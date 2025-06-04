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Шадаев рассказал о законе о предустановке Rustore - РИА Новости, 04.06.2025
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18:19 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/gosduma-2020939803.html
Шадаев рассказал о законе о предустановке Rustore
Шадаев рассказал о законе о предустановке Rustore - РИА Новости, 04.06.2025
Шадаев рассказал о законе о предустановке Rustore
Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект об обязательной предустановке российского магазина приложений Rustore на устройства, он аналогичен закону... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T18:19:00+03:00
2025-06-04T18:19:00+03:00
технологии
россия
максут шадаев
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект об обязательной предустановке российского магазина приложений Rustore на устройства, он аналогичен закону Евросоюза, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "В ближайшее время Государственной думой будет рассмотрен законопроект, который по аналогии с Европейским Союзом обяжет производителей мобильных устройств обеспечить возможность установки нашего магазина приложений. Мы дальше посмотрим, как он будет исполняться", - сказал Шадаев в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства. Он отметил, что на текущий момент отечественный магазин приложений установлен более чем на 80 миллионах устройств, его ежемесячная аудитория составляет 50 миллионов человек. "В этом магазине уже доступны десятки тысяч мобильных приложений, в том числе и зарубежных. Например, китайские производители там размещают игры для доступа российской аудитории", - добавил министр.
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технологии, россия, максут шадаев, владимир путин, госдума рф
Технологии, Россия, Максут Шадаев, Владимир Путин, Госдума РФ
Шадаев рассказал о законе о предустановке Rustore

Шадаев: Госдума в ближайшее время рассмотрит закон о предустановке Rustore

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМаксут Шадаев
Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Максут Шадаев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект об обязательной предустановке российского магазина приложений Rustore на устройства, он аналогичен закону Евросоюза, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"В ближайшее время Государственной думой будет рассмотрен законопроект, который по аналогии с Европейским Союзом обяжет производителей мобильных устройств обеспечить возможность установки нашего магазина приложений. Мы дальше посмотрим, как он будет исполняться", - сказал Шадаев в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.
Он отметил, что на текущий момент отечественный магазин приложений установлен более чем на 80 миллионах устройств, его ежемесячная аудитория составляет 50 миллионов человек. "В этом магазине уже доступны десятки тысяч мобильных приложений, в том числе и зарубежных. Например, китайские производители там размещают игры для доступа российской аудитории", - добавил министр.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
На "Госуслугах" изменили порядок смены пароля
2 июня, 18:07
 
ТехнологииРоссияМаксут ШадаевВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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