют, активно ведут антироссийскую пропаганду, используя тему межнациональной и межконфессиональной розни, "вербуют в свои ряды подобных мразей".
"Когда происходят подобные вещи, необходимо реагировать и пресекать немедленно", — считает депутат.
Ранее в соцсетях появилось видео задержания Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник "Мерседеса" с мигалками с номерами АМР. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что задержание Щепихина проходило не жестко, учитывая, что он сопротивлялся и пытался сбежать. Шесть участников событий на Ярославском вокзале в Москве были задержаны, материалы проверки переданы в следственные органы, сообщал Telegram-канал МВД Медиа. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Чечни Салах Межиев назвал высказывания блогера отвратительными и человеконенавистническими и потребовал для Щепихина самого строгого наказания.
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